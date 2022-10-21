«Война на разрушение системы». Куда пойдет армия Китая после XX съезда

На XX съезде Компартии Китая председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет «работать быстрее» в направлении модернизации «военной теории, персонала и вооружения». В каком состоянии находятся в настоящее время вооруженные силы Китая и каковы ближайшие перспективы военного строительства НОАК — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

На двадцатом съезде КПК, который должен завершиться 22 октября, председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию национальной армии, превратив ее в вооруженные силы передового мирового уровня.

«Мы будем быстрее модернизировать нашу военную теорию, личный состав и вооружение, — заявил Си. — Мы усилим стратегический потенциал».

С середины 1990-х годов Китай быстро превратил свои вооруженные силы из устаревшего института в изощренную боевую машину, оптимизированную, как обычно говорят в США, для борьбы с американскими активами в области проекции силы.

Военная теория

Китайские военные публикации указывают, что НОАК признала, что война больше не является соревнованием между отдельными подразделениями, вооружениями, службами или даже конкретными вооружениями конкурирующих противников, а скорее соревнованием между многочисленными противоборствующими операционными системами.

В Пекине это осознали после наблюдения за операциями США после окончания «холодной войны» за два последующих за ней десятилетия и революционной ролью информационных систем в этом контексте. Системное мышление оказывает огромное влияние на то, как НОАК в настоящее время организуется, оснащается и готовится к будущим боевым действиям.

Подобный способ вооруженной борьбы уникален для современной войны, как и поля битвы, на которых ведется конфликт. Это называется системной конфронтацией.

Конфронтация систем ведется не только в традиционных физических областях суши, моря и воздуха, но также в космическом пространстве, нефизическом киберпространстве, электромагнитных и даже психологических областях.

В то время как достижение господства в одной или нескольких физических областях было достаточным для успеха боевых действий в прошлом, системная конфронтация требует достижения «всеобъемлющего господства» во всех областях или на полях сражений.

В таком восприятии операционные системы, как предполагают в НОАК, должны быть достаточно многомерными и многофункциональными, чтобы вести войну во всех этих областях. Нынешняя теория победы НОАК основана на успешном ведении войны по уничтожению систем, которая стремится парализовать и даже разрушить важнейшие функции оперативной системы противника.

Согласно этой теории, противник «теряет волю и способность сопротивляться», если его оперативная система не может эффективно функционировать. Эта теория победы закреплена в последней «Белой книге по обороне» Китая, в которой говорится, что «интегрированные боевые силы НОАК должны использоваться для победы в операциях система против системы с преобладанием информации, высокоточными ударами и совместными операциями».

Системная конфронтация признана НОАК основным способом ведения войны в XXI веке — это война на разрушение системы, а не война на уничтожение.

Такая операционная система способна вести войну одновременно во всех семи областях — суша, море, воздух, космос, кибернетическая, электромагнитная и психологическая сфера. Это требует совместных операций и бесшовного соединения всех систем и подразделений через чрезвычайно надежную информационную сеть, считают в НОАК.

В этих целях были созданы Силы стратегической поддержки. Их задача — объединить и совершенствовать усилия НОАК по достижению господства в космической, кибернетической, электромагнитной и, возможно, психологической сферах.

Стратегические ядерные силы

За последнее время КНР достигла весьма впечатляющих результатов в совершенствовании своих стратегических ядерных сил. СЯС Китая имеют вполне впечатляющий как боевой, так и численный состав.

Китай на данный момент имеет примерно 200 межконтинентальных баллистических ракет (DF-5, DF-31, DF-41), примерно 300 баллистических ракет средней дальности (DF-21, DF-26), 1150 тактических ракет (DF-11, DF-15, DF-16) и до 3 тыс. крылатых ракет семейства DH-10 (наземного, берегового, воздушного и морского базирования).

Все DF-31 и DF-41 и большинство DF-5 являются многозарядными (до 10 боевых частей), поэтому только на межконтинентальных баллистических ракетах Китай заведомо имеет не менее 500 ядерных боевых частей (возможно, и до 1000). Для справки — МБР DF-41 могут долететь до Москвы за 12 минут, до Лондона — за 16 и до Нью-Йорка — за 21 минуту.

