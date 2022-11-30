Поможет ли Киеву израильский «Железный купол». Если он накроет Украину

В Бухаресте завершается двухдневный саммит НАТО на уровне министров иностранных дел. В повестке дня два вопроса — дальнейшие поставки вооружений, военной и специальной техники ВСУ и помощь Украине в преодолении энергетических проблем. Также стало известно, что Киев, возможно, все-таки получит зенитные ракетные системы «Железный купол» и Patriot — об этом написало издание Bloomberg. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какое оружие может быть поставлено на Украину в обозримом будущем. А какое — вряд ли.

Нужен ли Украине «Железный купол»

Военно-политическое руководство Украины неоднократно заявляло о необходимости получения израильской системы «Железный купол» (Iron Dome) — для защиты от ракетных ударов. Однако в Израиле пока никак официально не подтверждают свою готовность передать Киеву хотя бы один комплект системы. Кроме того, у Иерусалима не в наличии лишних «Куполов». Гипотетически они могут быть получены Украиной только с предприятий промышленности Израиля. В общем, практическое решение этого вопроса находится в весьма неблизкой перспективе.

Напомним, «Железный купол» (Iron Dome) – зенитная ракетная система с потенциалом нестратегической противоракетной обороны, в первую очередь она предназначена для прикрытия городов Израиля от ударов неуправляемых тактических ракет кустарного производства, запускаемых из сектора Газа. Разработана компанией Rafael Advanced Defense Systems.

В состав «Железного купола» входят многофункциональная радиолокационная станция EL/M-2084, центр управления огнем и три пусковые установки, каждая с 20 зенитными управляемыми ракетами типа «Тамир». Масса ракеты — всего 90 кг (большего для поражения обрезков труб, представляющих собой нечто вроде ракет «Кассам», и не требуется). Система наведения ЗУР «Тамир» – активная радиолокационная головка самонаведения.

Размеры зоны поражения «Железного купола» примерно таковы – дальняя граница – приблизительно 40 км, верхняя граница — 10 км, нижняя – примерно 0,02 км.

Боевое применение израильской системы существенно облегчается теми обстоятельствами, что боевым расчетам заранее известны азимуты и дальности пуска неуправляемых ракет со стороны палестинских формирований. Как поведет себя «Железный купол», когда эти данные неизвестны и будут применяться современные тактические баллистические ракеты — большой вопрос. Во всяком случае, подобного опыта боевого применения у «Железного купола» нет, как и нет хотя бы какой-либо минимально достоверной статистики. Нет и опыта выполнения боевых стрельб системы по крылатым ракетам различных видов базирования на малых и предельно малых высотах (а именно это нужно Киеву на данный момент времени).

К примеру, в ходе боевых действий в операции «Буря в пустыне» в уже далеком 1991 году Соединенные Штаты использовали данные космической системы обнаружения стартов баллистических ракет «Имьюс» для повышения эффективности боевого применения зенитных ракетных комплексов Patriot. То есть даже более чем 30 лет назад выполнение этих задач осуществлялось с помощью заблаговременно развернутой группировки космических аппаратов. Иными словами, боевым расчетам ЗРС Patriot, дислоцированным в Израиле, с помощью системы «Имьюс» был известен момент старта иракских баллистических ракет типа Р-17 (8К14) («Скад-В»), азимут старта, примерная траектория полета, время и параметры входа «Скада» в зону поражения ЗРК. Для выполнения последующей успешной боевой стрельбы ЗРС Patriot эти данные имели очень большое значение.

То есть для требуемой эффективности боевого применения по тактическим баллистическим ракетам «Железный купол» надо как-то сопрягать с космическими средствами разведки. Технически это задача решаема. Но пока у ВСУ нет ни первого, ни второго.

Вместе с тем «Железный купол» мог бы теоретически быть развернут для прикрытия приграничных (располагающихся около линии боевого соприкосновения) украинских городов от ударов РСЗО. Вполне возможно, что при решении подобных задач он показал бы весьма высокую эффективность.

