Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин подписал несколько указов. Согласно документам в четырех регионах страны вводится военное положение, в части областей ЮФО — «средний уровень реагирования». В остальных регионах ЮФО и в субъектах ЦФО — уровень повышенной готовности. К каким изменениям это может привести и что уже сказали губернаторы, — в материале «Газеты.Ru».

Военное положение

На территории новых российских регионов – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей – президент России Владимир Путин ввел военное положение.

Глава государства принял это решение, так как «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила». Совет Федерации утвердил указ президента.

Уровень «максимального реагирования» начнет действовать с полуночи 20 октября и до решения о его отмене. По поручению Путина в течение трех дней российское правительство должно представить «предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение».

Владимир Путин пояснил, что военное положение в этих четырех регионах действовало и до их вхождения в состав России. «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», – сказал он.

В рамках закона, на этих территориях должны быть созданы штабы теробороны, а в госструктурах введен режим повышенной секретности.

Граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут привлечь к ликвидации последствий действий противника и на работы для нужд обороны.

При этом жителей могут временно переселить с предоставлением жилья, а хозяйственные, социальные и культурные объекты — эвакуировать.

Критически важные объекты (инфраструктурные, военные, способные представлять опасность для людей) попадают под усиленный контроль. Транспорт и системы связи переводятся на особый режим работы.

Среди ограничений могут быть введены ограничения на въезд и свободу передвижения по регионам, в которых введено военное положение. Транспорт могут досматривать, а имущество изъять на нужды армии (впоследствии должна быть выплачена компенсация).

Также вводится особый режим оборота лекарств и спиртного. Работа организаций, которые, как решат местные власти, подрывают безопасность, будет приостановлена.

Почтовая корреспонденция, интернет-сообщения подвергаются цензуре, телефонные разговоры контролируются. Граждане страны-противника изолируются.

В регионах вводится комендантский час. Военные имеют право проверять документы, досматривать жилища и транспорт. Нарушителей могут задержать на 30 суток, пишет kp.ru.

Власть будет передана военным. Об этом уже объявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он пояснил, что таково требование закона.

Чиновник допустил, что в регионе может быть изменено время комендантского часа. По его словам, гражданским лицам в течение недели запрещено въезжать на территорию Херсонской области. Почти все представители администрации переведены на левый берег Днепра.

Средний уровень реагирования

Владимир Путин также подписал указ о введении «среднего уровня реагирования» на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя.

Это означает, что охрана важных государственных объектов, общественного порядка и безопасности будет усилена.

Лучше охранять станут важные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, работу транспорта, коммуникации и связь, энергетические объекты и те, что представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Их переведут на особый режим работы.

Работа объектов, связанных с транспортом, коммуникациями, связью, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем может быть поставлена на контроль.

Жителей этих регионов могут временно отселить в безопасные районы, предоставив им стационарные или временные жилые помещения. Власти, согласно закону, могут ввести особый режим въезда и выезда, а также ограничить свободу передвижения по области, проводить досмотр транспорта.

Некоторые губернаторы областей, приграничных к Украине и зоне боевых действий, прояснили ситуацию.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе «сохраняется контролируемая ситуация».

«Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы», – написал он в своем Telegram-канале.

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что необходимости в эвакуации всего населения Белгородской области нет.

«На каких-то территориях уже есть такая эвакуация. Это деревни, населенные пункты, которые совсем рядом с границей. Оттуда население для безопасности отведено в другие места. А в целом нет, конечно», — цитирует его ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что поддерживает решение Путина. Он подчеркнул, что «введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на данный момент нет оснований для введения каких-либо ограничений.

Ограничения не вводятся и в Воронежской области. Там уже создали оперативный штаб. Первое заседание состоится 20 октября, сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области.

В этот же день состоится и заседание оперштаба Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт. «На данный момент введение новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы не вводится. В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Уровень повышенной готовности

В остальных регионах ЮФО и на территории субъектов, входящих в состав ЦФО, в том числе Москвы, вводится уровень повышенной готовности.

Это означает, что происходит усиление охраны общественного порядка и безопасности.

Усиленная защита устанавливается на военных, важных государственных и специальных объектах. Вводится особый режим работы организаций, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи. Власти также могут изменить режим работы и на энергетических и представляющих повышенную опасность для людей объектах.

Чиновники имеют право установить контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем. Возможно их использование для нужд обороны.

Кроме того, есть вероятность ограничения движения транспорта и введение досмотра.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках указа президента в столице «никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится».

«Мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения», – отметил он.

Что касается обеспечения устойчивости экономики, мер безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороны и др., этим будут заниматься «федеральные и городские службы и, в основном, в рабочем режиме», добавил он.

По словам вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева, в Москве не будет вводиться комендантский час. Во всех остальных регионах РФ вводится режим «базовой готовности».