Китайские БРСД (баллистические ракеты средней дальности) могут использоваться как в ядерном, так и в обычном снаряжении, но заведомо на каждую имеется хотя бы одна ядерная боевая часть (БЧ), что увеличивает общее количество ядерных боезарядов еще как минимум на 300 единиц.

В ВМС НОАК имеется до 100 баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) JL-1 и JL-2, которые суммарно могут нести до 350 ядерных БЧ. Кроме того, многие современные китайские многоцелевые атомные подводные лодки и надводные корабли способны нести крылатые ракеты морского базирования как в ядерном, так и в обычном снаряжении.

Еще около 400 ядерных БЧ получим, если предположить, что таковые имеются хотя бы для 10% крылатых ракет.

Кроме того, в ВВС НОАК имеется не менее 400 ядерных авиабомб для бомбардировщиков Н-6, JH-7 и штурмовиков Q-5.

В предстоящее десятилетие Пекин намерен удвоить запасы ядерных боеголовок, включая те, что предназначены для баллистических ракет и могут достичь США.

Однако даже в этом случае ядерные силы Китая будут меньше, чем у США, у которых есть около 3800 боеголовок, готовых к действию, и еще больше в резерве.

Еще администрация экс-президента США Дональда Трампа призывала Китай присоединиться к договору о ядерных вооружениях США и России, чтобы ограничить дальнейшее увеличение количества ядерных боеприпасов между тремя странами, но Пекин ответил категорическим отказом.

Увеличение боевого и численного состава стратегических ядерных сил является частью более широких усилий Пекина по утверждению большей власти на мировой арене с целью подняться на уровень или превзойти США как глобальную сверхдержаву к 2049 году.

Военно-воздушные силы

В настоящее время в ВВС НОАК своеобразное второе рождение переживает бомбардировщик Н-6, созданный на основе советского Ту-16. Было развернуто производство вариантов Н-6Н/М/К, способных нести соответственно 2, 4 и 6 КРВБ CJ-10.

Всего произведено от 150 до 190 машин этих трех вариантов, а серия Н-6К/М все еще продолжается. Начато производство бомбардировщика Н-6N, который может нести сверхзвуковые КРВБ CJ-100, а также баллистическую противокорабельную ракету DF-21D.

Ускоренными темпами Пекин ведет и разработку бомбардировщика-невидимки Xian H-20. H-20, как сообщается, был разработан для поражения целей за пределами второй цепи островов, включая базы США в Японии, на Гуаме, на Филиппинах и в других странах.

Третья цепь островов простирается до Гавайского архипелага и береговой черты Австралии. Бомбардировщики в этом случае будут действовать с аэродромов на материковом Китае.

Стратегический бомбардировщик Н-20 будет оснащен ракетами класса «воздух-земля» с ядерными и конвенциональными боевыми частями. Взлетная масса машины будет не менее 200 т, а боевая нагрузка — до 45 т. Министерство обороны США оценивает дальность полета нового стратегического бомбардировщика Китая Н-20 как 8 500 км (5 300 миль).

Ожидается, что перспективный бомбардировщик будет летать на дозвуковых скоростях и потенциально сможет запустить четыре мощные гиперзвуковые крылатые ракеты, изготовленные по технологии стелс.

Серия китайских самолетов нового поколения, получившая наименование 20, включает малозаметный многоцелевой истребитель Чэнду J-20, первый китайский тяжелый военно-транспортный самолет Y-20 и многоцелевой вертолет Harbin Z-20 (выглядит как полный клон американского вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk).

Таким образом, китайские бомбардировщики способны одновременно поднять не только все 400 вышеупомянутых ранее ядерных авиабомб (а их количество за последнее время только возросло) и не менее 300 крылатых ракет воздушного базирования в ядерном снаряжении.

Флот, крупнейший в мире

Китайская Народная Республика в настоящее время имеет самый большой военно-морской флот в мире — общей численностью более 350 кораблей и подводных лодок, в том числе более 130 надводных кораблей основных классов. Для сравнения, боевой состав ВМС США составляет чуть более 290 кораблей.

ВМФ НОАК в основном состоит из современных многоцелевых платформ с передовыми противокорабельными, противовоздушными и противолодочными вооружениями, средствами разведки и связи.

