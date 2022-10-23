«Был обстрел, в том числе из танков»: военкор Пегов рассказал о своем состоянии после ранения

На передовой в районе села Водяное российский военкор Семен Пегов попал под обстрел. Его ранило в ногу. Пегов сообщил, что после операции его состояние в норме и «ноги целы, все цело». Подробности произошедшего — в материале «Газеты.Ru».

Основатель проекта WarGonzo военкор Семен Пегов получил ранение в ДНР. После операции он опроверг информацию о подрыве на мине «Лепесток».

«Работали на передовой, уже возвращались обратно, был обстрел, в том числе из танков. Двигались оперативно… Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно. Но главное, что не «Лепесток», ноги целы, все цело», – рассказал он.

Первую помощь ему оказал офицер ДНР Воробей из батальона «Сомали», с которым журналист находился на позициях в районе села Водяное под Донецком.

Пегова сразу эвакуировали в Донецкую больницу. Telegram-канал Mash сообщал, что Семен Пегов получил «открытый перелом I-II пальцев правой стопы».

Сам Пегов оценивает свое состояние как хорошее, чувствует себя «бодро, молодежно, позитивно». Он поблагодарил «сомалийцев», которые ему помогли, и донецких врачей, которых назвал лучшими.

Предполагается, что журналист после лечения сможет ходить. «Операция прошла успешно. Нога цела. Семен бодр и весел. 6-8 недель ему придется проходить на костылях», – говорится в Telegram-канале RT.

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Незадолго до ранения Пегов опубликовал в Telegram-канале WarGonzo фотографию с главой ДНР Денисом Пушилиным в Майорске (с середины сентября находится под контролем ВС РФ) и пообещал провести вечернюю трансляцию. Как сообщает телеканал «Звезда», журналист снимал, как Пушилин вручает экипировку и вооружения бойцам республики.

«Горловский фронт, район Майорска. Встретили на передовой Дениса Пушилина. Глава ДНР приехал на линию боевого столкновения пообщаться с мобилизантами (и не только). Скоро тьма эксклюзивных подробностей и специальный репортаж вечером», – писал Пегов в Telegram-канале.

14 октября Telegram-канал Mash заявил, что девять российских журналистов и военкор-проектов могут попасть под уголовную статью о дискредитации российской армии. Среди них были названы Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.

По данным Mash, контент их Telegram-каналов уже проверяют на наличие фейков и дискредитационных сообщений. Якобы требование проверить военкоров поступило в Роскомнадзор с подписью начальника Генштаба.

«Со стороны генпрокуратуры дело ведет начальник управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях. Повод — критика минобороны и его решений в ходе СВО», – говорится в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что журналистам может грозить наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Семен Пегов родился в Смоленске 9 сентября 1985 года. Он окончил филологический факультет местного госуниверситета. С 2006 по 2008 год работал на ВГТРК «Смоленск», в 2014 году перешел в LifeNews. С 2017 года ведет Telegram-канал WarGonzo. С началом спецоперации на Украине он освещает боевые действия. В марте YouTube-канал WarGonzo был заблокирован.