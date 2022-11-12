Вожак «Царских волков» Рогозин заявил о разработке новых ударных беспилотников

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что возглавляемая им группа военных советников под названием «Царские волки» взаимодействует с разработчиками для создания легких ударных беспилотников. Испытывать дроны намерены прямо на фронте.

Разработка дронов

Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что легкие ударные беспилотники разрабатываются для войск Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, в зоне военной спецоперации есть потребность в таких дронах. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

«Речь идет не о том, чтобы закупать коммерческие беспилотники, которые не для этого создавались, а создать, опробовать — не где-то далеко, а здесь, на полигонах ДНР и ЛНР, сразу после этого, на линии фронта — беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте», — пояснил экс-глава «Роскосмоса».

Рогозин отметил, что «Царские волки» находятся в контакте более чем с 10 отечественными разработчиками. Он добавил, что благодаря участию военно-технических инспекторов из возглавляемой им группы у разработчиков из разных городов России есть возможность «достучаться» до конкретных боевых подразделений и применить свои технологии. А в случае успеха – начать серийное производство беспилотников.

«Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства», — рассказал экс-глава «Роскосмоса».

Рогозин уточнил, что две трети коллективов, с которыми работают «Царские волки» — частные компании, еще одну треть представляют разработчики из крупных российских корпораций, таких как «Ростех» и «Роскосмос».

Дорогое вооружение

В интервью Рогозин также заявил, что во время военной спецоперации адекватные для мирного времени принципы госзакупок оказываются не столь эффективными. По его мнению, нужно закупать самое дорогое вооружение, а не самое дешевое.

По его словам, сейчас «бессмысленно говорить о некоторых процедурах согласования длительных и, наверное, излишних, которые хороши для мирного времени для контроля движения денежных средств». Рогозин отметил, что федеральные законы требуют проведения конкурсных процедур, когда выбираются не лучшие системы вооружения, а самые дешевые.

«Надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», — уверен экс-глава «Роскосмоса».

В качестве примера правильных расходов на вооружения Рогозин привел США, где, по его словам, закупают самое лучшее и эффективное на поле боя оружие.

«Мы здесь сталкиваемся с этим в полный рост. У нас много трофейных систем, которые захватываются нашими бойцами, мы их внимательно изучаем, отправляем в коллективы наших разработчиков и понимаем, что там-то как раз подход был другой», — заметил Рогозин.

При этом он отметил, что «не сомневается в победе» ВС РФ. Но считает, что она достанется «трудно» и «сложно». По его словам, «легкой прогулки» на Украине не будет.

«Царские волки»

Накануне экс-гендиректор «Роскосмоса» рассказал РИА Новости, что находится в зоне проведения военной спецоперации и возглавляет там инспекторскую группу военных советников.

«Нами создана инспекторская группа «Царские волки», которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение», — пояснил экс-чиновник.

Рогозин заявил, что название у группы историческое и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Согласно информации РИА Новости, сам бывший глава «Роскосмоса» в прошлом добровольцем принимал участие в Приднестровском (1992) и Боснийском конфликтах.

10 ноября в своем Telegram-канале Рогозин написал об успешных испытаниях «умного прицела» для минометов.

«Сегодня на Донбассе наша техническая группа Учебного центра «Царские волки» совместно с бойцами 1-го Армейского корпуса ДНР завершила с положительным результатом испытания «умного прицела» для минометов», — написал экс-чиновник.

Он пообещал, что «скоро новая технология покажет себя в бою по всей линии фронта».

В прикрепленном к посту видео Рогозин рассказал, что минометы калибром 82 и 120 миллиметров в Донбассе называют «трубой». По его словам, с новыми прицелами они «точно попадают» в цель.