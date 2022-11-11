США десантировали в небе над Арктикой палету с крылатыми ракетами

Во время учений сил специальных операций США в Арктике 10 ноября был осуществлен сброс с военно-транспортного самолёта пакета (палеты) с крылатыми ракетами большой дальности AGM-158B. Пуски были учебными, по одному из норвежских полигонов за Полярным кругом, но их целью, как утверждает ведомственное издание Пентагона Star and Striper, были «провокационные» действия в адрес России. «Газета.Ru» разбиралась в концепции Rapid Dragon («Быстрый дракон»), в рамках которой испытывались эти ракеты именно в Арктике, и в том, как можно противостоять подобной угрозе.

Для понимания ситуации можно вспомнить рекламный ролик ВВС США и американской корпорации Lockheed Martin прошлого года, на котором графически были показаны испытания самолётов С-17А Globemaster III и EC-130J Super J, сбрасывающих палеты с крылатыми стелс-ракетами AGM-158B. Эффектно. Десятки самолётов на большой высоте десантируют десятки парашютных платформ, каждая из которых самостоятельно запускает по четыре крылатые ракеты. И этот «рой» несётся к неизвестному побережью с возможностью уничтожить там всё живое. В подписи к ролику отмечалось, что «смертоносные платформы для крылатых ракет могут увеличить ударную способность тактических истребителей и стратегических бомбардировщиков».

Испытания использования палет для крылатых ракет проводились в рамках внедрения концепции Rapid Dragon летом 2021 года на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Изначально предполагалось, что ракеты повышенной дальности класса «воздух-поверхность» AGM-158B будут использоваться для запуска со стратегических бомбардировщиков В-52 Stratofortress, которые могут осуществлять пуски, не заходя в зону поражения ПВО противника. Но таких действующих самолётов осталось 58 единиц (на 2021 год), поэтому по программе Rapid Dragon крылатые ракеты стали использовать с пусками с военно-транспортных самолётов с применением десантируемых палет.

Нынешние испытания в Арктике новых платформ для крылатых ракет стали первым их «боевым применением». И хотя пуски осуществлялись в сторону норвежского полигона, алгоритм учений был направлен против России. «Это ставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», – это заявление представителя европейского командования специальных операций США подполковника Лоуренса Мельникова.

«Американская крылатая ракета, известная как «Джазм» (от аббревиатуры JASSM – Joint Air-to-Surface Standoff Missile – «Газета.Ru») достаточно старая разработка крылатых ракет, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. – Мы их ещё хорошо знаем с советских времен, когда США задействовали программу «Гигантское копьё», предназначение которой заключалось в возможности атаки на Советский Союз со стороны Арктики, как ближайшего расстояния для нанесения ударов с воздуха.

Уже тогда отрабатывался нашими средствами ПВО вариант отражения массированного удара американскими крылатыми ракетами. В алгоритм этого противостояния были включены все средства противодействия, в том числе использовались тактические клинья высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Два-три полка таких истребителей, которые находились на этом направлении, нивелировали все возможные попытки ракетных атак».

По мнению эксперта, нынешние попытки США продемонстрировать возможность доминирования с применением крылатых ракет на арктическом направлении, «это вчерашний день». При этом генерал Бижев отмечает, что пренебрежительно относиться к программам США по попыткам давления на Россию со стороны Арктики не стоит. «Необходимо восстановить весь комплекс систем ПВО на Крайнем Севере, задействовать потенциал зенитных комплексов С-400 и перспективных С-500, а также гиперзвуковых ракет «Кинжал», носителями которых являются перехватчики МиГ-31», – считает эксперт.

«На любую американскую браваду нужно отвечать адекватными действиями, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Тактика «быстрого дракона», с возможным применением массовых пусков крылатых ракет, имеет некоторые опасения. Во-первых потому, что они реально могут быть массовыми с задействованием множества транспортных самолётов. Во-вторых, с задействованием большого количества аэродромов в непосредственной близости от наших границ. Только в Норвегии их около десятка, где сами крупными являются площадки, используемые ВВС США в Эрланде, Аннёяя, Трансё и других.

Да, это достаточно опасно, но предотвратимо. Начиная с того, что сами американские крылатые ракеты являются дозвуковыми и легко сбиваются российскими средствами ПВО. Плюс их дальность поражения примерно в тысячу километров позволяет уничтожать цели лишь в прибрежных районах России со стороны Арктики. До Урала или центральных районов они точно не дотянут».