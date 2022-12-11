Ракетные угрозы Киева. Как защитить критически важные объекты России

В Киеве после атак БЛА на аэродромы Дальней авиации допустили, что вооруженные силы Украины смогут поразить любые цели на территории России, в том числе и в Сибири. Военный обозреватель «Газеты.Ru» разбирался, что стоит за подобными заявлениями.

Считается, что по военным аэродромам в Саратовской, Рязанской и Курской областях удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами советского производства типа Ту-141 «Стриж». Однако на данном этапе Минобороны России еще официально не подтвердило, что это был именно «Стриж». Поэтому вполне возможны и другие варианты. Рассмотрим, какими возможностями располагают ВСУ в плане нанесения ракетных ударов по территории России сегодня и в обозримой перспективе.

Что могут ВСУ

Сразу заметим, что оборонно-промышленный комплекс Украины, конструкторский и инженерно-технический состав располагает всеми необходимыми возможностями и компетенциями в сфере разработки управляемого ракетного оружия и беспилотных летательных аппаратов большой дальности действия.



В частности, на Украине на базе твердотопливной баллистической ракеты разработки конструкторского бюро «Южное», Павлодарским химическим заводом и Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова создан оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» («Гром-М», «Гром-2»). Официально заявлено, что характеристики ракеты позволяют поражать наземные цели на дальности до 500 км.



Однако для конструкторского бюро «Южное» им. М. К. Янгеля (г. Днепр) и Павлоградского механического завода, в свое время создававшими межконтинентальные баллистические ракеты РТ-23УТТХ «Молодец» и Р-36М «Сатана», каких-то непреодолимых трудностей на пути перевода изделия «Гром» в разряд ракет средней дальности (дальность стрельбы — 1000-5500 км), очевидно, не существует.



К примеру, неоднократно озвучивалась информация, что в последних ракетных успехах Ким Чен Ына более чем заметен украинский след. В этом случае возникает вполне естественный вопрос — Северной Корее помогли, а для себя сделать не в состоянии? Пхеньяну, в частности, предлагалось очень многое: и производство ракетно-орбитальных комплексов, и высокоточного ракетного оружия, и приобретение новейших ракет и технологий, и получение военной техники, которая не поставлялась в другие страны.

На подобном фоне задача для украинского оборонно-промышленного комплекса создать для ВСУ ракетный комплекс с дальностью стрельбы в 3-4 тыс. км выглядит вполне реальной.

Удары по объектам на территории России вполне возможны и с помощью крылатых ракет ВСУ. К примеру, на момент распада Советского Союза на Украине содержалось значительное количество стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-55 и Х-55СМ.

Всего их было 946. Из этого числа впоследствии 575 единиц были переданы России, а 483 ракеты уничтожены на месте. Следует заметить, что на Украине часть Х-55СМ была в версии учебных изделий с инертной боевой частью и макетов. Но передали и уничтожили, очевидно, далеко не все.

Уже в 2001 году разразился крупный международный скандал, связанный с обвинениями в контрабанде ракет Х-55 с Украины в Китай и Иран. Шесть ракет оказались в Китае, а в Иран были переправлены еще шесть таких ракет и комплекс наземного обслуживания для проверки Х-55. Опять-таки возникает вполне естественный вопрос — с Пекином и Тегераном поделились, а себе так ничего и не оставили? Такого не может быть, поскольку не может быть никогда. Напомним, дальность стрельбы стратегической крылатой ракеты Х-55СМ составляет 3500 км.

Наконец, необходимо несколько слов сказать о беспилотных летательных аппаратах большой дальности. Сам по себе БЛА — относительно несложная конструкция. Сложности заключаются разве что в создании малогабаритного экономичного двигателя с большим ресурсом и прицельно-навигационного комплекса.

Компетенции в сфере двигателей на Украине имеются. К примеру, перспективный турецкий высотный дальний беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akıncı комплектуется двумя украинскими турбовинтовыми двигателями АИ-450Т мощностью по 450 л. с.

Однако на Украине есть не только возможности в сфере разработки двигателей. К примеру, на выставке «Оружие и безопасность-2021» в Киеве был представлены видео, фото, а также обнародованы тактико-технические характеристики многоцелевого ударного беспилотного летательного аппарата ACE ONE.

