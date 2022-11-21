«Он знает каждую деталь». Глава МАГАТЭ хочет поговорить с Путиным о Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что был удивлен осведомленностью Владимира Путина о ситуации на Запорожской АЭС. Ранее Гросси призвал прекратить боевые действия в районе станции на фоне новых обстрелов и пообещал вновь приехать в Москву и попытаться добиться успеха в создании зоны безопасности вокруг станции. В МАГАТЭ сообщили, что из-за ударов пострадали несколько зданий, систем и оборудование, хотя станция пока не получила критичные повреждения.

Президент РФ Владимир Путин хорошо осведомлен о происходящем на Запорожской АЭС, рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS.

«Он знает каждую деталь, что меня поразило, — поделился Гросси. — Он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо».

Гросси добавил, что хочет «как можно скорее» встретиться с главой РФ.

Глава МАГАТЭ рассказал, что в ходе визита инспекторы смогли проверить все необходимое, что касается функционирования станции. Тем не менее он признал, что экспертов не допустили в некоторые помещения на АЭС, в частности, в центр управления.

«Были районы, где мы были ограничены, — добавил он. — Но все, что нам нужно было увидеть, мы смогли увидеть».

Ранее гендиректор МАГАТЭ назвал контакты с Путиным чрезвычайно важными с точки зрения обеспечения безопасности ядерных объектов.

Зона безопасности

Гросси вновь призвал создать вокруг станции зону безопасности. «Пока мы не защитим станцию, существует возможность ядерной катастрофы», — подчеркнул он.

Гендиректор агентства добавил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются. «Вот почему я настаиваю на создании защитной зоны. В сущности, это означает «не атакуйте станцию», — объяснил он.

По словам главы МАГАТЭ, ситуация в районе станции «беспрецедентна во многих отношениях, <...> нестабильна и требует срочных действий».

Днем ранее Гросси рассказал о взрывах, произошедших на станции. Он назвал это «совершенно неприемлемым» и призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС.

«Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!» — заявил глава МАГАТЭ.

По данным экспертов агентства, которые находятся на станции, на Запорожской АЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения не критичны для ядерной безопасности. Инспекторы рассказали, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон.

После инцидента Гросси вновь обратился к властям России и Украины с призывом «как можно скорее» согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг АЭС.

«Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью. Как показывают продолжающиеся очевидные обстрелы, [сейчас] это необходимо больше, чем когда-либо», — сказал гендиректор МАГАТЭ.

После сообщений об ударах по ЗАЭС он также созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В администрации французского лидера сообщили, что он, «возможно, до конца дня проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским».

Возобновление обстрелов

Запорожская АЭС неоднократно подвергалась ударам после начала военной операции на Украине. После последних обстрелов, в которых Россия обвинила Киев, Гросси пообещал вновь приехать в Москву и попытаться добиться успеха в создании зоны безопасности вокруг станции.

«Это прямые атаки на станцию, такого не было с лета этого года. Это свидетельствует об очевидном ухудшении ситуации и о том, что есть люди, которые полагают, что АЭС является легитимной военной мишенью», — подчеркнул он.

Гросси рассказал, что эксперты планируют осмотреть станцию 21 ноября, если позволит ситуация.

«В настоящий момент мы оцениваем ущерб. Станция была затронута, однако реакторы не пострадали», — цитирует его канал BFM TV. По словам гендиректора МАГАТЭ, удары коснулись зон, где хранится новое и отработавшее топливо. «Сегодня никто не помнит даже их имен» На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь... 21 ноября 08:43

19 ноября в «Росэнергоатоме» сообщили об обстреле периметра атомной электростанции украинскими военными. Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа заявил о «прилетах» в брызгальный бассейн — систему охлаждения, а также в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. 20 ноября удары продолжились, было зафиксировано около 15 «прилетов», в том числе по спецкорпусу №2, где хранится свежее ядерное топливо.

«С 9:15 до 9:45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов… С 10:00 до 10:10 зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию», — заявили в Минобороны РФ.

Запорожская АЭС является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля. В начале сентября АЭС посетили эксперты МАГАТЭ во главе с Гросси. После визита там в качестве наблюдателей осталась часть сотрудников агентства. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС».

17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС и вывести своих военных и гражданский персонал, передав контроль над станцией Украине. В российском постпредстве при международных организациях в Вене назвали документ «еще одним шагом к политизации работы МАГАТЭ».