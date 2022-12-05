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Армия

Одесса осталась без света и воды, в Молдавии найдена ракета. Главное за 5 декабря

СМИ: в Одессе после серии взрывов нет воды, света и отопления

Украинские СМИ сообщили о массированных ракетных ударах в нескольких регионах страны. Наиболее сложная ситуация, по их данным, сложилась в Одессе, где после серии взрывов нет воды, наблюдаются перебои со светом и отоплением. А в Молдавии, граничащей с Одесской областью, обнаружили неразорвавшуюся ракету — утверждается, что снаряд упал на севере республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В понедельник днем, 5 декабря, на всей территории Украины была объявлена воздушая тревога. Вскоре после этого начали появляться сообщения местных СМИ о том, что звуки взрывов слышны в центре Одессы и в других городах. В различных регионах Украины работает система ПВО.

Позднее предприятие «Инфоксводоканал» проинформировало, что у потребителей по всей Одессе отсутствует водоснабжение. В городе наблюдаются перебои с электроэнергией.

«Уважаемые потребители! В настоящее время обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому отсутствует водоснабжение у всех наших потребителей. Просим сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Как отметили в водоканале Одессы, ситуация с водоснабжением стабилизируется после возобновления энергопитания.

Два объекта инфраструктуры повреждены в Одесской области, уточнил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По информации компании «Теплоснабжение города Одессы», ввиду этого все городские котельные остановились. Температура воздуха в городе — около нуля.

Кроме того, не работает городской электротранспорт.

СМИ также передают, что ракета упала на территории Молдавии — неразорвавшийся снаряд обнаружили на севере страны, у границы с Украиной.

Власти республики пока не дали официальных комментариев.

Кроме того, сообщается о взрыве в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Львовской, Кировоградской и Тернопольской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области, где расположен крупнейший на Украине нефтеперерабатывающий завод, который ранее сильно пострадал от ракетных ударов.

«В Кременчуге были слышны звуки взрывов», — передает украинское Общественное телевидение.

В Сумской области применили экстренное аварийное отключение электричества — соответствующие меры приняты для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины, сообщает РБК-Украина.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о «многочисленных взрывах» в подконтрольной Киеву части Запорожской области, в том числе в городе Запорожье. По его словам, там прозвучало не менее трех взрывов, которые хорошо были слышны в разных районах областного центра.

«Работает ПВО Вооруженных сил Украины, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей», — утверждает он.

Несколько взрывов были слышны в понедельник и в Харькове. Там, как и в Киеве, люди используют в качестве укрытий ближайшие станции метро.

На данный момент воздушная тревога на Украине уже отменена. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что «украинские средства ПВО сбили большую часть российских ракет в понедельник, энергетики уже приступили к своей работе».

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