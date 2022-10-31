«Очередная партия ракет». Власти Украины сообщили о новых ударах России

Утром 31 октября власти нескольких областей Украины сообщили о новых взрывах. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Одессе, Днепре и других регионах страны. Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры города. В офисе президента предупредили о новых отключениях электричества по всей стране.

Удары по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале заявил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть украинской столицы была обесточена.

«В некоторых районах нет водоснабжения. Работают все службы», — говорится в сообщении градоначальника.

Кличко добавил, что энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение «после поражения энергообъекта, от которого зависит около 350 тыс. квартир в Киеве». Специалисты экстренных служб «делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации».

Позднее он добавил, что 80% потребителей в Киеве остались без водоснабжения.

Удары по всей Украине

Утром понедельника 31 октября новые удары были нанесены по украинским городам. Военная администрация Киевской области сообщила, что в регионе работает ПВО и объявлена воздушная тревога.

«Очередная партия российских ракет ударила по критической инфраструктуре Украины», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

В Запорожье зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры, перебои с электричеством, рассказал секретарь горсовета Анатолий Куртев.

В Харькове два удара были нанесены по объекту критической инфраструктуры, приостановлена работа метрополитена, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Обесточена часть Черкасской области после удара по энергообъекту, заявил губернатор региона Игорь Табурец. Стало известно, чем ответит Россия на удары украинских дронов по Севастополю Ответ России на удары украинских дронов по Севастополю может быть комплексным, включая полный выход... 31 октября 11:50

В Кировоградской области Украины ракеты попали в один из энергетических объектов возле Светловодска. «Предварительно — без жертв. Идет ликвидация последствий пожара», — сказал глава военной администрации Андрей Райкович.

О сбитых над Львовской областью ракетах сообщил также глава военной администрации региона Максим Козицкий. В Винницкой области также сбили ракету, что вызвало разрушения, заявил глава ВА Сергей Борзов. Работала система ПВО и в Полтавской области.

Есть и еще одно последствие ударов. «Украинские железные дороги» сообщают, что обесточена часть железнодорожных линий по всей стране. На маршруты вместо электричек выводят тепловозы. 80% поездов, которые в настоящее время находятся в пути, продолжают курсировать по графику.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что повреждены 18 объектов в 10 регионах, большинство — объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

Отключения

На территории Украины из-за повреждений объектов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электричества. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии», — заявил украинский чиновник. «Сотни населенных пунктов обесточены». К чему привели новые удары по Украине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате российских ударов по Киеву повреждены... 17 октября 16:17

10 октября ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на теракты, совершенные украинской стороной — в том числе, на взрыв грузовика на Крымском мосту.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что «необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет».

«Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят», — сказал Путин репортерам. При этом он отметил, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины.

«Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну, во всяком случае, сейчас, пока», — добавил глава РФ.