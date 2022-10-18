«Зима будет тяжелой». Украинцев предупредили о веерных отключениях электричества

Пожарные ГСЧС Украины тушат пожар на электростанции в Харькове, Украина, 11 сентября 2022 года

Украинские власти вновь сообщают о взрывах на объектах энергетической инфраструктуры. «Прилеты» зафиксированы в Киеве, где горит одна из главных городских ТЭС, а также в Кривом Роге, Днепре и Житомире. В офисе президента Украины призвали готовиться к трудной зиме и веерным отключениям электричества. Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрелов со стороны РФ уничтожено 30% украинских электростанций.

Три взрыва на объекте энергообеспечения в левобережном Киеве произошло утром 18 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Киев. Предварительно три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города», — написал украинский чиновник.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в столице Украины происходят перебои с электроснабжением.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы и попадание по объекту критической инфраструктуры. По его словам, взрывы произошли в Деснянском районе города. На левом берегу частично нет света. В некоторых домах возможно снижение напора воды и ее помутнение, добавил Кличко. Украинские СМИ также сообщают, что жители левого берега стоят в очередях за питьевой водой.

Очевидцы сообщают о пожаре на одной из главных городских электростанций — ТЭС-6, передает РИА «Новости».

Под обстрелами оказались и другие города — в основном на юге, востоке и в центре страны. Сегодня также произошли взрывы на Приднепровской ТЭЦ в Днепре. Глава Днепровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в Никопольском районе области повреждены сельскохозяйственное предприятие и линии электропередачи. Украинская ПВО при этом якобы сбила четыре ракеты.

Значительные разрушения зафиксированы в Кривом Роге, сообщил мэр города Александр Вилкул. Последствия взрывов в городской администрации отказались комментировать. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что пожар произошел на объекте инфраструктуры в городе Запорожье. «Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья», — объявил чиновник.

В Житомире из-за «прилетов» отключены водопровод и электроснабжение, рассказал мэр города Сергей Сухомлин. «Больницы на резервном питании», — отметил он. В Харькове из-за взрывов снова приостановлено движение метро. Наконец, воздушная тревога была объявлена в Одесской и Черниговской областях.

Офис президента Украины призвал украинцев готовиться к «сложным временам» с энергоснабжением. Не исключены веерные отключения света в регионах страны.

«Всему населению нужно готовиться к действительно тяжелой зиме», — заявил замглавы офиса главы государства Кирилл Тимошенко.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября на Украине уничтожены 30% электростанций. Это вызвало массовые отключения электричества по всей стране. «Сотни населенных пунктов обесточены». К чему привели новые удары по Украине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате российских ударов по Киеву повреждены... 17 октября 16:17

Компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале опубликовала памятку – как экономить электричество. В ней значится, что электроприборами и светом лучше не пользоваться с 17 до 23 часов, а с 9 до 17 стоит ограничить использование стиральных машин, бойлеров и обогревателей.

17 октября украинские города были атакованы российскими дронами «Герань-2». Были поражены объекты критической инфраструктуры. Один из беспилотников, по данным украинских властей и СМИ, попал в жилой дом в Киеве — погибло, по последним данным, пять человек. Там продолжаются поисково-спасательные работы.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что «необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет».

«Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят», — сказал он. «Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну, во всяком случае, сейчас, пока», — подчеркнул он.