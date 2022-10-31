Минобороны объявило о завершении мобилизации. 1 ноября начинается призыв на срочную службу

Минобороны заявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации, в том числе выдачи повесток. Генштаб должен доложить об окончании мобилизации до 1 ноября. Минобороны заверило, что дальнейшая работа военкоматов «будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту». Указа президента о завершении частичной мобилизации пока нет, 1 ноября в России начинается призыв на срочную службу.

Все мероприятия, связанные с призывом в рамках частичной мобилизации, завершились, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, подготовка и вручение повесток россиянам прекращается.

«По поручению [министра Сергея] Шойгу генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации», — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Военкоматам предписано с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме, а пункты сбора и все сооружения, которые власти выделяли для мероприятий по мобилизации, должны начать функционировать по прежнему назначению.

Согласно заявлению ведомства, дальнейшее зачисление в ряды Вооруженных сил РФ будет происходить «только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту».

С 1 ноября в России начинается призыв на срочную военную службу, он стартует на месяц позже, чем обычно. В Генштабе ранее пообещали, что срочников не отправят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в зону военной операции.

«Кремль проинформирует, если появится указ президента»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что в Кремле сообщат, появится ли указ Путина о завершении объявленной им мобилизации.

«Кремль проинформирует дополнительно, если появится указ президента РФ о завершении частичной мобилизации в России», — сказал Песков в ответ на вопрос, стоит ли ждать документа об окончании мобилизации.

Несмотря на заявление Минобороны, соответствующий указ президента пока не был обнародован.

Пресс-секретаря президента также спросили, могут ли в регионы прийти новые мобилизационные предписания. «Было заявление министра обороны, надо на него ориентироваться», — ответил он.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по мобилизации, которая началась в России 21 сентября. По словам главы Минобороны, по повесткам призвали 300 тыс. человек. 82 тыс. из них уже направили в зону боевых действий, еще 218 тыс. проходят обучение. При этом, по словам министра, 13 тыс. человек отправились в зону военной операции добровольно. «Новых заданий не планируется». Шойгу отчитался перед Путиным о завершении мобилизации Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что мероприятия по частичной... 28 октября 22:43

Путин заявлял, что необходимо обеспечить «экипировку, подготовку, слаживание» призванных и «все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях».

О завершении мобилизационных мероприятий еще до заявления Минобороны отчитывались главы некоторых российских регионов. Однако юрист Павел Чиков предупредил, что мобилизация официально завершится только после публикации указа главы государства. До тех пор, по словам юриста, Минобороны может направить в регионы новые мобилизационные предписания.

Глава Камчатки Владимир Солодов также отмечал, что не может говорить об окончании мобилизации, поскольку такое право есть только у президента. Источник «Ведомостей» при этом сообщал, что президентского указа о завершении мобилизации может и не быть, так как такой документ не предусмотрен законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке». «Мы бросали камни, просто как дети» 17 декабря 2010 года 26-летний торговец фруктами и овощами Мохаммед Буазизи, проживавший... 28 октября 12:42

Мобилизация сопровождалась жалобами мобилизованных на неправомерные случаи призыва и проблемы с обеспечением необходимой экипировкой. Об этом сообщали местные власти, депутаты и губернаторы регионов.

29 сентября Путин признал, что во время мобилизационных мероприятий были допущены ошибки, в частности, «по тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка». Он также отмечал, что выявленные проблемы накапливались уже давно. Путин объяснил, что «бестолковщина» при мобилизации связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Президент также призвал глав регионов держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении мобилизации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 октября сообщил, что более 9,5 тыс. многодетных отцов (с тремя и более детьми) отозвали из воинских частей, а решения об их мобилизации отменили.

Столкнувшись с нехваткой амуниции, семьи мобилизованных граждан закупали недостающее снаряжение самостоятельно, зачастую по завышенной цене. В частности, РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Sellematics сообщало, что после объявления о частичной мобилизации продажи армейских ботинок и бронежилетов на маркетплейсах выросли за неделю в 2,5 раза.

Власти нескольких регионов России самостоятельно собирали средства для покупки снаряжения для мобилизованных. В частности, объявляя сбор денег среди граждан, когда не удавалось задействовать региональные бюджеты.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев сообщали, что деньги на обеспечение мобилизованных «куда-то делись», хотя и выделялись.