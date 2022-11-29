НАТО может поставить Украине ЗРК Patriot. Они станут целью российской армии, заявил Медведев

Что сказал Медведев
Если страны НАТО все же передадут Украине американские зенитные ракетные комплексы Patriot, то они сразу станут целью для ударов РФ. Об этом заявил бывший президент России и запредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил», — написал Медведев в Telegram.
При этом зампредседателя Совбеза выразил надежду, что «атлантические импотенты» понимают это, имея в виду представителей северо-атлантического альянса.
Ранее 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита министров иностранных дел стран-членов альянса заявил, что участники встречи обсуждают возможность передачи Киеву комплексов Patriot.
«Наши дискуссии касаются как предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют», — сообщил Столтенберг.
Что требует Киев
Позже министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Киеву «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации конфликта с Россией.
Киев уже на протяжении нескольких месяцев просит западных партнеров передать им более мощные системы противоракетной обороны, в том числе ЗРК Patriot. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее во вторник заявил, что на предстоящем натовском саммите намерен добиваться от Запада поставок новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также компонентов для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.
«На заседаниях в Бухаресте и Лодзи у меня будут два ключевых месседжа: «Патриоты» и трансформаторы», — сказал Кулеба. По его словам, сейчас для Украины критически важно иметь возможность защищаться от дальнейших ракетных ударов и восстановить энергетические мощности.
Накануне Столтенберг выразил надежду, что по итогам саммита НАТО в Бухаресте альянсу удастся нарастить поставки вооружения на Украину и, в частности, систем противовоздушной обороны.
«Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок как систем ПВО, так и, конечно, запасных частей, боеприпасов для различных систем ПВО, а также предоставления обучения для их использования», — сказал генеральный секретарь.
Обсуждение поставок ЗРК Patriot Киеву активизировалось после массированных ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины и последовавшим за этим блэкаутом в стране. Дискуссии поспособствовал и инцидент в польском Пшеводуве, когда ракета от украинской системы ПВО С-300 упала на местную зерносушилку, в результате чего погибли два фермера. Тогда председатель польской партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский предложил ФРГ направить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польшу, а на Украину. В Берлине на это ответили, что хотели бы, чтобы эти системы противоракетной обороны оставались на территории НАТО.
Что такое Patriot
Patriot — американский зенитный ракетный комплекс, который стоит на вооружении США, а позже и других стран НАТО, с начала 1980-х годов. Он является универсальным средством противовоздушной обороны для средних и больших высот.
Из-за характерного внешнего вида в натовских войсках Patriot называют «мусоровоз с гидроприводом». Пусковая установка представляет собой автономные устройства с дистанционным управлением ,которые могут поворачивать зенитные управляемые ракеты в контейнере на 220 градусов относительно своей продольной оси. Шасси может быть разным: в США применяются автотягачи Kenworth, в Германии — тягачи MAN, в Нидерландах грузовики JINAF.
Сейчас на вооружении стран НАТО стоят, как правило, ЗРК Patriot последней модификации PAC-3. Они могут гарантированно поражать баллистические цели — например, ракеты — на высоте 15 км. Есть сообщения о поражении целей на высоте 20 км. При этом Patriot не может поражать цели, летящие быстрее 1600 м/с, (5760 км/ч).
Patriot — дорогой и по себестоимости, и по обслуживанию комплекс. Цена одной батареи в составе четырех пусковых установок доходит до $1 млрд. А стоимость одного пуска составляет около $3 млн.