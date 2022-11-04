«Обязательства перед Америкой»: остановят ли республиканцы поддержку Украины

Значительная часть политического класса в России полагает, что после возможной победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США военная помощь Украине может существенно сократиться. Насколько эти ожидания соответствуют реальности — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американские эксперты ожидают, что если Республиканской партии удастся взять под контроль одну из палат — Сенат или Палату представителей, — в Соединенных Штатах будет дан старт новым дебатам по поводу иностранной военной помощи и новых споров о том, как «проснувшиеся» военные проблемы влияют на национальную безопасность США, пишет Defense News.

Республиканцы в Палате представителей в сентябре этого года представили свои предвыборные «Обязательства перед Америкой», в которых изложили множество политических приоритетов и изменений на случай, если они получат контроль над Палатой представителей, включая обещания «поддерживать наши войска» и «инвестировать в эффективную и боеспособную армию».

Руководство Республиканской партии при этом не уточнило, что повлекут за собой подобные обещания, но независимые наблюдатели в США утверждают, что общественность может весьма быстро увидеть существенные изменения в подходах Конгресса США к военному строительству и в целом к боевому применению вооруженных сил США, если партия победит на промежуточных выборах в ноябре. Но для начала республиканцы хотят детально расследовать обстоятельства поспешного вывода американских войск из Афганистана.

Эксперты в США особо подчеркивают, что в отличие от некоторых прошлых избирательных циклов, в этом году внешняя политика и национальная безопасность Соединенных Штатов не находятся на переднем крае промежуточных выборов.

Недавний опрос Pew Research Center (центр предоставляет в США информацию о социальных проблемах, общественном мнении и демографических тенденциях, формирующихся в США и мире; также проводит опросы общественного мнения, демографические исследования и пр.), в котором приняли участие более 5 тыс. зарегистрированных избирателей, показал, что 54% из них назвали эти вопросы «очень важными» на выборах в ноябре этого года. Однако все же в списке главных американских проблем они занимают лишь 12-е место. Возглавили перечень американских озабоченностей экономика (79%), демократическая стабильность (70%) и образование (64%).

Вместе с тем захват республиканцами любой из палат Конгресса будет иметь широкомасштабные последствия для вооруженных сил США в целом, даже если кандидаты, участвующие в предвыборной кампании, в настоящее время не особо их и выделяют.

В верхней части списка проблем вооруженных сил США, по мнению местных аналитиков, находятся пополнение запасов боеприпасов, продолжение модернизации армии и флота, а также решение проблем с дальнейшим комплектованием армии и флота».

Военный бюджет, по мнению американских аналитиков, снова вырастет в 2024 финансовом году. На 2023 финансовый год он пока не утвержден, но американские законодатели приближаются к соглашению о верхней планке расходов на оборону в районе $815 млрд

(сюда входят затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, на закупку вооружения, военной и специальной техники и расходы на личный состав). Это примерно на 9% выше уровня расходов в 2022 финансовом году и на 4% больше, чем Белый дом запросил на оборону прошлой весной.

Большая часть роста затрат на оборону связана с более высокими расходами на инфляцию, не учтенными в первоначальном административном запросе. Но это также отражает успех законодателей-республиканцев, выступающих за значительное ежегодное выделение средств Пентагону. Умеренные демократы в основном встали на их сторону в недавних дебатах по бюджету, отвергая призывы прогрессистов сократить расходы на оборону в пользу других внутренних приоритетов США.

Афганистан по-прежнему беспокоит

В рамках запланированной надзорной работы республиканцы в Палате представителей пообещали провести интенсивное и детальное расследование всех обстоятельств вывода американских войск в августе 2021 года из Афганистана,

включая потенциально игнорируемые признаки того, что тогдашние планы администрации Байдена по выводу войск подвергали опасности жизни военнослужащих США в этой стране.

В частности, республиканцы полагают, что чиновники, участвовавшие в хаотичном выводе, должны быть привлечены к ответственности за свои действия, и этого до сих пор пока не сделано. Все это предполагается претворить в жизнь, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей после выборов 8 ноября.

Помимо этого, республиканцы считают, что «Аль-Каида» (организация запрещена в России) в Афганистане реформируется и укрепляется, и США снова столкнутся с перспективой террористических атак на американские интересы за рубежом и, возможно, в самих США.

Военно-техническое сотрудничество с Украиной

По мнению американских экспертов, вопрос, сможет ли администрация Байдена продолжать направлять миллиарды долларов на поддержку Украины в борьбе с российским вторжением, будет зависеть от результатов промежуточных выборов. По этому важному вопросу республиканцы имеют дело с расколом в своей партии.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявлял, что Конгресс с меньшей вероятностью продолжит выделение щедрых пакетов помощи Украине, если его партия победит на ноябрьских выборах.

«Люди, находящиеся в рецессии, не собираются выписывать Украине карт-бланш. Украина важна, но в то же время она не может быть единственным, на чем всем надо сосредоточиться», — сказал Маккарти Punchbowl News.

Опрос компании Morning Consult, опубликованный 24 октября, показал, что только 29% республиканцев верят, что США несет ответственность за защиту Украины от России против мнения 56% демократов по этому вопросу. В целом, по данным Morning Consult, только 42% избирателей США считают, что Вашингтон должен помогать Украине.

С другой стороны, Митч Макконнелл (республиканец от штата Кентукки) пообещал, что Сенат США, удерживаемый в настоящее время республиканцами, в вопросе помощи Украине пойдет даже дальше, чем администрация Байдена,

отметив, что он «сосредоточит свой надзор на обеспечении своевременной доставки всего необходимого оружия и еще большей союзнической помощи Украине».

Есть все основания полагать, что ожидания политического класса в России, связанные с возможной победой республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США и предположениями о резком сокращении военной помощи Украине, мало соответствуют реальности. Объемы военно-технического сотрудничества Вашингтона и Киева, скорее всего, существенно возрастут, и даже Кевин Маккарти после 8 ноября радикально «подработает» свое мнение.

В чем у республиканцев и демократов накануне промежуточных выборов в Конгресс нет разногласий, так это в позициях по отношению Китаю. Рабочая группа Палаты представителей по Китаю предложила субсидии и налоговые льготы, чтобы убедить американских производителей разрабатывать полупроводники в США вместо Китая и других азиатских стран в рамках более широких усилий по поддержке оборонно-промышленной базы США. В конечном итоге еще в июле Конгресс США принял закон о размере этих субсидий в объеме $52 млрд.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.