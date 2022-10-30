Минобороны подняло обломки беспилотников в районе атаки на российские корабли в Севастополе

Министерство обороны России сообщило, что подняло на поверхность обломки украинских морских беспилотников, которые 29 октября атаковали корабли Черноморского флота в бухте Севастополя.
По данным ведомства, перед атакой БПЛА двигались по зоне безопасности «зернового коридора», созданного для вывоза продовольствия из портов Украины. При этом запуск аппаратов осуществлялся с побережья Одессы, утверждают в Минобороны.
«В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе», — заявило ведомство.
В министерстве отметили, что выяснили это, изучив навигационные модули канадского производства, которые были установлены в дронах.
Координаты движения одного из морских беспилотников, по заявлению Минобороны, указывают на то, что он стартовал в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море.
«По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», — говорится в сообщении МО РФ.
Как пишет The New York Times, удар по российским кораблям в Севастополе нанесли Вооруженные силы Украины.
«…В предрассветные часы субботы украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту приписки Черноморского флота Севастополе», — говорится в статье.
Украинские власти официально не подтвердили причастность к атаке. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале, что Россия «выдумывает теракты на собственных объектах».
Награда за обнаружение дрона
Минобороны наградило матроса Черноморского флота Артема Жильцова за то, что он первым обнаружил украинский дрон, шедший в гавань по Севастопольской бухте.
«О приближающемся неизвестном объекте он незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника», — заявили в военном ведомстве.
Жильцов служит радиотелеграфистом боевой части связи сторожевого корабля «Ладный». Он обнаружил беспилотник, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения.
Атака и ее последствия
Об атаке украинских беспилотников в бухте Севастополя утром 29 октября сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В Минобороны это подтвердили, назвав произошедшее «террористической атакой». По данным министерства, российские корабли атаковали девять чужих летательных беспилотников и семь — морских.
Как сообщал Развожаев, пострадавших не было, а гражданские объекты повреждений не получили. Повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное.
В тот же день Минобороны объявило о приостановке участия России в «зерновой сделке» на неопределенный срок. В МИД РФ объяснили, что российская сторона в связи с произошедшим «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов».
США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН призвали отказаться от шагов, которые могут поставить соглашение под угрозу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия усугубляет продовольственный кризис.