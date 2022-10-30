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Армия

Минобороны подняло обломки беспилотников в районе атаки на российские корабли в Севастополе

В ведомстве сообщили, что на них установлены канадские модули навигации

Морские беспилотники, атаковавшие корабли Черноморского флота 29 октября, были запущены с побережья возле Одессы, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, перед атакой дроны двигались в зоне безопасности «зернового коридора», созданного для вывоза продовольствия из украинских портов. Согласно утверждению Минобороны, на беспилотниках были установлены канадские навигационные модули, которые позволили определить их координаты движения.

Министерство обороны России сообщило, что подняло на поверхность обломки украинских морских беспилотников, которые 29 октября атаковали корабли Черноморского флота в бухте Севастополя.

По данным ведомства, перед атакой БПЛА двигались по зоне безопасности «зернового коридора», созданного для вывоза продовольствия из портов Украины. При этом запуск аппаратов осуществлялся с побережья Одессы, утверждают в Минобороны.

«В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе», — заявило ведомство.

В министерстве отметили, что выяснили это, изучив навигационные модули канадского производства, которые были установлены в дронах.

Координаты движения одного из морских беспилотников, по заявлению Минобороны, указывают на то, что он стартовал в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море.

«По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», — говорится в сообщении МО РФ.

Как пишет The New York Times, удар по российским кораблям в Севастополе нанесли Вооруженные силы Украины.

«…В предрассветные часы субботы украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту приписки Черноморского флота Севастополе», — говорится в статье.

Украинские власти официально не подтвердили причастность к атаке. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале, что Россия «выдумывает теракты на собственных объектах».

Награда за обнаружение дрона

Минобороны наградило матроса Черноморского флота Артема Жильцова за то, что он первым обнаружил украинский дрон, шедший в гавань по Севастопольской бухте.

«О приближающемся неизвестном объекте он незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника», — заявили в военном ведомстве.

Жильцов служит радиотелеграфистом боевой части связи сторожевого корабля «Ладный». Он обнаружил беспилотник, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения.

Атака и ее последствия

Об атаке украинских беспилотников в бухте Севастополя утром 29 октября сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В Минобороны это подтвердили, назвав произошедшее «террористической атакой». По данным министерства, российские корабли атаковали девять чужих летательных беспилотников и семь — морских.

Как сообщал Развожаев, пострадавших не было, а гражданские объекты повреждений не получили. Повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное.

В тот же день Минобороны объявило о приостановке участия России в «зерновой сделке» на неопределенный срок. В МИД РФ объяснили, что российская сторона в связи с произошедшим «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов».

США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН призвали отказаться от шагов, которые могут поставить соглашение под угрозу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия усугубляет продовольственный кризис.

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