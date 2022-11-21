«Киев точно надо вернуть». Рогозин призвал довести СВО до победного конца

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что России «необходимо вернуть» Киев. Он также рассказал, какие виды вооружений испытывают в зоне проведения военной спецоперации, и уточнил сроки поставок нового оружия российской армии.

«Не чужой город»

Дмитрий Рогозин разместил в своем Telegram-канале видеозапись интервью, которое дал в зоне проведения военной спецоперации. Он призвал всех сограждан ехать в Донбасс и помогать на фронте. «Сегодня никто не помнит даже их имен» На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь... 21 ноября 08:43

«Есть принцип, которым я всегда руководствуюсь, – всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Даже если он более слабый. До конца – это до победы. Я считаю, что оставлять накачанную оружием агрессивно настроенную русофобскую Украину в том виде, в котором она сейчас существует, нельзя», — сказал Рогозин.

Он сообщил, что какое-то время жил в Киеве, так как его отец работал там на Антоновском заводе старшим военным представителем.

«Для меня Киев не чужой город. Когда я смотрю, какая там бесовщина происходит… Ну, Киев точно надо вернуть», — подчеркнул экс-глава «Роскосмоса».

Задачи «Царских волков»

Рогозин рассказал, что приехал в зону проведения СВО вместе с группой «Царских волков». Он пояснил, что это — военно-технический центр, в который входят специалисты в области вооружений, военной специальной техники.

«Наша задача – использовать такую уникальную возможность и смотреть, как применяются те или иные средства, выявлять недостатки и, конечно, предлагать новые средства, – будь то радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, новое прицельное оборудование, новые ударные и разведывательные беспилотные системы», — заявил экс-глава «Роскосмоса».

Он отметил, что испытывать новые вооружения следует не на полигоне, а в зоне СВО. По его словам, это также позволяет «получать или претензии, или, наоборот, добрые слова». Рогозин добавил, что после каждого испытания готовит соответствующие материалы для руководства страны.

«Буквально на днях мы принимали очередную группу разработчиков средств вооруженной борьбы. Они сами приезжали. Они слушают операторов от батальона, от корпуса. Ну и понимают, что не учли. Это лучший способ – не через верх идти, а напрямую. (Взаимодействовать – «Газета.Ru») сразу с главным конструктором, с технологами, с теми, от кого зависит постановка на серийное производство этих вооружений», — пояснил Рогозин.

Он уверен, что «талантливых людей» в России «еще много». По его мнению, «проблема только в том, что 90% этих талантливых людей физически не способны свое изобретение сделать серийным».

«Мы часто видим какие-то уникальные беспилотники, но произвести больше пяти-шести штук разработчик не может. Потому что нужны доступные базы компонентов, из которых состоит то или иное изделие <…> Необходимы рабочие руки, первичное финансирование. Наш центр решает такие задачи», — подчеркнул экс-чиновник.

Рогозин рассказал, что с ним работают «очень опытные специалисты, которые не только разбираются в технике и нюансах, но и знают, на каком предприятии можно развернуть серийное производство».

«Это как раз наше уникальное преимущество. Есть ЧВК – частные военные компании, — а есть ЧВПК – частная военная промышленная компания. Таковыми мы и являемся», — пояснил он.

Поставки на фронт «под елочку»

Рогозин также уточнил, что вместе с коллегами привез в зону СВО зимнюю экипировку со спальными мешками для двух батальонов. Рогозин: для подразделений ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы Бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что частными компаниями при поддержке... 14 ноября 23:25

«Это просто дружеская поддержка наших батальонов. Мы не для того сюда приехали, чтобы просто возить гумпомощь. Наша задача – это технологическая помощь», — заметил экс-чиновник.

Он пообещал, что «реальная помощь начнется в ближайшие полтора дня». Однако он отказался уточнить, что именно специалисты привезут на фронт.

Кроме того, по его словам, в первой декаде декабря «Царские волки» привезут «первую партию умных прицелов для минометов, которые испытали» в зоне СВО. Затем Рогозин намерен поставить на фронт зарекомендовавшие себя «комплексы космической связи», которые «обеспечат гораздо более высокую мобильность и управляемость артогнем».

«Я надеюсь, что до конца декабря, под елочку, мы привезем первые наши новейшие разработки беспилотников, в том числе и ударных. И тут их опробуем. Уверен, что все должно получиться. Тогда до конца зимы мы начнем серьезные поставки. Месяца за два, думаю, сделаем», — заключил экс-глава «Роскосмоса».