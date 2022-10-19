«Город превращается в крепость». Россия готовится к битве за Херсон

В среду российские войска отбили все атаки ВСУ в Херсонской области и удерживают линию обороны, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, наступление было предпринято силами двух пехотных и одного танкового батальона. Въезд в Херсонскую область (речь идет о районах на правом берегу Днепра) для гражданских лиц с 19 октября закрыт на семь дней из-за «неспокойной ситуации». Сдавать город не собираются, добавил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Накануне командующий группировкой российских войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил, что обстановка в Херсонской области складывается «напряженная».

Первые атаки отбиты

Вооруженные силы РФ отбили атаки украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщил в видеообращении замглавы обладминистрации Кирилл Стремоусов.

«На данном этапе все атаки отражены и продолжаем удерживать линию обороны», — сказал он. По его словам, линия обороны «не сдвинулась ни на сантиметр».

ВСУ пытались продвинуться на направлении Новой Каменки – Берислава силами двух батальонов 128-й горно-штурмовой бригады и одного танкового батальона 17-й бригады. Украинская сторона активно применяет беспилотники среднего действия и дрон Bayraktar – для разведки.

Регион закрыт

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на часть территории региона (все районы на правом берегу Днепра) будет закрыт въезд для гражданских лиц из-за нестабильной обстановки. Срок действия мер – семь дней.

«Если развернутся бои, будет идти артиллерийская канонада, будут бомбить город, лучше отвести людей из города, так мы и делаем сейчас. Для того чтобы эта работа была более упорядоченной, на семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц», — сказал Сальдо.

По его словам, въехать в Херсонскую область смогут лица с пропуском от комендатуры — «те, кто занимается обеспечением, снабжением, работает в коммунальных органах».

Он добавил, что идет работа по увеличению пропускной способности паромных переправ для ускорения процесса вывоза гражданских лиц с правого берега Днепра, на котором расположен Херсон.

«С утра сегодня уже люди пошли в точки сбора на территории города. <...> Это речной порт, и сегодня добавим еще несколько точек, куда можно будет людям пройти», — отметил Сальдо.

По его словам, все органы власти Херсона переезжают на левый берег Днепра. Управление регионом «на этот период» будет вестись с левого берега. Людей, покидающих Херсон, разместят в домах отдыха и отелях на побережьях Азовского и Черного морей.

«Есть места для размещения, есть места для отправки дальше, в другие регионы Российской Федерации, работа идет организованно, в полном соответствии с теми планами, которые мы составили заранее», — добавил чиновник.

Он также заявил, что сейчас представители администрации ходят по домам и извещают людей об опасности затопления ряда микрорайонов в случае подрыва ВСУ Каховской дамбы.

Херсон обещают не сдавать

Врио губернатора Херсонской области Сальдо также заявил, что никто не планирует сдавать Херсон ВСУ.

«Отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать. Они будут стоять насмерть», — сказал Сальдо. По словам врио губернатора, «город будет удерживаться полностью», однако нужно обезопасить мирных жителей.

«Мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий», — подчеркнул он.

Кирилл Стремоусов в свою очередь сообщил, что «никаких опасений насчет сдачи Херсона нет» и идет подготовка к обороне города.

«Город Херсон превращается в крепость», — добавил он.

18 октября командующий группировкой российских войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил, что обстановка в Херсонской области складывается напряженная.

«Как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», — сказал он.