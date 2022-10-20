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Армия

Путин приехал на полигон к мобилизованным

Путин и Шойгу проверили подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Владимир Путин и Сергей Шойгу побывали на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные. Глава Минобороны доложил президенту об обучении призывников, проходящих боевое слаживание в составе подразделений. В Минобороны заявили, что за время подготовки каждый военнослужащий израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат. Путин проверил, как проходят занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили один из полигонов в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные граждане. Путин пообщался с военнослужащими, проинспектировал их подготовку, а также пострелял из снайперской винтовки.

Это первое посещение президентом пункта подготовки мобилизованных. Ранее он говорил, что призванные в рамках мобилизации должны проходить подготовку перед отправкой в зону боевых действий. Глава государства обещал поручить Совету безопасности проконтролировать, как такая подготовка проводится.

Президент проверил, как проходят практические занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке. Ему показали, как мобилизованные в составе взвода преодолевают десантно-штурмовую полосу и выполняют упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Путин также пообщался с одним из военных, проходящих подготовку.

Глава государства также посетил стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатывают стрельбу под руководством инструкторов и командиров.

Путин и сам взял в руки отечественную снайперскую винтовку Драгунова, сделав из нее несколько выстрелов по мишени.

«Обучение с повышенной интенсивностью»

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе визита Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям.

«Курс обучения мобилизованных военнослужащих проходит с повышенной интенсивностью, за время подготовки каждый обучаемый в ходе одиночной подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат», — сообщило ведомство.

Минобороны также заявило, что после завершения одиночной подготовки обучение военнослужащих продолжается в составе подразделений.

«В ходе этого этапа также предусмотрено проведение огневых упражнений и сдача зачетов с использованием всей необходимой номенклатуры боеприпасов», — отметили в министерстве.

Президент во время посещения полигона провел отдельную встречу с Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. Всего в рамках мобилизации, согласно заявлению министра обороны, намерены призвать 300 тыс. человек. Путин и Шойгу заверяли, что перед отправкой в зону боевых действий призванные по мобилизации пройдут подготовку — член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев оценивал ее сроки примерно в два месяца.

14 октября президент РФ на пресс-конференции по итогам саммита в Астане заявил, что 16 тыс. мобилизованных уже выполняют боевые задачи. По его словам, 222 тыс. человек на тот момент находились «в так называемых частях-формированиях», первичная подготовка в которых занимает от пяти до десяти дней. После этого военнослужащие поступают в боевые части, где их обучают еще 5–15 дней. Следующий этап подготовки проходит в войсках, принимающих участие в боевых действиях.

11 октября Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа. По данным Минобороны, глава ведомства поручил сосредоточить внимание на качественном проведении тренировок с мобилизованными под руководством офицеров с боевым опытом.

«Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в темное время суток», — сообщили в ведомстве.

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