«Все БПЛА были сбиты». Что случилось в Севастопольской бухте

Российские военные уничтожили в акватории Севастопольской бухты надводный беспилотник и БПЛА, рассказал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, «целью ВСУ были военные объекты Черноморского флота», эта атака в акватории города была самой массированной с начала спецоперации. Сообщалось, что системы противовоздушной обороны работали несколько часов подряд. Глава города попросил местных жителей «не информировать о том, где и во сколько что видели», поскольку такой информацией якобы могут воспользоваться ВСУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Надводный беспилотник и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ были уничтожены в акватории Севастопольской бухты — об этом в субботу, 29 октября, сообщил глава города Михаил Развожаев. В Европе назвали условия для разморозки резервов ЦБ РФ Российские резервы, замороженные на Западе, могут стать гарантией будущего восстановления Украины... 29 октября 11:51

«Помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник. В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

Как передает ТАСС, минувшей ночью была совершена атака беспилотного летательного аппарата в акватории Севастопольской бухты. Уточняется, что в связи с этим были отменены рейды, связывающие северную и южную часть города. «Мы бросали камни, просто как дети» 17 декабря 2010 года 26-летний торговец фруктами и овощами Мохаммед Буазизи, проживавший... 28 октября 12:42

Развожаев добавил, что атаки начались с 4:30 мск. По его словам, на данный момент «ситуация находится под контролем, все оперативные службы наготове».

«Разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — написал губернатор, добавив, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Он также попросил местных жителей «не информировать о том, где и во сколько что видели, поскольку такая информация очень нужна украинским войскам, чтобы понять, как выстроена защита Севастополя». Сообщалось, что системы противовоздушной обороны работали несколько часов подряд. В результате дроны были сбиты.

По его словам, «целью ВСУ при сегодняшней атаке в Севастополе были военные объекты Черноморского флота». Атака БПЛА в акватории города была самой массированной с начала спецоперации, отметил Развожаев.

По данным портала Flightradar24, на высоте 17 км над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма несколько часов кружил американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Утверждается, что утром 29 октября он вылетел с аэродрома Катания на авиабазе в Сицилии.

«После чего дрон набрал высоту свыше 15 км и начал путь через воздушное пространство Греции и Болгарии к акватории Черного моря.

Данное воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11-2046, позывной Forte-10», — следует из публикации.

Комментируя ситуацию в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у РФ достаточно ресурсов для отражения атак. «Короткое подлетное время». Россия отреагировала на размещение ядерных бомб США В нынешний период напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая... 29 октября 10:09

«Бдительность теперь надо проявлять постоянно. По всем направлениям американцы пытаются нас раскачать сейчас.

Попытка атаковать уже Севастополь. Я думаю, ничего у них не получится.

То, что американский беспилотник кружил — если он попадает в зону, которая является воздушным пространством РФ, конечно, есть все основания его просто уничтожить», — пояснил сенатор. Военная операция РФ на Украине. День 248-й Власти Севастополя сообщили об атаке беспилотников в акватории бухты, системы ПВО работали несколько... 29 октября 13:53

На этом фоне беспокойство украинскими событиями среди россиян сохраняется на высоком уровне, свидетельствуют итоги последних опросов.

При этом продолжает расти число сторонников мирных переговоров.

Поддержка действий ВС РФ остается высокой, чуть больше половины респондентов якобы поддержали объявление частичной мобилизации, утверждают социологи, добавляя, что мнение в различных социально-демографических группах неоднородно.