«Россия оставила Молдову в темноте»

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике на фоне ракетных ударов по территории Украины возникла крупная системная авария, электричество пропало на несколько часов. В Молдавии также отмечались крупные перебои с электроэнергией, света не было как в Кишиневе, так и в других районах республики. Президент Молдавии Майя Санду раскритиковала действия российских властей, которые «оставили республику без света». Сейчас в ПМР и Молдавию постепенно возвращается свет, а российского посла в Кишиневе экстренно вызвали в МИД республики.

В Приднестровье на фоне ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре пропал свет, также замечены системные перебои в Молдавии, сообщил телеканал ТСВ Приднестровье.

«В республике огромная системная авария. Света нет нигде. Все погасло. Такие же проблемы в Молдове и во всей Украине», — говорится в сообщении Telegram-канала ТСВ со ссылкой на Днестрэнерго.

В республике отсутствовал свет в жилых домах, предприятиях, а также на объектах коммунального хозяйства. Не работали светофоры и уличное освещение. Также наблюдались перебои с интернетом, воды нет в некоторых регионах республики.

Обстановка начала налаживаться в 16:30 по местному времени, когда в Тирасполе и Бендерах дали свет и заработал мобильный интернет. Тогда же Днестрэнерго сообщила, что «в течение полутора-двух часов свет появится по всему Приднестровью, если ничего плохого не случится».

Там отметили, что перебои с электричеством произошли в связи с остановкой Молдавской ГРЭС в ПМР. Впоследствии станция перезапустилась. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

Гендиректор МГРЭС Валентина Трубчанина отметила, что нарушение поставок электроэнергии связано с единой энергосистемой Украины, Приднестровья и Молдавии.

«Что случилось? Отключилась линия, которая идет из Румынии в Молдову и к нам. Погасла вся Украина. У нас единая энергосистема. В результате резкого падения частоты в электросети произошла автоматическая разгрузка энергосистемы. Сейчас уже немного напряжение появилось. Пару часов, и все будет хорошо», — заявила она.

«Россия оставила Молдову в темноте»

В Молдавии ситуация аналогичная. Как сообщил в Telegram вице-премьер Андрей Спыну, в стране произошли массовые отключения электроэнергии.

По словам политика, часть районов страны остались без света из-за обстрелов украинских объектов инфраструктуры. «Предприятие «Молдэлектрика» работает над восстановлением подключения к электричеству», — отметил он.

По словам Спыну, похожая ситуация сложилась в республике 15 ноября. Тогда пропал свет из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи на фоне ракетного обстрела энергетической инфраструктуры Украины.

Системные перебои с электроэнергией прокомментировала президент Молдавии Майся Санду. По ее словам, свет в республике пропал по вине России. Также она добавила, что «этому режиму мы не можем доверять».

«Россия оставила Молдову в темноте. <…> Но электроснабжение можно восстановить. Устраним технические неполадки, и у нас снова будет свет. Все госучреждения работают над этим. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из-за простого желания оставить других людей бедными и смиренными», — написала она в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Молдавская распределительная компания Premier Energy Distribution также сообщила, что в стране произошло аварийное отключение энергоснабжения. «Сегодня, 23 ноября, в 14:23 местного времени произошло аварийное отключение молдавской электроэнергетической системы. Транспортный и распределительные операторы работают над восстановлением энергоснабжения. Просим потребителей проявить понимание, так как причина находится вне зоны управления оператора распределительной системы», — говорится в сообщении. «Газпром» пригрозил сократить поставки газа в Молдавию из-за Украины «Газпром» сообщил, что газ, поставляемый Молдавии по трубопроводу «Суджа»... 23 ноября 10:20

В Молдавии также постепенно возобновляется электроснабжение. В связи с инцидентом в МИД Молдавии вызвали российского посла Олега Васнецова.

«Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины снова оставили Молдавию в темноте. Массовые отключения электроэнергии произошли по всей стране, включая Кишинев и здание МИДа. Я поручил вызвать посла России для объяснений», — написал молдавский вице-премьер и глава МИД республики Николай Попеску в Twitter.