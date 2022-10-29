Бомбардировщик-«невидимка»: в США покажут новейший бомбардировщик B-21 Raider

В США в начале ноября представят новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider, выполненный с учетом технологий малой радиолокационной заметности. Это будет первая публичная презентация нового тяжелого бомбардировщика ВВС США за 34 года с момента дебюта B-2 Spirit в ноябре 1988 года.

Презентация стратегического бомбардировщика ВВС США B-21 Raider состоится 2 ноября в Калифорнии. Она пройдет на предприятии корпорации Northrop Grumman. В сентябре компания заявила, что шесть стратегических бомбардировщиков В-21 находятся на этом заводе на различных стадиях окончательной сборки и испытаний.

Наземные испытания первого B-21 завершились в мае, в том числе стресс-тесты для проверки структурной целостности конструкции бомбардировщика. Другие испытания включали тестирование различных его подсистем, а также нанесение противорадиолокационных покрытий и окраски самолета.

Первый полет B-21 состоится, как сообщается, уже в 2023 году.

Как это обычно принято в США, подобное мероприятие осуществляется через несколько месяцев после презентации. В сентябре корпорация Northrop Grumman заявила, что дата первого полета В-21 «будет окончательно определена по результатам наземных испытаний».

Первый B-21 взлетит с взлетно-посадочной полосы завода № 42 в Палмдейле (штат Калифорния), затем перелетит на авиабазу Эдвардс (там же), где и пройдут летные испытания этой машины.

Как создавался Raider

В 2016 году ВВС США объявили конкурс среди личного состава этого вида Вооруженных сил на лучшее наименование перспективного стратегического бомбардировщика. За два месяца (март-май 2016 года) на конкурс было подано более 4,6 тыс. вариантов названия. Из них руководство ВВС США отобрало 15 финалистов, прежде чем объявить победителя.

Как ранее писала «Газета.Ru», окончательно имя новейшему стратегическому бомбардировщику B-21 в торжественной обстановке присвоили в сентябре 2016 года. Перспективную машину бомбардировочного авиационного командования ВВС США назвали «Рейдер».

По замыслу авторов этой идеи, имя В-21 напоминает о знаменитом рейде на Токио 18 апреля 1942 года группы бомбардировщиков В-25 «Митчелл» под командованием подполковника Джеймса Дулиттла. Это был первый налет американской авиации на Японию в ходе Второй мировой войны, ставший своеобразным ответом на нападение авианосной японской авиации на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.

26 февраля 2016 года на проходившем в Орландо симпозиуме по боевой авиации американской Ассоциации военно-воздушных сил министр ВВС США Дебора Ли Джеймс впервые публично продемонстрировала компьютерное изображение и представила официальное название одного из наиболее секретных проектов Пентагона — разрабатываемого компанией Northrop Grumman малозаметного стратегического бомбардировщика B-21, ранее известного как LRS-B (Long-Range Strike Bomber).

Как заявила тогда Джеймс, B-21 «позволит американским ВВС эффективно воевать в условиях самых серьезных угроз будущего и придаст им исключительную гибкость, обеспечивая возможность нанесения воздушных ударов в любой точке земного шара при старте из континентальной части США».

Начало разработки В-21 стартовало в 2004 году, когда Конгрессом США было открыто финансирование программы бомбардировщика следующего поколения (NGB - -Next Generation Bomber). В очередном правительственном четырехлетнем «Обзоре вопросов обороны» («QDR 2006» — Quadrennial Defense Review), выпущенном в 2006 году, содержалось требование разработать бомбардировщик нового поколения с датой поступления на вооружение в 2018 году.

Задача программы NGB была сформулирована как разработка новой авиационной системы дальнего действия наземного базирования для проникновения в оспариваемое воздушное пространство. Поначалу в программе принимали участие на конкурсной основе два разработчика: Northrop Grumman и объединенная команда Boeing и Lockheed-Martin. Обе компании обладали опытом разработки современных бомбардировщиков. Northrop был главным подрядчиком по программе В-2, в которой Boeing участвовал как основной субподрядчик. Главным подрядчиком по В-1 была компания Rockwell International, позже поглощенная корпорацией Boeing. Кроме того, напомним, Boeing — разработчик стратегического бомбардировщика В-52.

В процессе работ по NGB американцы не нашли окончательного ответа, в частности, на вопросы о необходимости функции дистанционного пилотирования и способности нести ядерное оружие. Оба требования вели к удорожанию и усложнению перспективной машины.

После закрытия программы NGB в 2009 году в США провели интенсивный анализ вариантов решения ударных задач дальнего действия. При этом рассматривались самые различные варианты и подходы. После рассмотрения всех возможных направлений работы министр обороны США Гейтс в 2011 году одобрил запрос ВВС на продолжение разработки опционально пилотируемого бомбардировщика для проникновения в зоны поражения зенитных ракетных систем вероятного противника.

Программа получила название, которое приблизительно можно перевести как «Ударный бомбардировщик дальнего радиуса действия» (Long Range Strike-Bomber, LRS-B).

Начиная с 2011 финансового года Конгресс США возобновил финансирование программы создания нового стратегического бомбардировщика. В течение следующих пяти лет в этих целях было выделено более $2,7 млрд.

Рассмотрев предложения двух конкурентов (Northrop Grumman, Boeing и Lockheed-Martin) в октябре 2015 года министр ВВС США Дебора Ли Джеймс объявила о намерении выдать контракт на разработку LRS-B компании Northrop Grumman.

7 марта 2016 года ВВС США объявили список основных субподрядчиков программы В-21. При этом не уточнялось, кто и какие комплектующие системы поставляет. В опубликованный список вошли Pratt-Whitney, ВАЕ Systems, GKN Aerospace, Janicki Industries, Orbital ОТК, Rockwell Collins, Spirit AeroSy.

