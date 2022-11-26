«Ребята вернулись домой». Россия и Украина за неделю обменяли почти 200 военнопленных

В Минобороны РФ сообщили о возвращении из украинского плена девяти российских военнослужащих. Украинская сторона подтвердила обмен. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из плена вернулись 12 украинцев — девять военных и трое гражданских. За неделю Россия и Украина вернули почти по 100 человек с каждой стороны.

В результате обмена пленными с украинской стороной в Россию вернулись девять военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – заявили в ведомстве.

По словам депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, речь идет о девяти росгвардейцах.

Военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву для прохождения лечения и реабилитации. По данным Минобороны, пленным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В офисе украинского президента Украины подтвердили обмен и рассказали, что по его итогам украинской стороне передали 12 человек, в том числе троих гражданских. Без света, воды и хлеба. Как живет столица Украины после ударов 23 ноября В супермаркетах Киева и области раскупили весь хлеб, пишет украинское издание «Страна». В ряде... 25 ноября 14:30

«Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть 12 наших людей. Среди них — 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из территориальной обороны, а также трое гражданских — супруги и мужчина, считавшийся пропавшим без вести», — написал глава офиса Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, среди освобожденных украинцев есть те, кто участвовал в обороне Мариуполя, ЧАЭС и острова Змеиный.

«За последнюю неделю нам удалось вернуть 98 украинцев», — резюмировал он.

В общей сложности с каждой стороны домой из плена вернулись по 94 военных. Москва также передала Киеву четверых гражданских лиц.

Активизация обменов

На этой неделе военное ведомство уже заявляло о возвращении пленных: 23 ноября удалось освободить 35 человек, а 24-го — еще 50.

Омбудсмен Татьяна Москалькова публиковала видео возвращения 35 российских военнопленных. «Наши ребята вернулись домой», — писала она.

В офисе украинского президента рассказали, что в рамках обмена «50 на 50», на Украину вернулись 20 нацгвардейцев, 12 солдат из Военно-морских сил, 10 бойцов Вооруженных сил Украины, шестеро пограничников, двое из Сил территориальной обороны.

«Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из «Азовстали», а также 15 пленных из ЧАЭС и семь — с острова Змеиный», — рассказывал Ермак.

Российская сторона состав возвращенных на родину военных не раскрыла.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 25 ноября заявлял, что в этот день также состоялся обмен пленными, благодаря которому девять военнослужащих вернулись домой, один из них — из ДНР.

26 ноября он написал в своем Telegram-канале, что «десять освобожденных бойцов из Макеевки, Донецка, Зугрэса, Кировского, Снежного сегодня вернулись домой, встретились со своими родными и близкими».

«Из двух крайних обменов, которые прошли накануне, это всего 85 человек, нам удалось освободить 10 защитников республики, которые сегодня находятся здесь, они уже воссоединились со своими семьями», — объяснила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Между тем депутат Госдумы Саралиев заявил, что обмена 25 ноября не было.

«Много родственников военнопленных пишут в личку и спрашивают про обмен 9 на 9. Действительно, такой обмен планировался 25 ноября. По моей информации сегодня обмен не состоялся», — писал депутат в Telegram-канале. «Главный урок – нельзя слушать внешние голоса» Последствием неудавшейся революции в Бахрейне стало резкое ухудшение положения шиитского большинства... 23 ноября 15:47

В ноябре стороны в общей сложности обменяли уже более 200 человек: 3 ноября обмен проходил по формуле «107 на 107», а 10 ноября Киев и Москва вернули по 35 военных, сообщал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Во время выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский выступил за обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех».

«Мы не можем ждать, поэтому должны объединиться ради единой реалистической модели освобождения пленных — всех на всех», — сказал Зеленский.

Комментируя предложение украинского президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал обратиться за комментариями на эту тему в Минобороны, поскольку «именно они определяют формат и осуществляют необходимые контакты для этого».