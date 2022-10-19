«Многодетных отцов отозвали из воинских частей и вернули семьям»

Многодетные отцы, на иждивении которых находятся от трех детей, освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации во время спецоперации России на Украине. Домой возвращены более 9,5 тыс. отцов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин после заседания с руководством Минобороны РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все многодетные отцы, у которых три ребенка или больше, освобождены от мобилизации. Почти 10 тыс. призывников отправили обратно к семьям.

Об этом депутат сообщил после закрытого совещания парламентариев с руководством Минобороны России.

«Отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям», – написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами оборонного ведомства и Генштаба. По его словам, «контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен».

Спикер нижней палаты Федерального собрания напомнил, какие категории граждан не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

Отсрочка предоставляется тем, кто признан временно негодным к военной службе по состоянию здоровья, ухаживает за родственниками, которые, согласно медэкспертизе, нуждаются в постоянном уходе (помощи, надзоре) или являются инвалидами I группы. При этом военнообязанный единственный, кто ухаживает за родными.

Кроме того, россиянина не могут призвать на службу, если на его попечительстве находится несовершеннолетний родной брата и/или несовершеннолетняя родная сестра.

Право на отсрочку от мобилизации, добавил Володин, имеют также те, у кого на иждивении есть три и более детей до 16 лет, женщины с одним ребенком или более, отцы-одиночки.

При этом накануне депутаты из КПРФ и «Новых людей» заявили, что на голосовании о поправках об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов (с тремя и более детьми) кворум не набрался из-за того, что практически все члены фракции «Единой России» отказались голосовать.

Об этом писала в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, поддержали поправки 110 парламентариев (КПРФ, ЛДПР, СР, Новые люди), трое воздержались (ЕР), остальные единороссы не голосовали.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Изначально право на отсрочку от призыва в рамках нее имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении.

13 октября в Госдуме сообщили, что Минобороны внесло изменения в требования и добавило в группу лиц, не подлежащих призыву, отцов с тремя и более детьми.

18 октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение оборонного российского ведомства «уже работает».

«Мы это знаем. И мы благодарны за это министерству обороны. И этой проблемой мы занимались вместе с ними», – сказал законодатель от партии «Единая Россия».