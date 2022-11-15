ГЭС остановлена, администрация покинула город. Что происходит в Новой Каховке

Обстрелы ВСУ Новой Каховки стали намного интенсивнее, сообщил херсонский губернатор Сальдо. По городу и ГЭС бьют уже не только ракетами, но и минометами и артиллерией. Поэтому сотрудников местной администрации передислоцировали в безопасные районы, из города продолжают отселять жителей. Остановлена и Каховская ГЭС. Сальдо добавил, что граждан продолжают отселять из 15-километровой зоны близ Днепра.

Как развивалась ситуация в последние дни

Ситуация в Новой Каховке на правом берегу Днепра в Херсонской области начала усугубляться после 11 ноября, когда Минобороны завершило отвод войск из Херсона и передислоцировала солдат и технику на левый берег Днепра. Подошедшие на правый берег украинские военные возобновили обстрел города. Справка Новая Каховка — небольшой город на левом берегу Днепра в Херсонской области. Он расположен в 58 километрах от Херсона выше по течению реки. Население города перед началом спецоперации на Украине составляло около 44 тысяч человек. В городе расположена Новокаховская ГЭС — последняя в каскаде из шести днепровских гидроэлектростанций, которая питает энергией засушливые районы к югу. Ее мощность составляет 335 мВт/ч... Читать дальше

13 ноября глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что обстрелы ВСУ привели к «грандиозным разрушениям» Каховской ГЭС. На самой станции не исключили, что из-за разрушений генерация электроэнергии может быть приостановлена, а ГЭС — законсервирована.

Кроме того, в городе были повреждены и другие инфраструктурные объекты — Северо-Крымский канал, магистральный канал. Леонтьев сообщал о множестве повреждений жилых домов и социальных объектов. При этом часть жителей Новой Каховки покинули город еще раньше из-за опасности подрыва дамбы и последующего затопления прибрежных районов.

Что произошло 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, врио губернатора Херсонской области объявил, что турбины Каховской ГЭС остановлены.

«На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Он объяснил, что электричество, которое вырабатывала станция, служило для балансировки в общей системе энергоснабжения, и не играет критической роли. Сальдо добавил, что граждан продолжают отселять из 15-километровой зоны близ Днепра в более безопасные районы в глубине региона, поскольку обстрелы со стороны украинских военных стали более интенсивными — по городу, а также по ближайшим Алешкам и Каховке прилетают уже не только ракеты, ведется огонь из ствольной артиллерии и минометов.

После этого глава Новой Каховки Лебедев издал приказ об установке в городе комендантского часа.

«Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19:00 вечера до 06:00 утра, начиная с 15.11.2022 года», — говорится в документе.

Администрация покинула город

Спустя 50 минут после издания приказа в Telegram-канале администрации Новой Каховки появилось сообщение, из которого следует, что сотрудники муниципалитета из-за усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ тоже покинули город.

«Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», — говорится в сообщении. «Полиция бежала. От мародеров защищались плетками и ножами» Вывод о том, что поводом для волнений в Египте в 2011 году стало затянувшееся 30-летнее... 14 ноября 17:08

При этом в администрации подчеркнули, что город и ближайшие к нему населенные пункты не брошены — в нем продолжают работать коммунальные бригады, обеспечивающие функционирование систем энерго- и водоснабжения. «Работники социальных служб вместе с волонтерами обеспечивают наборами из продуктов питания одиноких и маломобильных пожилых людей», — отметили в муниципалитете.

Пресс-служба ВГА Новокаховского городского округа также подчеркнула, что обстрелы повредили оптоволоконный кабель, из-за чего в городе пропали мобильная связь и интернет.

Через некоторое время администрация в Telegram-канале предупредила, что по всей территории округа опасно находиться на береговой линии Днепра.

«В связи с непрекращающимися атаками ВСУ, можно пострадать от обстрелов или подорваться на мине. 15 ноября поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж, находясь вблизи реки, получил осколочные ранения от того, что подорвался на мине. Мужчина остался жив, сейчас находится в больнице», — говорится в сообщении.

По данным властей, только за последние два дня от взрывов мин пострадали пять местных жителей, среди них есть погибшие.

Из последующих сообщений в канале Новокаховской ВГА можно сделать вывод, что как минимум некоторые подразделения муниципалитета передислоцированы в Геническ — город в Херсонской области на побережье Азовского моря, недалеко от границы с Крымом.