По своей аэродинамической концепции и компоновке B-21 существенно повторяет состоящий в настоящее время на вооружении B-2A.

B-21 с самого начала разрабатывался по требованиям, предусматривающим возможность использования лучших и уже хорошо отработанных технологий. Это позволило снизить технические риски программы, сроки ее реализации и в целом стоимость самолета.

Наиболее характерным отличием внешнего вида В-21 от В-2 является конфигурация задней кромки крыла в виде одинарного W (у В-2 — двойное W).

Точные ТТХ B-21 пока неизвестны. По некоторым данным, предполагаемые летно-технические характеристики бомбардировщика выглядят следующим образом: экипаж — 2 чел., длина самолета — 21 м, размах крыла — 53 м, площадь крыла — 1750 кв. м, вес пустого самолета — 76,204 т, максимальный взлетный вес — 179,6 т, масса боевой нагрузки — до 12 т, радиус боевого применения от точки дозаправки в воздухе — 1,8-3,6 тыс. км, силовая установка — четыре турбовентиляторных двигателя Pratt & Whitney YF220.

Стратегический бомбардировщик B-21 предназначается для действий в условиях применения как обычных, так и ядерных средств поражения. Ключевым свойством В-21 является, разумеется, его малая радиолокационная заметность. Этот самолет (по заявлениям предприятия-производителя), сможет успешно выполнять боевые задачи, находясь в зонах поражения самых современных ЗРК/ЗРС, оставаясь при этом невидимым для радиоэлектронных средств вероятного противника.

Как предполагается, В-21 Raider будет функционировать как в пилотируемом, так и беспилотном (управляемом дистанционно) вариантах. Существует концепция его использования совместно с беспилотными летательными аппаратами в составе смешанной ударной авиагруппы большой дальности. При этом на БЛА будут возложены функции ведения радиоэлектронной борьбы, а также поиска и доразведки целей на обширной территории без применения демаскирующих систем и нежелательного радиолокационного излучения.

Представители ВВС США подчеркивают, что стратегические бомбардировщики B-21 являются частью «семейства систем», подразумевая, что он является узлом крупной распределенной сети боевых машин, датчиков и средств связи.

ВВС США планируют, что начальной боевой готовности (IOC — Initial Operational Capability) первые самолеты B-21 смогут достичь в середине 2020-х годов.

Многие эксперты выражают сомнения по поводу этой оценки, указывая, что для предшествующих сложных авиационных комплексов нового поколения (В-2, F-22, F-35) потребовалось около 20 лет от выдачи контракта до достижения боевой готовности IOC. ВВС парируют эти аргументы, указывая на то, что степень отработанности и освоенности технологий, используемых в В-21, существенно выше, чем это было для его предшественников.

Ожидается, что в 2040-е годы самолеты B-21 полностью заменят в ВВС США дозвуковые стратегические бомбардировщики B-52H (поставлялись в 1961-1962 годах, в настоящее время в строю остается 76 самолетов) и сверхзвуковые B-1B (в 1985-1988 годах поставлено ровно 100 самолетов, сейчас на вооружении состоит 63 машины). К 2058 году с вооружения будут сняты и последние малозаметные дозвуковые бомбардировщики B-2A (в строю в настоящее время находится 20 машин, поставленных в 1994-2000 годах).

Наш ответ «Рейдеру»

Что касается российского перспективного стратегического бомбардировщика (ПАК ДА, Перспективного авиационного комплекса Дальней авиации), который может составить конкуренцию В-21, то данных в открытых источниках по этому самолету очень немного.

Сейчас в открытом доступе есть лишь компьютерные графики и фотографии модели новейшего российского стратегического бомбардировщика, который на стадии опытных конструкторских работ был известен как «Изделие-80» под шифром «Посланник-1РП-МС».

На данный момент точных характеристик перспективного российского стратегического бомбардировщика также нет. Предположительно, дальность полета ПАК ДА будет достигать 12 тыс. км, при этом самолет сможет нести до 30 т полезной нагрузки.

По официальным данным, отечественный стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» с применением стелс-технологий, то есть внешне похож на В-2 и В-21. Российский ПАК ДА предположительно будет оснащен ударным гиперзвуковым и оборонительным вооружением.

Ранее сообщалось, что первый прототип ПАК ДА ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах. Затем уточнялось, что предварительные испытания бомбардировщика состоятся в апреле 2023 года. Государственные испытания пройдут в феврале 2026 года, а к 2027 году машина уже поступит в серию.

Несмотря на столь оптимистичные для отечественной авиационной отрасли планы и сроки, есть все основания полагать, что в настоящее время ПАК ДА для российских Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса уже не является каким-либо первоочередным приоритетом, и все перечисленные выше сроки будут сдвинуты «вправо».

Сегодня на оснащении Дальней авиации ВКС РФ имеется значительный парк боеспособных стратегических и дальних бомбардировщиков (к тому же находящихся на этапах существенной модернизации).

Императивной потребности сосредоточить все имеющиеся финансовые и производственные возможности на создании совершенно нового стратегического бомбардировщика нет.

К тому же, на финансирование проекта весьма сильно повлияла специальная военная операция на Украине. Есть все основания полагать, что в настоящее время ритмичное выделение средств на создание ПАК ДА отложено до лучших времен.

Тем не менее, реализация этой программы, по всей видимости, будет продолжаться. Есть основания полагать, что рано или поздно российская Дальняя авиация подобный бомбардировщик все же получит. Только вот когда это произойдет — сказать теперь весьма трудно. Скорее всего, к этому времени серийное производство сотни стратегических бомбардировщиков В-21 Raider будет уже завершено.