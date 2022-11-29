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Армия

Киев получил новые РСЗО из Парижа. Могут ли они изменить ход боевых действий

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о получении новых РСЗО из Франции

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РСЗО LRU

РСЗО LRU

Global Look Press
Министр обороны Украины Алексей Резников написал, что ВСУ получили от Франции реактивные системы залпового огня LRU. Париж обещал передать их Киеву еще в октябре в количестве трех штук. LRU — фактически копии немецких установок MARS II, которые Украина уже получала. Военные эксперты сходятся во мнении: малое количество французских машин существенно не усилят украинскую реактивную артиллерию. К тому же они имеют ограниченные возможности для применения и уже уничтожались российскими войсками.

На Украину прибыли новые французские реактивные системы залпового огня LRU. Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«LRU из Франции прибыл на Украину. Это видимый результат дружбы между Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Спасибо [министру вооруженных сил Франции] Себастьену Лекорню, правительству и народу Франции», — написал Резников.

Глава оборонного ведомства не уточнил, сколько именно систем LRU получил Киев. Не исключено, что речь идет только об одной машине. О поставке этих РСЗО Парижем стало известно в октябре. Изначально европейцы обещали передать Вооруженным силам Украины три установки, которые до этого находились на вооружении у французской армии. Также не сообщалось, поставят ли вместе с системами боеприпасы для них.

Что такое LRU

Lance-Roquettes Unitaire (LRU) – модернизированный «европейский» вариант американской реактивной системы M270 MLRS. Это гусеничная РСЗО натовского образца. К октябрю Киев уже получил от зарубежных партнеров около десятка установок семейства MLRS различных модификаций.

С 1980-х годов Франция получила на вооружение своих сухопутных войск около 60 РСЗО M270 MLRS первой модификации, которые эксплуатировались вплоть до начала 2000-х годов. Они были способны стрелять только неуправляемыми боеприпасами. Затем при участии Германии, Италии и Франции было решено модернизировать систему. В 2011 году Париж заказал обновление 13 имеющихся M270 до LRU. Оставшиеся старые РСЗО отправили на хранение. В Германии модернизированные машины получили название MARS II, а итальянские – MLRS-I. MARS II уже поставлялись Украине, различия между ними, итальянской версией и LRU минимальны.

У LRU новая система управления огнем, разработанная мюнхенской Airbus Defence and Space. Эта система позволяет стрелять ракетами M31, M31A1, M32, AT2 и 110 мм, но не позволяет применять кассетные боеприпасы — в отличие от США, европейские страны подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую использование, накопление и передачу снарядов такого типа. По информации из открытых источников, стоимость одной установки составляет примерно $730 тысяч.

Концептуально LRU мало отличается от своего предшественника образца 1980-х годов. Это по-прежнему гусеничное шасси с высокой проходимостью, на котором размещена пусковая установка с двумя контейнерами. Вместо старых гидравлических приводов наведения появились современные электрические. Базовые корректируемые снаряды семейства M31 имеют дальность полета не менее 80 км и высокую точность благодаря спутниковой системе навигации. У всех у них осколочно-фугасная боевая часть массой 91 кг.

Расчет боевой машины — три человека. Она позволяет осуществлять залп каждые 48 секунд. Заявленная площадь поражения — 25 тысяч квадратных метров. Основная задача LRU как реактивной артиллерии — поражение живой силы противника, инфраструктуры стационарных объектов и танковых группировок.

Поможет ли новая РЗСО Киеву

По мнению «Военного обозрения», передача французских РСЗО Киеву не позволит заметно усилить собственную реактивную артиллерию. Три машины, о которых идет речь, позволят создать лишь один огневой взвод. В прошлые месяцы ВСУ уже получили около десятка систем такого же типа, часть из которых, по данным Минобороны РФ, была уничтожена. Новые установки из Франции увеличат имеющиеся у Украины резервы таких РСЗО лишь на 20-30%.

Главным ограничением применения LRU является невозможность использовать кассетные боеприпасы, позволяющие, например, дистанционно минировать обширную территорию (как это происходило в том же Донецке с минами-лепестками ПФМ-1 — для доставки кассет с ними ВСУ использует реактивные системы «Град» и «Ураган»).

Кроме того, несмотря на достаточно высокую точность боеприпасов LRU, практически все ракеты этого семейства, которые раньше запускали украинские войска, успешно уничтожались силами российским систем ПВО. К тому же при стрельбе LRU демаскирует себя.

Эксперты «Военного обозрения» пришли к выводу, что Франция передает Украине системы с ограниченными возможностями, аналоги которых и ранее успешно уничтожались российскими войсками. А небольшое их количество — три штуки — не позволит существенно изменить картину на линии соприкосновения.

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