Сколько нужно «Патриотов»

В ходе двухдневного саммита НАТО на уровне министров иностранных дел в Бухаресте обсуждалась возможная передача Украине зенитных ракетных систем Patriot. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Украина неоднократно просила передать ей MIM-104 Patriot, но до самого последнего момента этот вопрос с мертвой точки никак не сдвигался. Причины западными специалистами назывались самые разные – и боязнь того, что критические технологии могут оказаться в распоряжении Москвы, и страхи по поводу дискредитации имитостойкой системы государственного опознавания, и риски, связанные с эскалацией конфликта на Украине. Наконец, считалось, что освоение ЗРС Patriot украинскими расчетами потребует значительного времени.

На самом деле все эти фобии, тиражируемые западными специалистами, сильно преувеличены.

Российские войска вряд ли получат в свое распоряжение MIM-104 Patriot, поскольку стартовые позиции ЗРС будут находиться вдали от линии боевого соприкосновения — это далеко не техника переднего края. ВС РФ не захватили еще ни одной боевой машины HIMARS. Что уж тут говорить о MIM-104 Patriot.

Вооруженным силам Украины Patriot может быть поставлен и без системы государственного опознавания МК-12 НАТО. По большому счету, на Украине ЗРС этого типа будет решать вопросы борьбы с крылатыми и тактическими баллистическими ракетами, а там система опознавания не требуется, поскольку подобные средства воздушного нападения соответствующими ответчиками не комплектуются.

Переучивание специалистов ВСУ на Patriot в условиях военного времени не растянется на сколько-нибудь продолжительный срок. Тем более на Украине есть достаточно большое количество специалистов по ЗРС С-300. А структурно эта система весьма похожа на Patriot. Так что страхи по поводу больших сроков переучивания и освоения американской системы сильно преувеличены.



Что касается возможной эскалации конфликта, то еще ни разу в истории поставки сугубо оборонительных систем, к каковым и относится MIM-104 Patriot, не приводили к возрастанию интенсивности боевых действий.

Так что по большому счету решения о возможной передаче ЗРС MIM-104 Patriot находятся сугубо в политической плоскости и ничем другим объяснены быть не могут.

Сколько полковых комплектов «Патриота» (командный пункт системы плюс хотя бы две зенитные ракетные батареи) требуется сегодня Украине? Если решать эту проблему по максимуму и рассматривать вопрос о прикрытии административно-политических центров Украины, начиная с областных городов, и важнейших объектов энергетики, то счет идет на несколько десятков батарей. Разумеется, такое количество MIM-104 Patriot Украина вряд ли получит. Скорее всего, поставки в самом лучшем случае (при принятии соответствующих решений) ограничатся несколькими батареями.

По истребителям — туман

Оборонный бюджет США на 2023 год уже предусматривает подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 и F-15. На эти цели предлагается выделить $100 млн. Обучение планируется осуществить в течение 10 месяцев. Однако никакой ясности с вопросами – учатся ли в настоящее время украинские авиаторы, сколько их, — когда пилоты будут готовы к боевым действиям – пока нет. Здесь все находится в тумане.

В настоящее время в боевом составе ВВС Польши числится 30 истребителей МиГ-29. Вопрос об их передаче Украине ранее ставился неоднократно, но до практической реализации этого вопроса дело и по сей день не дошло. На саммите НАТО в Бухаресте вопрос опять ставился ребром, но никаких решений вновь принято не было. К слову говоря, Польша отказалась передавать Украине и свои ЗРК Patriot.

По большому счету, в некоторых отечественных источниках трудности, связанные с переподготовкой украинского летного состава на истребители F-16, зачастую преувеличивается. Действительно, проблем в подобных вопросах немало. Мало того, что надо переучить пилотов, так надо еще организовать переподготовку инженерно-технического состава, освоить новые авиационные средства поражения, модернизировать аэродромную сеть. Все это требует и времени, и средств. Но все эти вопросы при наличии политической воли вполне решаемы. А ее со стороны Запада в этих вопросах пока не видно.

Поэтому вывод таков – истребителей в обозримый срок на Украине не будет, вопрос с ЗРС Patriot пока находится в сфере дискуссий, с «Железным куполом» — тоже. Трудно отделаться от мнения, что коллективный Запад по-прежнему делает все, что стороны конфликта самым существенным образом ослабли в боях, а само вооруженное противостояние затянулось на максимально возможный срок.