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Армия

«Очередная партия ракет». Власти Украины сообщили о новых ударах России

Мэр Киева Кличко заявил, что часть города обесточена в результате ударов

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Reuters
Утром 31 октября власти нескольких областей Украины сообщили о новых взрывах. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Одессе, Днепре и других регионах страны. Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры города. В офисе президента предупредили о новых отключениях электричества по всей стране.

Удары по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале заявил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть украинской столицы была обесточена.

«В некоторых районах нет водоснабжения. Работают все службы», — говорится в сообщении градоначальника.

Кличко добавил, что энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение «после поражения энергообъекта, от которого зависит около 350 тыс. квартир в Киеве». Специалисты экстренных служб «делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации».

Позднее он добавил, что 80% потребителей в Киеве остались без водоснабжения.

Удары по всей Украине

Утром понедельника 31 октября новые удары были нанесены по украинским городам. Военная администрация Киевской области сообщила, что в регионе работает ПВО и объявлена воздушная тревога.

«Очередная партия российских ракет ударила по критической инфраструктуре Украины», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

В Запорожье зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры, перебои с электричеством, рассказал секретарь горсовета Анатолий Куртев.

В Харькове два удара были нанесены по объекту критической инфраструктуры, приостановлена работа метрополитена, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Обесточена часть Черкасской области после удара по энергообъекту, заявил губернатор региона Игорь Табурец.

В Кировоградской области Украины ракеты попали в один из энергетических объектов возле Светловодска. «Предварительно — без жертв. Идет ликвидация последствий пожара», — сказал глава военной администрации Андрей Райкович.

О сбитых над Львовской областью ракетах сообщил также глава военной администрации региона Максим Козицкий. В Винницкой области также сбили ракету, что вызвало разрушения, заявил глава ВА Сергей Борзов. Работала система ПВО и в Полтавской области.

Есть и еще одно последствие ударов. «Украинские железные дороги» сообщают, что обесточена часть железнодорожных линий по всей стране. На маршруты вместо электричек выводят тепловозы. 80% поездов, которые в настоящее время находятся в пути, продолжают курсировать по графику.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что повреждены 18 объектов в 10 регионах, большинство — объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

Отключения

На территории Украины из-за повреждений объектов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электричества. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии», — заявил украинский чиновник.

10 октября ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на теракты, совершенные украинской стороной — в том числе, на взрыв грузовика на Крымском мосту.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что «необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет».

«Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят», — сказал Путин репортерам. При этом он отметил, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины.

«Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну, во всяком случае, сейчас, пока», — добавил глава РФ.

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