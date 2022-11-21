Казнь «как акт мести». На Западе допустили суд над солдатами ВСУ, убившими российских пленных

Видеозапись, на которой украинские военные убивают пленных российских солдат, является подлинной, сообщила газета New York Times. Западные эксперты рассказали изданию, что военнослужащие ВСУ могли совершить военное преступление, и их следует судить.

Подлинность видеоролика

Появившиеся в интернете видеозаписи с расстрелом пленных российских военнослужащих показывают, что солдаты были убиты с близкого расстояния, пишет газета New York Times. В статье отмечается, что кадры вызвали вопросы о том, «совершили ли украинские солдаты военное преступление или действовали в целях самообороны». «Сегодня никто не помнит даже их имен» На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь... 21 ноября 08:43

«Подлинность видеозаписей была подтверждена New York Times <…> (кадры) предлагают взглянуть на один из многих ужасных моментов на войне, но не показывают, как или почему были убиты российские солдаты. В конечном счете, после их просмотра остается тайна, которую обе стороны использовали в онлайн-битве за сердца и умы», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что кадры казни были «впервые распространены украинскими новостными и социальными сетями, которые использовали их для восхваления военной доблести своих вооруженных сил и пропаганды их героического возвращения территории». Но в России видеозапись вызвала негодование. Затем Москва и Киев «обвинили друг друга в совершении военных преступлений в одном и том же эпизоде». Россия обвиняет ВСУ в «безжалостном расстреле безоружных российских военнослужащих», а уполномоченный Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что «российские солдаты открыли огонь во время акта сдачи».

В Организации Объединенных Наций заявили, что этот эпизод должен быть расследован, говорится в материале.

«Утверждения о казнях людей, должны быть оперативно, полностью и эффективно расследованы, а виновные привлечены к ответственности», — сказала Reuters пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Марта Уртадо.

Согласно данным издания, убийства российских военнослужащих произошли, когда украинская армия взяла под контроль село Макеевка в Луганской области в середине ноября.

«Сравнив видео со спутниковыми снимками, Times подтвердила, что видео было снято на ферме в деревне. Видеозаписи (казни – «Газета.Ru») представлены серией из четырех видеороликов <…> Столкновение было снято двумя источниками: неназванным украинским солдатом, который снимал на мобильный телефон видеодневники боя за Макеевку, и видео с беспилотников, которые, скорее всего, были сняты украинскими силами, наблюдавшими за наступлением», — говорится в статье.

Одиннадцатый российский солдат

Авторы материала подробно разобрали хронологию событий. Согласно данным издания, на первом видео изображена группа вооруженных украинских солдат, которые лежат в поле и стреляют по цели на расстоянии. При этом военнослужащие разговаривают друг с другом как на украинском, так и на русском языках. При этом NYT скрыла лица людей, чтобы «защитить их личности». Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев проверит видео с расстрелом пленных военных РФ Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила... 20 ноября 22:32

На втором видео, пишут авторы статьи, с высоты птичьего полета видна та же группа украинских солдат во дворе фермерского дома. Здание и окружающие постройки сильно повреждены. Один украинский солдат лежит на земле и целится из пулемета в сарай, за ним стоит второй военнослужащий, третий расхаживает по двору с автоматом, а четвертый проверяет тело, предположительно, мертвого российского солдата. Во дворе журналисты заметили второе тело, — по-видимому, тоже погибшего российского военнослужащего.

«В одном из сараев прячутся другие российские солдаты, но мы их пока не видим. Следующая сцена – видео, снятое с мобильного телефона во дворе тем же украинским солдатом. В видеозаписи есть пробелы, хотя неясно, почему. На них видно четырех украинских солдат, по крайней мере трое из которых вооружены», — говорится в статье.

Затем по кадрам видно, что один солдат с автоматом наготове осторожно приближается к сараю, где укрываются российские солдаты. Раздается несколько выстрелов — «хотя неясно, откуда — и солдат медленно отступает».

