«По ряду оперативных соображений». Киев не получит израильского оружия

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил об отказе поставлять Украине вооружения, но сказал, что страна продолжит гуманитарную поддержку. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что глубоко разочарован израильскими властями после отмены разговора между министрами обороны двух стран. Власти Украины просят Израиль поставить системы противовоздушной обороны, но с апреля общение между главами военных ведомств переносили пять раз. При этом министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал власти Израиля помочь Украине, потому что якобы Иран помогает России. Глава МО Израиля подчеркнул, что это личная позиция Шая.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Тель-Авив не будет поставлять Киеву вооружения «по ряду оперативных соображений». Однако гуманитарную поддержку оказывать Украине израильские власти намерены и впредь, сообщает газета Times of Israel.

«У Израиля есть политика поддержки Украины через гуманитарную помощь и доставку спасательного оборонительного оборудования. Мы планируем рассмотреть и утвердить дополнительный пакет помощи, которую мы поставляли в прошлом», — приводит слова Ганца РИА Новости.

Он также заявил, что призыв министра по делам диаспоры Нахмана Шая поставить Украине оружие — личная позиция чиновника. «Если Нахман Шай утверждает, что мы продавали или будем продавать вооружения Украине, то он ошибается», — сказал Бени Ганц.

Посол обиделся

19 октября украинский посол в Тель-Авиве Евгений Корнийчук раскритиковал министра обороны Израиля Бени Ганца после отмены его телефонного разговора с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым.

«Глубоко разочарован израильтянами после того, как Украине сообщили, что звонок между Ганцем и Резниковым, который был запланирован еще в августе, не состоится», — сказал Корнийчук.

По словам дипломата, израильская сторона никак не объяснила отмену разговора. «В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем», — добавил он.

Заявлению Евгения Корнийчука предшествовал ряд перипетий в украинско-израильских отношениях. Камнем преткновения стали системы ПВО, которые хочет получить Украина.

Киев просит ПВО

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в этот день Киев официально попросит Израиль о поставках систем противовоздушной обороны.

«Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий», — сказал дипломат.

18 октября также стало известно, что Израиль отклонил запрос Украины на прямые телефонные переговоры министров обороны двух стран – Алексея Резникова и Бени Ганца. По данным газеты Haaretz, последний их разговор прошел в апреле и с тех пор переносился пять раз.

Телефонный разговор должен был состояться 17 октября, но израильская сторона снова отменила их — за несколько часов до начала.

Другое мнение

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал власти страны начать поставки военной помощи Украине.

«Этим утром появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом конфликте. Настало время, чтобы Украина получила от Израиля такую же военную помощь, которую ей оказывают США и НАТО», — написал Шай в Twitter.

Официальных подтверждений заявлениям СМИ об иранских поставках оружия не давалось.

Кабмин Израиля оперативно заявил, что слова Шая – личное мнение министра, не отражающее политику государства. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь сообщил, что в случае поставок оружия Украине «оно может оказаться в Иране и использоваться против нас».

Киев просит купол

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован тем фактом, что власти Израиля не поставляют Киеву запрошенного вооружения.

«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль», — сказал глава Украины французским СМИ. По словам Зеленского, от разведки он узнал, что Израиль поставляет эти системы обороны другим странам.

1 июня Зеленский пообещал создать для Украины систему противовоздушной обороны «крепче, чем тактическая система ПРО «Железный купол» в Израиле».

15 февраля портал Ynet сообщал, что Израиль отказался продавать Украине систему противоракетной обороны Iron Dome. «Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому вопросу, и сумел снять эту тему с повестки дня. Официальные лица на Украине выразили разочарование позицией Иерусалима», — указано в сообщении.

По данным издания, Соединенные Штаты «с пониманием отнеслись к решению израильского правительства соблюсти осторожность и не идти на обострение с Россией».