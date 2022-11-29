«Шольц сбит с толку». Немецкий депутат осудил канцлера ФРГ за отказ поставить Киеву танки

Депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер в интервью ntv.de раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за то, что тот не решился поставить Украине танки. По его мнению, глава Германии опасается реакции России на эту «провокацию». В то же время если ФРГ отправит Киеву немецкие ЗРК Patriot, страна напрямую будет вовлечена в конфликт с Россией, так как Германии придется отправить свои войска управлять установками, пишет Defense News.

Сбитый с толку канцлер

Родерих Кизеветтер заявил в интервью ntv.de, что, по его мнению, вскоре США подтолкнут Германию к более активной поддержке Украины. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

«Когда мы поставляем Украине западные основные боевые танки, речь идет о повышении живучести украинских вооруженных сил. Именно здесь американцы ожидают большего от Германии», — сказал он.

Кизеветтер пояснил, что западные страны уже поставили Украине сотни основных боевых танков. В частности, Польша отправила Киеву 240 танков Т-72. Но когда снаряд попадает в танк советской постройки, «от экипажа ничего не остается», «вероятность выживания равна нулю».

«Сотни основных боевых танков уже потеряны, а значит, в три раза больше жизней <…> Украинские солдаты часто вступают в бой не в танке, а сидя на нем, «потому что шанс выжить на улице выше», — констатировал парламентарий.

При этом депутат раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, который пока не решился поставить Киеву танки.

«С моей точки зрения, канцлер позволил российскому нарративу сбить себя с толку, заявив, что, если бы немецкие танки были использованы против российских войск, это было бы провокацией», — уверен немецкий парламентарий.

По его словам, цель должна заключаться в том, чтобы «Россия проиграла, а Украина выиграла». Под победой Кизеветтер имеет ввиду, что «Украина восстановит свои границы, по крайней мере, какими они были в январе». А «все остальное – дело переговоров», уверен депутат. Шольц пообещал Зеленскому продолжать поддержку Украины Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что канцлер Олаф Шольц... 11 ноября 21:31

Он отметил, что «проигрыш» России не будет означать «смену режима извне», потому что никто «не будет нападать» на РФ.

Какие танки стоит поставить Киеву

Кизеветтер рассказал, что недавно побывал в США, где в том числе пообщался с республиканцами. По его словам, они по-прежнему поддерживают Украину и «готовы поставить основные боевые танки» Киеву.

«Теоретически, основной боевой танк Abrams подошел бы для этого. Но против этого есть три аргумента. Во-первых, американцы говорят, что тогда для Abrams пришлось бы создавать собственные логистические цепочки, потому что в Европе их нет», — сказал немецкий депутат.

Он считает, что с немецкими танками Leopard «все было бы иначе», потому что «их используют 13 европейских стран». Парламентарий отметил, что в Европе также широко используется произведенный в Германии бронетранспортер Marder.

«Второй аргумент — это расход топлива, который у Abrams или бронетранспортера Bradley намного выше, чем у Leopard и Marder», — отметил Кизеветтер.

Он заметил, что американские Bradley и Abrams также «гораздо более требовательны к техническому обслуживанию», чем немецкие Leopard. Генсек НАТО выразил надежду на рост поставок ПВО Украине по итогам встречи в Бухаресте Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи в Бухаресте... 28 ноября 23:57

В качестве третьего аргумента в пользу Leopard он назвал вес военных машин. По словам депутата, один Abrams «весит более 60 тонн» — почти как три HIMARS.

Вступление Берлина в конфликт на Украине

Обозреватель Defense News Ярослав Адамовски считает, что если Германия поддержит предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву, то это спровоцирует прямое вовлечение ФРГ в конфликт на Украине.

Журналист напомнил, что после гибели двух человек из-за падения ракет на территории Польши Германия предложила Варшаве разместить в стране ЗРК Patriot вдоль границы с Украиной.

Но, по словам Адамовски, «министерство национальной обороны Польши фактически отклонило предложение Германии». Вместо этого в Варшаве предложили Берлину поставить ЗРК Patriot Киеву.

«Это повлекло бы за собой отправку Германией своих войск, которые должны управлять пусковыми установками, на Украину в условиях продолжающейся войны страны с Россией. Берлин поддержал Киев оружием и военной техникой, но, как и все другие государства ---члены НАТО, он также удерживал свои вооруженные силы от прямого участия в конфликте. Выполнение предложения Польши вынудило бы Германию пересечь эту черту», — пояснил журналист.