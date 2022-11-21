«Не могу говорить за Минобороны». Песков — о второй волне мобилизации и смене власти в Киеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации. При этом он уточнил, что «не может говорить за Минобороны». Песков также указал, что Россия стремится достигнуть своих целей военной операции «и она их достигнет». По словам представителя Кремля, среди целей Москвы нет смены действующей власти на Украине.

В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать появляющиеся в Telegram-каналах сообщения о возможном проведении второй волны частичной мобилизации.

Ранее Песков уже отвергал возможность второй волны мобилизации. 12 октября он заявил, что «никакой новой волны нет». До этого власти Курской и Ростовской областей заявляли о получении «нового мобилизационного задания», а также о переходе ко второму этапу мобилизации.

Президент Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации 21 сентября. Он объяснил свое решение тем, что такая мера нужна для защиты суверенитета России, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности. Согласно утверждению Минобороны РФ, в армию призвали 300 тыс. человек. 31 октября ведомство отчиталось о прекращении всех мероприятий, связанных с мобилизацией, включая вручение повесток. «Приходится копаться в запасах». На Западе сообщили о трудностях с поставками вооружений Украине The Washington Post со ссылкой на представителя государства — члена НАТО утверждает, что США и... 21 ноября 13:21

Указ президента России о завершении мобилизации не публиковался. Путин подчеркивал, что в вопросе о мобилизации «поставлена точка», и пообещал обсудить подписание указа с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный документ о завершении мобилизации. Песков позже заявил, что такой документ не требуется, к такому выводу пришли в администрации президента.

В ноябре глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил изданию РБК, что повестки в военкоматы продолжают приходить и после завершения мобилизации для уточнения данных.

«Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!» — сказал он.

О целях военной операции

В ходе брифинга Пескова также спросили, является ли смена действующей власти на Украине целью военной операции России.

«Нет, президент об этом уже говорил», — сказал пресс-секретарь.

«Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть эти цели можно разными способами и в разных форматах», — продолжил Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва не стремится к переговорам с Киевом, а хочет добиться краткосрочного перемирия и «передышки» в боевых действиях.

«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», — подчеркнул Песков.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью для aif.ru выразил мнение, что нормализация отношений между Москвой и Киевом возможна только после смены власти на Украине, поскольку нынешнее украинское руководство «находится в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок».

Поиск виновных в гибели военнопленных

Представитель Кремля также пообещал, что Москва найдет и накажет тех, кто расстрелял российских военнопленных в селе Макеевка.

«Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — сказал Песков.

Он также не исключил, что Россия может обратиться к международным организациям, чтобы привлечь виновных к ответственности. «Если будет признано, что есть какие-то намеки на эффективность и надежда на эффективность, то да, если нет — то это не будет иметь смысла», — уточнил он.

Песков подчеркнул, что Москва сделает «все, что возможно в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку, к закону тех, кто к нему может быть причастен». «Сегодня никто не помнит даже их имен» На события в Бахрейне более всего повлияли волнения в Египте. Даже Жемчужную площадь... 21 ноября 08:43

Видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных в селе Макеевка, стали распространяться в Telegram-каналах 18 ноября. На кадрах первого видео показано, как люди в военной форме, похожей на российскую, выходят из дома по одному и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками — предположительно, украинские военнослужащие. Сдавшихся мужчин спрашивают, кто из них офицер. После этого из дома, откуда вышли сдающиеся, появился человек, на видео прозвучали выстрелы, ролик оборвался. На втором видео, снятом после, видны 12 тел погибших военных.

Газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи. По данным СМИ, она была сделана в селе Макеевка. 16 ноября Минобороны Украины заявляло, что населенный пункт перешел под контроль украинской армии.