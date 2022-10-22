«Мы готовы защищать каждый дюйм». Американские десантники переброшены к границе Украины

США размещают 101-ю воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы» на румынской военной авиабазе в нескольких километрах от украинской границы, сообщает CBS News. Командир дивизии заявил, что «орлы» готовы зайти на территорию Украины в случае эскалации конфликта или атаки на НАТО. Зачем США разместили элитное подразделение близ Украины — в материале «Газеты.Ru».

США разместили в Европе 101-ю воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы» в Румынии близ границы с Украиной, передает телеканал CBS News.

«Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. У нас есть уникальные возможности, в том числе возможность воздушного нападения. Мы — легкая пехота, но, опять же, мы приносим свою мобильность для наших самолетов и воздушных атак», — сказал заместитель командира дивизии Джон Любас.

В разговоре с журналистами CBS News командир дивизии несколько раз подчеркнул, что они прибыли в Европу для защиты территории НАТО. Вместе с тем, позиция командования такова, что они готовы к сражению даже ближайшей ночью и в случае эскалации или атаки на одну из стран НАТО намерены пересечь границу и зайти на территорию Украины.

Телеканал отмечает, что «Кричащие орлы» провели учения, максимально приближенные к боевым условиям. В материале подчеркивается, что американские десантники пытались воссоздать условия боя, «который украинские войска ведут каждый день против российских войск». Один из командиров отметил, что командование дивизии пристально наблюдало за действиями российских военных в ходе спецоперации, «определяя цели для отработки» и проводя учения, которые «в точности повторяют то, что происходит» на войне.

«Военные учения, проводимые так близко к границе, являются четким сигналом России и союзникам Америки по НАТО о том, что армия США здесь», — отмечается в материале.

101-я воздушно-десантная дивизия США появилась в Европе впервые за 80 лет на фоне обострения отношений между НАТО и Россией, отмечается в материале CBS. Штатный состав дивизии насчитывает 4,7 тыс. военных, размещена в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки.

«Для меня реальное значение присутствия здесь американских войск — это, как если бы у вас были союзники в Нормандии до того, как там появился враг», — сказал CBS News румынский генерал Лулиан Бердила, имея в виду знаковое сражение Второй мировой войны на северном побережье Франции.

О переброске «орлов» в Европу стало известно 12 августа. Тогда представительство США в НАТО сообщило в Twitter, что американский контингент перебросят для защиты воздушной составляющей альянса.

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