Наибольшее внимание привлекает растущий парк авианосцев Китая. У ВМФ НОАК в настоящее время есть один ветхий авианосец советских времен, новый авианосец, построенный уже в Китае, третий авианосец находится в стадии строительства, и планируется построить еще четыре или более кораблей подобного типа.

Китайский авианосный флот, оснащенный передовыми системами, такими как электромагнитные катапульты, может обеспечить авиационное прикрытие морских десантных сил при вторжении на Тайвань или даже противостоять ВМС США в сражении авианосцев с авианосцами, которое гипотетически может произойти впервые со времен Второй мировой войны.

Китай активно строит новое поколение сложных, хорошо вооруженных крейсеров, эсминцев и корветов. К таковым относятся, например, эскадренные миноносцы класса Type 055 Renhai. Эсминцы данного проекта являются крупнейшими в мире после американских эсминцев типа «Замвольт».

«Ренхай» оснащен противокорабельными крылатыми и зенитными управляемыми ракетами наряду с возможными крылатыми ракетами для ударов по береговым объектам и противокорабельными баллистическими ракетами.

Подводные лодки являются ключевым элементом китайской военно-морской мощи. Ожидается, что ВМФ НОАК получит еще больше ударных подводных лодок с дизельными и атомными энергетическими установками.

Китай также является одной из немногих стран, которые обладают подводными лодками, вооруженными межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

В дополнение к уже имеющимся четырем подводным лодкам Type 094, вооруженным 12 баллистическими ракетами JL-12 каждая, уже на подходе подводная лодка нового проекта.

Китайские лодки нового поколения Type 096, строительство которых, началось в начале 2020-х годов, предположительно, будут нести баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) нового типа.

Ожидается, что ВМФ НОАК будет использовать подводные ракетные крейсеры типов 094 и 096 одновременно, а к 2030 году может иметь уже до восьми таких судов, подчеркивается в документе.

По мнению чиновников Пентагона, особенно угрожающей является растущая способность Китая запускать крылатые ракеты морского базирования для ударов по береговым объектам (LACM). Это позволяет китайским надводным кораблям и подводным лодкам наносить удары по ключевым базам вооруженных сил США в регионе. К примеру, таким как остров Гуам в Тихом океане и в перспективе — даже за пределами этой акватории.

В ближайшие годы ВМФ НОАК, вероятно, разместит ракеты типа LACM на своих новых крейсерах и эсминцах, а также на опытных атомных подводных лодках Type 093B.

В 2019 году Китай спустил на воду свой первый большой десантный корабль класса Yushen. ВМФ НОАК также получает на оснащение различные вспомогательные суда, в том числе танкеры, суда обеспечения, разведывательные корабли и даже первый полярный ледокол.

Тайвань

На XX-м съезде КПК президент Китая Си Цзиньпин сказал, что «колеса истории катятся к воссоединению Китая». Товарищ Си подчеркнул, что Пекин будет стремиться к «мирному воссоединению» с Тайванем, самоуправляющимся островом, который он считает частью своей территории, но никогда не откажется от права на применение силы.

«Мы продолжим стремиться к мирному воссоединению. Но мы никогда не пообещаем отказаться от применения силы. И мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры», — провозгласил товарищ Си под овации.

В марте прошлого года адмирал Филип Дэвидсон, в то время руководитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США, сообщил комитету по делам вооруженных сил Сената США, что Китай хочет иметь возможность захватить Тайвань к 2027 году.

7 сентября заместитель министра Пентагона по вопросам политики Колин Каль заявил, что оценки Пентагона ситуации вокруг Тайваня по большому счету не изменились, и он надеется, что Си Цзиньпин извлечет урок из «неуверенного вторжения России в Украину», и «что, эй, может быть, мы не должны» аннексировать Тайвань.

«Я не думаю, что они ускорили свои часы», — сказал Каль о китайском правительстве. «Нет ничего удивительного в том, что Си Цзиньпин дал своим военным до 2027 года время для развития военного потенциала для насильственного воссоединения с Тайванем, если он примет такое решение. Но я не видел никаких признаков того, что он принял такое решение. А пока наша политика останется прежней». Его слова приводит DefenseNews.