«В любом месте и в любое время суток». Киевский военком пообещал продолжить рейды за призывниками

Украинские войска нуждаются в доукомплектовании, заявил начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов. Он отметил, что повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте, закон это никак не ограничивает. Призыв коснется всех военнообязанных мужчин в возрасте до 60 лет. Зачем Украине новая волна мобилизации — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины нуждаются в доукомплектовании, заявил начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов в интервью телеканалу «ТСН».

«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. <…> Мобилизация будет продолжаться. Это необходимость», — заявил Максимов.

По словам Максимова, украинская армия «на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия», соответственно ВСУ должна располагать большим объемом личного состава.

Он отметил, что сейчас мобилизация находится на «высшей ступени». Максимов уточнил, что рейды, во время которых гражданам выдают повестки, будут продолжаться в любом месте и в любое время суток, а также коснется всех военнообязанных мужчин в возрасте до 60 лет. По его словам, законодательство не накладывает каких-либо ограничений на место и время вручения повесток.

«Нет запрета относительно места вручения повесток. В законодательстве не указано, что оповещение возможно, например, в том числе по домашнему адресу или на работе, или в месте отдыха. Законом предусмотрено оповещение путем вручения повестки. Все», — добавил он.

Мобилизация на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил с 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации ВС РФ на Украине, всеобщую мобилизацию во всех регионах Украины. В мае 2022 года Верховная рада первый раз продлила военное положение и мобилизацию на Украине сразу на 90 суток, до 23 августа. В июле 2022 года Минобороны Украины постановило, что с октября в военных комиссариатах все женщины, специалисты в области химии, биологии, телекоммуникаций, должны будут встать на воинский учет. В августе 2022 года Рада продлила военное положение и мобилизацию до 21 ноября 2022 года. В сентябре 2022 года замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила о переносе сроков постановки женщин на воинский учет на следующий год — до 1 октября 2023 года.

Данные о количестве мобилизованных на Украине разнятся. К концу мая, по словам Зеленского, в боевых действиях принимали участие 700 тыс. человек. В мае глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что власти хотят привлечь в армию 1 млн человек. В середине июня Маляр сообщила о «сотнях тысячах» мобилизованных. В начале 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов говорил о возможности мобилизовать 2,5 млн. человек. Эксперты называют цифру в 4 млн.

Всего на Украине было несколько волн мобилизации. В первую волну попали бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и служившие в армии, бывшие участники АТО. Вторая волна началась 15 марта, в нее попали те, кто проходил срочную службу до 2014 года или служил по контракту. 8 апреля на Украине началась третья волна мобилизации, на фронт призвали выпускников военных кафедр.

Зачем нужно доукомплектовать ВСУ

Данные о потерях украинских военных в ходе спецоперации ВС РФ также разнятся. 23 августа расследователи OSINT сообщили о потерях в размере 402 тыс. украинских военных, погибли из них 387 000. Потери среди наемников и добровольцев из Польши, Прибалтики, Румынии составили 54 000 из них убитыми 31 240 человек. Расследователи использовали для подсчета сводки похоронных агентств, выписок из моргов, а также результаты анализа радио-, сотового- и спутникового обмена сил ВСУ. Также они сообщили, что комитет солдатских матерей Украины подготовил более 320 000 обращений «о судьбе пропавших бойцов», но СБУ запретило их подавать в целях нацбезопасности. OSINT отметили, что эти данные не имеют документального подтверждения.

Ранее экс-замглавы Европейского командования США Стивен Твитти сообщил в интервью Linke Zeitung, что «200 тыс. бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня».

8 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил о крупных потерях украинской армии: «Вооруженные силы Украины ... потеряли десятки и десятки тысяч человек убитыми и ранеными, украинцы заплатили ужасную цену».

В конце августа в сеть попал документ за подписью главнокомандующего ВСУ Залужного, из которого следует, что армия потеряла почти 130 тыс. военных. В то же время в украинский Telegram-канал «НачШтабу» 4 августа распространил «слитый» доклад Залужного для Зеленского. Его подлинность не подтверждена. Согласно их данным, «укомплектованность ВСУ остается на уровне 43-48%; потери — более 191 тыс. убитыми и ранеными». «За что погибли сотни тысяч?»: крупные потери не приближают успехи украинской армии Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр раскритиковала украинцев, которые преждевременно предсказывают победы... 03 сентября 09:41

Также подсчет погибших осложняется тем, что часть потерь относится к пропавшим без вести или вовсе не учитывается. По данным Олега Котенко, уполномоченного Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, на середину июля подобный перечень насчитывает 7,2 тыс. военнослужащих ВСУ. В это число не входят Нацгвардия и Служба безопасности Украины. Он отметил, что большинство пропавших без вести относятся к числу военнопленных.

В начале июня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в плену у российских военных находится 6489 военнослужащих. На 26 мая число украинских военных в плену в ДНР и ЛНР насчитывало порядка 8 тыс. человек. С тем пор проведен ряд обменов между Минобороны РФ и Украины.