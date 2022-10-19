«Там, где действуют военные, гражданским не место». Суровикин и Сальдо о ситуации на Херсонщине

Командующий группировкой российских войск на Украине Сергей Суровикин дал свое первое интервью. Он сообщил о «напряженной» обстановке в зоне проведения спецоперации — особенно непростая она в Херсонской области. Генерал армии отметил, что российские силы будут «действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений». О сложной ситуации в Херсонской области рассказал и врио главы региона Сальдо — он объявил «организованное перемещение» части жителей на левый берег Днепра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация на линии соприкосновения

Генерал армии Сергей Суровикин дал свое первое интервью спустя 10 дней после назначения командующим объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации на Украине, его транслировали российские телеканалы.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск», – заявил он и добавил, что в первую очередь это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений.

По словам Суровикина, Киев подтягивает на передовую «все имеющиеся резервы» и использует бойцов теробороны, не прошедших полный курс подготовки. Такие подразделения имеют низкий моральный дух, заключил генерал.

«Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными», – сказал он и отметил, что у российских войск «иная стратегия».

«Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения», — сообщил Суровикин. Он также рассказал о наращивании боевого и численного состава соединений и воинских частей, создании дополнительных резервов, оборудовании оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения. Кроме того, Российская армия продолжает наносить удары «по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск». «Мы с украинцами — один народ и желаем одного: чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством», — рассказал командующий российской группировкой войск в зоне военной спецоперации на Украине. Эффективность авиации и ПВО Суровикин также сообщил, что за время спецоперации экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тыс. боевых вылетов и применили более 7 тыс. управляемых авиационных средств поражения. «Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал». Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна», – сказал он. Также Суровикин поделился особенностями использования самолета пятого поколения Су-57: «Имея широкую номенклатуру вооружения, в каждом вылете он решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей». Командующий объединенной группировкой войск России отчитался и о полетах беспилотников. По его словам, они совершили более 8 тыс. вылетов, ударные БПЛА уничтожили более 600 объектов украинских вооруженных сил. «Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО», — также указал генерал. Ситуация в Херсонской области Сергей Суровикин обратил внимание на «непростую» ситуацию в Херсонской области. По его словам, НАТО требует от Киева «наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами». Он сообщил, что после ударов снарядами HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по ним остановлено. «Как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», — сказал он. По его словам, армия России обеспечит жителям региона «безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения». О сложной ситуации в Херсонской области вскоре после Суровикина высказался и врио главы региона Владимир Сальдо. Он рассказал, что Киев готовится к широкомасштабному наступлению и предупредил об опасностях — «затоплении территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра». «В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения <..> на левый берег Днепра», — написал Сальдо.

Мера касается жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

«Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — написал он и добавил, что власти будут «организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег».