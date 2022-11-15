«Ситуация критическая». Что известно о новых ударах по Украине

Дым над Львовом после ракетных ударов, Украина, 15 ноября 2022 года

Взрывы происходят в Киеве и других крупных городах Украины. По данным киевских властей, в результате обстрела со стороны РФ погиб один человек. Мэр Кличко заявил, что три попадания пришлись по жилым домам на фоне работы ПВО. Одесса, Николаев, Луцк и Днепр частично остались без электричества. На 80% обесточен Львов, город остался без горячей воды и света. Ряд населенных пунктов в Молдавии также остались без электричества из-за прекращения подачи энергии с Украины. В офисе президента Украины считают ракетные удары России 15 ноября ответом на «мощную речь» Владимира Зеленского, произнесенную им на саммите G20. «Газета.Ru» собрала информацию о последних ударах по Украине.

Взрывы в Киеве

Один человек погиб в результате серии взрывов в Киеве, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

«В Печерском районе в одном из зданий, куда попала ракета, спасатели нашли тело одного погибшего», — написал украинский чиновник.

Телеканал RT утверждает, что в Киеве на жилой дом упали обломки сбитой ракеты «в результате работы украинской системы ПВО».

«После этого начался пожар, пишут местные СМИ. Утверждается, что снаряд был нацелен на объект критической инфраструктуры города», — говорится в посте в Telegram-канале издания.

Виталий Кличко при этом заявил, что несколько ракет были сбиты над Киевом противовоздушной обороной. Он добавил, что снаряды попали сначала в два жилых дома, потом – еще в одну многоэтажку.

Жители одного из домов в Киеве, попавших под ракетный удар, рассказали СМИ о моменте взрыва.

В соцсетях публикуют видео ударов по Киеву.

Ракеты также засняли пролетающими над Киевской областью.

Удары начали наносить днем 15 ноября, они продолжаются до сих пор.

Украина частично обесточена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по энергетическим объектам в стране выпущено 85 ракет. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

Мэр Киева Кличко заявил, что экстренные отключения электроэнергии на фоне российских ударов начались в украинской столице и других городах страны. На кадрах в соцсетях видно, что Киев обесточен полностью. Власти утверждают, что без электричества осталась половина 4-миллионного города.

Аварийные отключения электроэнергии зафиксированы в Черкасской и Полтавской областях Украины, сообщили власти этих регионов. Кроме того, экстренные отключения введены в Сумской области. Взрывы произошли в Виннице и Волынской области.

Нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры в Ровно, часть областного центра обесточена. Без электричества также остался Житомир.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе ситуация складывается «очень тяжелая». Львов на 80% остался без электроэнергии, нет тепла и горячей воды, не ходит электротранспорт.

Власти Харькова сообщили о приостановке работы метрополитена и наземного транспорта — такое заявление сделал харьковский мэр Игорь Терехов. «Прилеты по объекту критической инфраструктуры. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро», — написал он в Telegram-канале.

Украинские СМИ сообщают, что взрывы в городах страны не прекращаются уже несколько часов. Взрывы произошли также в Одесской, Черкасской и Хмельницкой областях, Кривом Роге. Тернопольская область Украины обесточена на 90%, заявили в администрации региона.

По данным сервиса Netblocks, на Украине с перебоями работает интернет, трафик упал на треть. Оператор мобильной связи «Киевстар» предупреждает о проблемах со связью из-за обстрелов и отключения электричества.

«Иногда может пропадать связь. Знаем, будем ремонтировать. Пользуйтесь национальным роумингом», — передает заявление компании издание «Страна».

Молдавии досталось

Молдавские СМИ сообщают, что в ряде населенных пунктов страны отключена электроэнергия. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что отключения связаны с российскими ударами по инфраструктуре Украины.

«После российской бомбардировки украинской энергосистемы в течение последнего часа одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для нашей страны, была отключена в автоматическом режиме (автоматический сброс нагрузки в соответствии с частотой). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», — сказал молдавский министр.

Впоследствии власти Молдавии заявили, что в страну прекратились поставки электроэнергии с Украины.

Пострадали центр и север

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в украинской энергетике после ударов по инфраструктуре складывается «критическая».

«Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. «Укрэнерго» вынуждены начать экстренные отключения света», — написал он в Telegram-канале.

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что новые удары России по объектам украинской инфраструктуры являются ответом на речь Зеленского на саммите G20.

«Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом», — написал Ермак в Twitter. Он также усомнился в том, что Российская Федерация «хочет мира», передает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал речь Владимира Зеленского на саммите G20 «перформансом, выходящим за все регламенты и приличия, которым Запад пытается отвлечь внимание от настоящей повестки».