Каких «евросолдат» получит Украина

В рамках учебной миссии Евросоюза EUMAM Ukraine, стартовавшей на этой неделе, планируется подготовить около 15 тыс. солдат ВСУ. Для реализации программы будет создано две штаб-квартиры — в Германии и Бельгии, тактическое командование разместится в Польше. Обучение украинских военных пройдет также во Франции, Испании и ряде других европейских стран. Венгрия и Австрия от участия в такой миссии отказались. «Газета.Ru» разбиралась с военными экспертами в эффективности подготовки украинских военных в иностранных армиях и их последующей роли в боевых действиях на Украине.

Работа к проведению мероприятий в рамках учебной миссии ЕС началась 17 октября, а сама подготовка украинских солдат начнет действовать только через месяц.

Дополнительные 107 млн евро на обучение 15 тыс. военнослужащих ВСУ уже выделены. Их прибытие в Европу ожидается в ближайшие месяцы, при этом некоторое количество украинских военных уже проходят обучение по освоению боевой техники НАТО в Польше, Германии, Испании, в странах Прибалтики.

В основном идет подготовка специалистов по использованию артиллерийских систем, средств ПВО и РСЗО. Предполагается, что новый этап обучения в рамках миссии Евросоюза EUMAM Ukraine затронет военнослужащих командного состава различного уровня.

Киев просил принять для переподготовки 50 тыс. своих военнослужащих, Европа согласилась обучить на первом этапе 15 тыс. (первый набор составит 12 тыс. человек уже в ноябре). Программа рассчитана на два года. Возможно, обучение смогут пройти и дополнительные силы из состава ВСУ. Германия сейчас высказала готовность подготовить 5 тыс. человек — это штат полноценной бригады. Франция пообещала обучить около 2 тыс. военнослужащих, примерно за такое же количество солдат возьмется Польша. Испания на этом фоне выглядит несколько скромнее — военному ремеслу готова научить 400 военных специалистов. Принимающие стороны делают при этом оговорку, что количество обучаемых будет зависеть от их задействованности на фронте.

Эксперты отмечают, что 15 тыс. профессиональных военных — это достаточно большое количество, тем более, когда речь идет о командном составе, под которым можно понимать офицеров и сержантов.

«Значит, Киеву придется как минимум на полгода пожертвовать именно командирами, которые и так имеют соответствующую военную подготовку. Переучивать их нужно на использование вооружений НАТО, на тактику ведения боевых действий», — отмечает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ранее иностранные инструкторы уже готовили солдат ВСУ — причем на территории самой Украины, на Яворовском полигоне подо Львовом. По этому центру подготовки был нанесен удар еще в самом начале проведения Россией специальной военной операции. После были поражены учебные центры под Винницей, Очаковом и другим местам.

«Их расположение хорошо известно в российском Генштабе — это большей частью старые советские полигоны. Таким образом была выбита учебная база по подготовке ВСУ, наставников стало меньше. Обучение украинских военнослужащих в Европе, может, и хорошая тема, но не для условий военного времени, когда на счету именно профессиональные военные», — полагает Шурыгин.

Еще один нюанс, на который можно обратить внимание с тренировочными миссиями украинских военнослужащих в европейских странах, — это, помимо языкового барьера, еще и используемая в качестве учебных пособий техника.

То есть бундесвер будет тренировать украинцев на своих танках Leopard («Леопард»), французское минобороны выделит танки Leclerc («Леклерк»), но ни те, ни другие на территорию Украины поставлять пока не собираются.

Тот же германский канцлер Олаф Шольц говорит, что Берлин передал свою военную технику своим странам-партнерам, а они взамен направили Киеву танки из своих арсеналов. А это все те же бронемашины еще с советской историей Т-72.

В Евросоюзе также планируют обучать пехоту, артиллерию, бронетанковые части, ПВО, а также военных медиков.

Общая задача тренировочной миссии заключается в «содействии повышению боеспособности ВСУ для эффективного ведения военных операций». При этом какой-то согласованности этих обучающих программ между разными странами пока нет. Учить военнослужащих ВСУ будут по своим лекалам, и, хотя они схожи в рамках подготовки по общим программам НАТО, различия все-таки есть, как в тактике, так и в используемой технике.

Обучение украинских военных, в основном офицеров, на территории стран ЕС проводилось и ранее. Большей частью в Польше, о чем сообщал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который отмечал, что польские военные инструкторы интенсивно обучают украинских военных «во многих разных местах». Испания также проводила обучение 19 украинских офицеров, о чем писала газета El Mundo. В незначительном количестве тренировались украинские военные и во французских подразделениях, а сейчас министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщает, что его армия в течении нескольких недель обучит солдат ВСУ ведению боя, использованию французской техники, а также навыкам, связанным с тылом и снабжением.

«Подготовка солдата к реальным боевым действиям — это достаточно сложный и длительный процесс, – рассказал «Газете.Ru» бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. — Возможно, что немецкий или французский опыт чем-то и поможет украинским военным, но это видится какой-то оторванностью от реальной действительности. Приедет такой переподготовленный «евросолдат» на фронт, но командовать-то ему доведется все теми же бойцами, которые про «миль пардон» никогда и не слышали».

Финансовую составляющую учебной тренировочной миссии взял на себя Европейский фонд мира, который выделяет на эти цели дополнительные 107 млн евро. Деньги стали предметом ссоры между Варшавой и Берлином, о чем рассказал глава дипмиссии Евросоюза Жозеп Боррель. Германия изначально не хотела передавать общее командование в системе обучения ВСУ Польше, оспаривая первенство в этом вопросе. В итоге было развернуто три командных пункта, каждый из которых претендует на главную роль и, соответственно, больший объем финансирования.