«Видео обрывается, а когда оно возобновляется, шестеро российских солдат лежат лицом вниз на земле рядом друг с другом. По крайней мере, двое из них живы и на видео видно, как они двигаются. Остальные неподвижны. На кадрах видно, как четверо других солдат медленно выходят из здания, один за другим, некоторые с поднятыми руками. Они присоединяются к другим солдатам на земле», — описывает видеоролик NYT.

Авторы отметили, что при этом двое украинцев, стоящих рядом, «кажутся расслабленными и направляют свои автоматы в землю».

«Но внезапно все меняется. Когда одиннадцатый российский солдат выходит, он открывает огонь, целясь в одного из украинских военнослужащих. Украинцы захвачены врасплох. Камера мобильного телефона отскакивает в сторону, когда украинский солдат, снимающий сцену, вздрагивает. Покадровый анализ того, что происходит дальше, показывает, что украинский солдат, стоящий рядом с ним, поднимает винтовку и целится в российского стрелка», — добавили журналисты.

На этом «видео заканчивается, и неясно, что происходит дальше». Но вторая «аэрофотосъемка этого места показывает кровавые последствия».

«Российские солдаты лежат неподвижно, по-видимому, они мертвы, большинство из них расположены так, как они были, когда они сдались. Вокруг них скапливается кровь, и у некоторых, похоже, идет кровь из верхней части тела или головы <…> Российский солдат, который стрелял в украинцев, по-видимому, был убит на месте, и он лежит там же, откуда открыл огонь», — констатировали авторы статьи.

«Там лужи крови»

«Похоже, что большинство из них были убиты выстрелами в голову. Там лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми. Похоже, не было никаких усилий, чтобы забрать их или помочь им», — сказала NYT медицинский советник организации «Врачи за права человека», доктор Рохини Хаар.

По ее словам, российские солдаты лежали на земле «безоружными, с вытянутыми или заложенными за голову руками».

«Они считаются выбывшими из строя или некомбатантами — фактически военнопленными», — уверена эксперт.

Доктор Хаар подчеркнула, что, согласно заключенным международным договорам, украинских солдат можно судить за «убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию».

Эксперт по расследованию военных преступлений в Утрехтском университете Ива Вукушич в свою очередь считает, что «трудно определить, было ли совершено военное преступление», «основываясь только на видео доказательствах». При этом она отметила, что «критическим фактором было время» — важно определить, когда россияне были застрелены. Миссия РФ направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении Украины с пленными Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что РФ... 19 ноября 22:33

«Было ли это (убийство – «Газета.Ru») сделано одной или двумя очередями в момент или сразу после того, как последний россиянин вышел и стрелял в украинцев? Или это было сделано как акт мести после того, как непосредственная угроза была нейтрализована — тогда это явно военное преступление», — уверена эксперт.

По ее словам, «если в русских стреляли сгоряча, то это явно не преступление». Выкушич пояснила, что, если сдавшихся в плен военнослужащих еще не обыскали, то «украинцы не знали, вооружены ли они, даже если они находятся на земле».

Доктор добавила, что действия открывшего огонь российского солдата также являются «критическими и могут быть расценены как вероломство», так как «симулирование капитуляции <…> в соответствии с Женевскими конвенциями может преследоваться как военное преступление».

«Очень может быть, что, если бы этот парень не выстрелил, все они были бы захвачены в качестве военнопленных и выжили», — заключила Вукушич.

Реакция России

После появления в интернете видеозаписей с казнью российских солдат Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились с требованием осудить расстрел российских военнослужащих и провести расследование в международные организации, включая управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал 21 ноября в своем Telegram-канале, что Россия «не забудет, не простит» преступление военнослужащих ВСУ.

«Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства. Главы европейских государств до сих пор не осудили эти преступления», — возмутился парламентарий.