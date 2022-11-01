Авторы законопроекта о наказании уклонистов от мобилизации заявили, что он «утратил свою актуальность»

Проект о введении ответственности за уклонение от мобилизации утратил актуальность и не рассматривается Госдумой, говорится совместном заявлении председателя комитета по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева. Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что в качестве наказания авторы законопроекта (в том числе Картаполов и Пискарев) предлагали ввести штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на пять лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В совместном заявлении председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева говорится, что инициатива о введении наказания за уклонения от службы в период мобилизации более не рассматривается. Комментарий опубликован на сайте партии «Единая Россия».

«Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. <...> Данная инициатива утратила свою актуальность. Целью ее было — выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами», — напомнили депутаты.

Сенатор Андрей Клишас также назвал неактуальным уголовное наказание за уклонение от мобилизации в связи с ее окончанием.

«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на пробел в законодательстве)», — заявил он.

Ранее 1 ноября газета «Известия» со ссылкой на два источника в нижней палате парламента сообщила, что в Госдуму внесут проект закона об изменениях в Уголовный кодекс, согласно которым граждане, уклоняющиеся от призыва на службу в рамках мобилизации, будут нести уголовную ответственность. Собеседники «Известий» уточнили, что за отказ от призыва в рамках мобилизации предлагалось ввести штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы сроком до пяти лет. Начался осенний призыв в армию. Что о нем известно В России стартовал осенний призыв в армию. Обычно он начинается 1 октября, но из-за частичной... 01 ноября 10:56

Авторами проекта выступали главы комитетов по обороне СФ — Виктор Бондарев и Госдумы — Андрей Картаполов, руководитель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также его заместители.

Устранение пробела в законодательстве

Данную информацию, а также готовность проекта ко внесению на рассмотрение Госдумой подтвердил «Известиям» один из авторов законопроекта, единорос Эрнест Валеев.

«Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали», — сказал он.

Подготовку данного проекта парламентарий объяснил необходимостью уравнять на законодательном уровне ответственность для тех, кто уклоняется от призыва в рамках срочной службы и тех, кто уклоняется при мобилизации.

«Выяснилось, что 328 статья УК РФ за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Мы просто устраняем пробел в законодательстве», — отметил он.

Также он подчеркнул, что несмотря на то, что частичная мобилизация завершена, она может потребоваться «когда-нибудь снова». «Это был самый настоящий бунт сытых» Волнения в Ливии начались на следующий день после того, как стало известно о бегстве... 31 октября 10:01

Статья 328 УК РФ предусматривает наказание для тех, кто уклоняется от прохождения срочной военной службы. Нарушителей наказывают штрафом в размере до 200 тыс. руб., принудительными работами на срок до двух лет, арестом до шести месяцев или лишением свободы сроком до двух лет.

Действующие поправки

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации россиян. В тот же день депутаты Госдумы одобрили ряд поправок в Уголовный кодекс, предполагающие ужесточение наказания за ряд статей, связанных с военной службой. Тогда же в УК были введены понятия «военное положение», военное время» и «мобилизация». Законопроекты были одобрены Советом Федерации и президентом, и 24 сентября вышел обновленный федеральный закон №365, предполагающий ужесточение наказания по ряду статей. Госдума единогласно приняла закон о введении в УК РФ понятий «мобилизация» и «военное положение» В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях пакет поправок в законопроект о внесении... 20 сентября 17:17

Статью 339 УК РФ дополнили пунктом 3 — об уклонении от несения воинской службы путем симуляции болезни или членовредительства теперь наказывается сроком от 5 до 10 лет. Статью 332 УК РФ «Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения» также ужесточили — лишение свободы от 2 до 3 лет. За самовольное оставление части или места службы или неявку в рамках призыва (ст. 337 УК РФ) теперь положено наказание сроком до 5 лет, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий — до 7 лет. Статья 338 (дезертирство) теперь предполагает наказание сроком от 5 до 15 лет за нарушение, совершенное в условиях боевых действий или вооруженного конфликта.