БЛА ACE ONE оснащен двухконтурным турбореактивным двигателем предприятия «Мотор-Сич» АИ-322Ф с максимальной тягой в 4200 кг. Это позволяет при весьма значительных размерах (длина — 8 метров, размах крыла — 11 метров) и весе (максимальный взлетный вес — 7,5 тонн) развивать почти скорость звука, то есть М — 0,95. При этом, по расчетам украинских конструкторов, ударный БЛА будет иметь радиус боевого применения 1500 км и подниматься на высоту до 13,5 км.

Разумеется, от презентации до серийного образца — дистанция огромного размера. Однако кто знает — может быть, на Украине несколько прототипов этого аппарата уже изготовлено.

Для нас же возникает традиционный вопрос — что делать?

Усилить ПВО критически важных объектов

В годы существования СССР европейская часть государства считалась внутренним районом страны, и каких-либо существенных сил и средств противовоздушной обороны даже в те изобильные советские времена развернуто в этих регионах (за исключением столичного) не было. Более того, в ходе разрушительных организационно-штатных мероприятий 1990-х — начала 2000 годов боевой и численный состав частей и соединений ПВО в этой части страны был в разы сокращен. Поэтому отнюдь не удивительно, что ряд важных объектов, в том числе и часть аэродромов Дальней авиации, остались без зенитного ракетного прикрытия.

Целесообразный наряд сил и средств противовоздушной обороны для прикрытия аэродрома Дальней авиации может в сложившейся ситуации выглядеть следующим образом – зенитный ракетный полк С-400 (С-350) в составе как минимум двух дивизионов, одна-две батареи ЗПРК «Панцирь-С» или «Тор-М2», средства МЗА (малокалиберной зенитной артиллерии) типа ЗПУ-4 или ЗУ-2 (для борьбы с малоразмерными БЛА типа «Герань-2»).

Самое важное – радиолокационное поле на подступах к объекту на всех высотах (особенно малых и предельно малых) должно обеспечивать своевременное приведение огневых средств к открытию огня и выдачу беспоисковых целеуказаний.

Для этого на необходимых удалениях от обороняемого аэродрома (либо другого объекта) требуется развернуть необходимое количество подразделений и частей радиотехнических войск – радиолокационных рот, батальонов, полков с соответствующими комплексами средств автоматизации.



Силы и средства для усиления противовоздушной обороны критически важных объектов изыскать возможно. В первую очередь, за счет перегруппировок из внутренних районов страны, во вторую — с предприятий промышленности и формирования новых подразделений и частей.

А пока, наверное, необходимо приступить к реализации весьма простых первоочередных мер.

Для начала рассредоточить стратегические и дальние бомбардировщики и на другие аэродромы, и в рамках одной авиабазы. В мирное время размещать дорогостоящие самолеты на стоянках парадным строем крыло к крылу еще допустимо, но в особый период это может привести к крайне печальным последствия. Цена вопроса, заметим, очень велика.

К примеру, стратегические бомбардировщики Ту-95МС изготовлены в 1980-х годах на одном из крупнейших предприятий авиационной промышленности России — Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова. Но уже нет и той производственной линии, на которой строились Ту-95МС, ни технологической оснастки, ни специалистов. То есть потеря любого из этих самолетов будет безвозвратной. Для того, чтобы восполнять подобные утраты, необходимо практически строить завод заново.



То есть на аэродромах Дальней авиации (помимо усиления зенитного ракетного прикрытия) надо строить дополнительные рулежные дорожки, новые стоянки в расчете на один самолет, обваловывать их. Иными словами, создавать на каждом аэродроме районы рассредоточения. Это, с учетом геометрических размеров бомбардировщиков, весьма дорогостоящее мероприятие, однако самолеты стоят все-таки дороже. Так что подобные затраты вполне обоснованы.



В качестве выводов следует заметить, что вряд ли заранее объявленные украинским руководством удары по объектам в глубине территории России примут массированный характер и средства воздушного нападения ВСУ в этом случае будут исчисляться сотнями и тысячами. Скорее всего, в возможном налете примут участие всего несколько перечисленных выше СВН. Однако если БЛА, крылатые и баллистические ракеты противника не будут перехвачены средствами российской ПВО, моральный урон после подобных ударов будет более чем значительный.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).