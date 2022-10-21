Под Белгородом при обстреле загорелся завод. Жителей приграничных территорий временно переселят

Пожар в результате украинского обстрела произошел на лакокрасочном заводе в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадала женщина – ее отвезли в больницу. Пожар был локализован. После обстрела в некоторых районах Шебекино отключилось электричество. Гладков также анонсировал меры безопасности для жителей региона.

Пожар произошел на промышленном предприятии в Шебекинском округе Белгородской области из-за обстрела с украинской стороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Произошел пожар в результате прямого попадания снаряда», — отметил глава региона.

В пожаре пострадала женщина, она была госпитализирована. На месте происшествия работают оперативные службы.

В сети опубликовано большое количество фото и видео с черным дымом возле Шебекино. Местные паблики в соцсетях сообщают, что под удар попал лакокрасочный завод.

Представитель экстренных служб подтвердил ТАСС, что горит лакокрасочный завод. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров.

«В результате прилета снаряда происходит открытое горение резервуаров на открытой площадке лакокрасочного предприятия на площади 1 тыс. кв. метров», — передает агентство слова источника.

Гладков в 20.19 сообщил в своем Telegram-канале, что пожар на лакокрасочном предприятии локализован.

«Пожар на объекте в Шебекинском городском округе локализован. Сейчас спасатели проливают и охлаждают резервуары», — написал он.

По его словам, попавшими снарядами была повреждена повреждена расположенная рядом с предприятием подстанция, из-за чего ряд потребителей были отключены от света, также были обесточены некоторые объекты водоснабжения и водоотведения. Оперативные службы занимаются переподключением объектов.

В санаторий

Жителей Белгорода и приграничных районов области отселят в санаторий в Подмосковье, заявил губернатор Гладков.

«Запрос жителей приграничных территорий и города Белгорода о временном переселении будет удовлетворен. Московская область уже сейчас готова принять 500 белгородцев на территорию одного из санаториев. Мы готовы предоставить транспорт. Питание и проживание на территории санатория также будет бесплатным. Когда оперативная ситуация позволит, мы доставим жителей обратно», — сказал он.

Кроме того, каникулы в школах области будут продлены на неделю, а в ряде учебных заведений до 1 декабря сохранится дистанционное обучение. Руководителям предприятий поручено рассмотреть возможность «удаленки» для максимального количества работников.

Муром вывозят

Несколькими часами ранее губернатор Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Муром, расположенное в Шебекинском городском округе.

«Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома», — написал глава Белгородской области в Telegram-канале.

Он добавил, что большую часть жителей села вывезли еще 20 октября. Оставшихся муромчан уговаривают покинуть территорию села, ведется обход жилых домов.

ООН обеспокоена

20 октября пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что удары ВСУ по энергетической инфраструктуре в Белгородской области на фоне наступления зимы вызывают беспокойство.

«Повреждение электростанций и линий электропередач в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения», — сказала она.

Белгород и Белгородская область подвергаются интенсивным обстрелам со стороны ВСУ. Мэр Белгорода Антон Иванов рассказал 19 октября о найденных осколках ракет на 15 улицах города. Были повреждены пять автомобилей.

Также 19 октября ВСУ обстреливали Шебекино. Губернатор Гладков сообщил, что в результате обстрела в городе пострадали несколько человек.

«Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ», — написал он в Telegram.

Чиновник отметил, что прилеты снарядов пришлись на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки», — добавил глава региона.

14 октября после обстрела в Белгороде загорелась подстанция на 110 киловатт, но энергетики восстановили электроснабжение в тот же день. 15 октября один из снарядов ВСУ попал в нефтебазу на территории Белгородского района, пожар потушили.

13 октября многоэтажный дом в Белгороде пострадал из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО украинских войск. У здания был разрушен верхний, технический этаж. Обломки крыши и перекрытий повредили несколько машин, припаркованных во дворе дома.