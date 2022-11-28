«Какие ракеты? Какие танки? Какая Третья мировая? Мы-то тут причем?»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Le Parisien заявил, что украинские партнеры работают с третьими странами для покупки вооружения и военной техники для Киева. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, что на деле означают слова главы внешнеполитического ведомства Украины.

Для начала стоит разобраться, что конкретно имеет в виду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, когда говорит о третьих странах. Это вовсе не означает, что Киев намерен закупать технику и оружие каких-либо азиатских, латиноамериканских или африканских государств (хотя по некоторым позициям, в первую очередь имущества по службам тыла, и это вполне возможно).

В данном случае речь по-прежнему идет о поставках современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) американского или производства ведущих стран Североатлантического альянса, которое способно внести перелом в ведение вооруженной борьбы в ходе специальной военной операции РФ.

Никакого другого оружия Киеву сегодня не требуется. Но непосредственно поставщиками ВВСТ в этом случае, скорее всего, будут не государства-производители, а страны-посредники. А в Вашингтоне или Лондоне (Берлине, Париже и т. д.) могут с полными на то основаниями впоследствии сказать – «Какие ракеты? Какие танки? Какая эскалация и Третья мировая война? А мы-то тут при чем? Это все страна N или государство Х! К ним и вопросы!».

Прежде чем говорить о получении каких-то конкретных видов вооружения, следует напомнить о некоторых публикациях газеты The New York Times, которые находятся в некоторой логической связи с последними заявлениями Дмитрия Кулебы.

В частности, 27 ноября издание сообщает, что 20 из 30 стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия на Украину. Возникает вполне логичный вопрос – откуда такие данные у NYT? Сообщили высокопоставленные представители НАТО, которые пожелали остаться анонимными? По большому счету, подобные цифры (наличие вооружения и боеприпасов в какой-либо конкретной стране альянса) не предназначены для открытой печати. Но будем считать, что газета The New York Times — авторитетное и заслуживающее доверия издание, распространяющее исключительно проверенную информацию.

Вместе с тем стоит все же вспомнить, что в сентябре авторы NYT писали, если США предоставят Украине оружие, это будет опасной ошибкой. В ноябре NYT сообщала, что артиллерия, которую поставляют Соединенные Штаты и их союзники на Украину, быстро повреждается и ломается, что становится проблемой для Пентагона. В другой публикации указывалось, что «российская армия использует на Украине новое пугающе эффективное оружие». Одним словом, направленность публикаций NYT по вопросу вооруженного конфликта на Украине (сейчас не о том, плохо это или хорошо) вполне понятна, поэтому всерьез относится к информации газеты об исчерпании арсеналов НАТО, наверное, все же не стоит. Оружие у НАТО есть, проблема для Украины заключается далеко не в этом.

Возвращаясь к интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, напомним слова главы внешнеполитического ведомства Украины: «Страны, которые публично отказались от поставок вооружения Украине, тем не менее передают Киеву таковое через разных посредников. Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит».

А теперь конкретно об оружии, в получении которого сегодня в наибольшей степени заинтересована Украина.

В первую очередь это ракеты ATACMS (Army TACtical Missile System): MGM-140AATACMS Block 1 (дальность стрельбы 165 км), MGM-164B ATACMS Block 2A (дальность стрельбы 220 км), MGM-168A ATACMS Block 1A (дальность стрельбы 300 км). Возможны и другие варианты этих изделий.

Как известно, ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня типа М270 MRLS (MARS II) и M142 HIMARS, которые давно находятся на оснащении ВС Украины.

Именно эти ракеты позволят ВСУ наносить удары практически по всем объектам ВС РФ в оперативной зоне обороны и даже глубже этих рубежей. После поставок Украине ATACMS понятие «тыл» для российской армии как таковое просто исчезнет. Под ударами М270 MRLS (MARS II) и M142 HIMARS могут оказаться все объекты на территории Крыма, в первую очередь Севастопольская военно-морская база и аэродромы Воздушно-космических сил.

Для справки — ATACMS как минимум есть на оснащении ВС Бахрейна, Греции, Республики Кореи, Румынии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. И вовсе не факт, что именно эти государства могут поставить ракеты ATACMS Украине. Вполне возможна ситуация (предположим это исключительно в качестве версии), при которой румынские ATACMS могут быть поставлены вооруженным силам Украины Молдавией. Разумеется, при подписании оружейных контрактов в них всегда присутствуют обязательства не передавать оружие каким-либо третьим сторонам, но эти пункты договоров при желании всегда можно изменить, что называется, в рабочем порядке.

После ATACMS Украина в наибольшей степени заинтересована в поставках основных боевых танков западного производства типа американских M1A1 Abrams и германских Leopard 2. Танки М1 Abrams находятся на оснащении ВС Египта, Ирака, Кувейта, Марокко, Саудовской Аравии. Еще в большей степени представлена география поставок танков Leopard 2 различных модификаций. Они есть в Австрии, Венгрии, Польше, Турции, Сингапуре, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии и еще нескольких государств. А страна-посредник по продаже (поставкам) танков Украине может и вовсе не входить в упомянутые перечни государств-обладателей M1A1 Abrams и Leopard 2.

Очень нужны ВСУ и современные боевые машины пехоты — в первую очередь такие как германские БМП Marder. Надо отметить, эти машины редко поставлялась Берлином на экспорт. Присматривались ВСУ и к американской БМП М2 Bradley. Вопрос до самого недавнего времени так и не сдвинулся с мертвой точки. Но это отнюдь не означает, что с этого момента могут возникнуть затруднения с посредниками.

Для успеха в ведении наступательных боев и операций Украине требуется и несколько сотен самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм. В первую очередь в плане возможных вариантов следует упомянуть о САУ типа М109 Paladin и снарядов к ним (потребность в снарядах исчисляется сотнями тысяч штук). Это установка изготавливалась в немалых количествах и поставлялась Соединенными Штатами в десятки стран мира. Изыскать возможность выделить 200-300 единиц М109 Paladin для Украины при наличии политической воли странам Запада большого труда не составляет. Затруднений с посредниками и в этом случае не возникнет. Какого-либо недостатка в снарядах к М109 быть не может по определению.

До самого недавнего времени вопрос с поставками ATACMS и боевых бронированных машин Украине продвигался со страшным скрипом. А если точнее, не продвигался вовсе. Однако участившиеся ракетные удары со стороны ВС РФ по критически важным объектам Украины (вполне возможно) создадут требуемый военно-политический фон и придадут этим вопросам новое ускорение. Вариант с посредниками смотрится в этом случае как предпочтительный.

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