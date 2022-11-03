«Два года — в самый раз»: в России заговорили об увеличении срока службы в армии

Начавшийся 1 ноября призыв в армию не предусматривает особых изменений, в том числе по сроку службы — он по-прежнему составляет 12 месяцев для всех срочников. О необходимости увеличения срока службы в армии высказался депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. Мотивируется подобная инициатива необходимостью более качественной подготовки военнослужащих, которую невозможно осуществить за один год службы. В Кремле эту идею еще не обсуждали, а также отметили, что главным в этом вопросе будет мнение Минобороны. «Газета.Ru» узнала у экспертов, насколько целесообразно увеличение срока срочной службы.

Обсуждение сроков военной службы в сторону их увеличения ведутся с января 2008 года, когда было принято решение о том, что служить солдатам предстоит 12 месяцев. Мнения по этому вопросу разнятся. Есть сторонники сохранить год службы, утверждающие, что этого срока вполне достаточно для подготовки солдата и его последующего перевода в резерв, а также наличием в ВС РФ профессиональной контрактной службы. Их оппоненты говорят, что за год службы военнослужащего сложно всему обучить. К последним относится и Михаил Шеремет, профессиональный военный, дослужившийся в армии до звания «майор».

«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант», — заявил Шеремет РИА Новости.

Депутат также считает, что нововведение позволит быстро повысить боеготовность армии. Он также допустил, что данный вопрос вынесут на рассмотрение в парламент. Ранее о подобной необходимости говорил сенатор Владимир Джабаров, которого поддержал заместитель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, отметивший в комментарии «Газете.Ru», что «выступает за двухлетний срок военной службы, поскольку за 12 месяцев солдата в полном объеме по военно-учетной специальности подготовить сложно».

Подобного мнения придерживаются и два российских генерала, опрошенных «Газетой.Ru». Генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв считает, что всякие изменения со сроками службы, это лишь «политический популизм».

«Еще в начале 2000-х на разного рода совещаниях, на заседаниях в той же Думе говорили, что даже полтора года службы — это мало.

Еще свежи были в памяти события двух чеченских компаний с необученными «срочниками», которые пылали как спички, потому что воевать не умели, а в бой, тем не менее, шли. Это быстро забылось, и новые «стратеги» в 2008 году протолкнули решение сократить срок срочной службы до одного года. Послушайте, есть богатый опыт у нашей армии по срокам призыва не только в военное время, но и в мирное, и он сводился к тому, что солдата нужно успеть подготовить именно к реальным боевым действиям, а не пройтись по азам курса начальной военной подготовки. В общем, я двумя руками «за» возвращения двухгодичного срока службы», — сказал Хрулёв в беседе с «Газетой.Ru».

С ним согласен и бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак, который считает, что без хорошей подготовки из новобранца нельзя сделать настоящего солдата.

«Когда переходили на годичный срок службы, то ругался по этому поводу с тогдашним министром обороны Сергеем Ивановым, — рассказал «Газете.Ru» генерал Шпак. — Никакие аргументы не подействовали. Я сам служил 3 года в 137-м парашютно-десантном полку в Рязани, это многовато, а вот два года в самый раз. Первый год в армии — это обучение, а вот следующий — уже совершенствование боевого опыта. Так было не только в ВДВ, но и в остальных подразделениях Вооруженных сил. Сейчас армия столкнулась в ходе спецоперации с нехваткой солдат. Срочников в бой отправлять нельзя, и это правильное решение, потому что они не имеют особого опыта военной службы. Контрактников стало не хватать, поэтому пришлось задействовать мобилизованных, которым нужно пройти переподготовку. Вот здесь бы и могли пригодиться обученные солдаты, которые прослужили год и более».

Минобороны РФ последние инициативы ряда политиков по увеличению сроков военной срочной службы пока никак не комментирует.

На повестке остаются слова еще годичной давности министра обороны Сергея Шойгу, который заявил, что ни увеличение сроков службы, ни дополнительное количество призывников для армии не требуются. Эту установку военного ведомства подтверждает и нынешний призыв на срочную службу. В строй нынешней осенью-зимой запланировано поставить 120 тыс. новобранцев, что на 7 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Нет пока речи и об увеличении сроков срочной службы.

«Нет абсолютно никакой разницы каким будет срок военной службы — год или два года. С экономической точки зрения разница здесь незначительная, на бюджет она особо не повлияет, а в нынешней ситуации считать, сколько «съедят» солдаты срочной службы за лишний год, вообще бессмысленно — это копеечные цифры для бюджета. Для экономики любой страны важнейшим условием существования нации является в первую очередь ее безопасность. А ситуация сейчас такова, что на чаше весов лежат не сроки службы, это на самом деле не так уж и важно, а наличие сил, способных безопасность обеспечить», — рассказал «Газете.Ru» профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский.

Сроки службы в Красной и Советской армии

С 1917 года призыв осуществлялся по мобилизации.

1925 год: красноармейцы — 2 года, младший командный состав авиации и краснофлотцы — 3 года.

С 1 сентября 1939 года: рядовые сухопутных войск — 2 года, сержанты, пограничники и ВВС — 3 года, в береговой обороне и морчастях погранвойск — 4 года, ВМФ — 5 лет.

Во время Великой Отечественной войны: всеобщая мобилизация, призыв с 18 лет.

С 1946 по 1948 годы призыв в ВС СССР не осуществлялся.

С 1949 года срок службы в армии — 3 года, ВМФ — 4 года.

С 12 октября 1967 года: в армии — 2 года, ВМФ (в т.ч. морчасти Пограничных войск) — 3 года, для имеющих высшее образование — 1 год.

Сроки службы в Российской армии

С 1993 года: в Вооруженных силах, Пограничных войсках, Внутренних войсках — 1,5 года, ВМФ — 2 года.

С 1996 года из-за Чеченской компании в армии и на флоте — 2 года.

С 1 января 2007 года: 18 месяцев.

С 1 января 2008 года: 12 месяцев.