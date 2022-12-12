«Мы изолируем театр боевых действий». Что в Киеве сказали про подрыв моста в Мелитополе

https://dzen.ru/news/story/Rogov_soobshhil_odvukh_vzryvakh_vMelitopole--5c216e444f0cc941d4fda4ddd23fbb26?lang=ru&rubric=index&fan=1&stid=xSeFF6gS_JCllLTPX9CH&t=1670874340&tt=true&persistent_id=852562031&story=a37764df-0de1-5028-af1a-5cb878f1b994&issue_tld=ru

На окраине Мелитополя взорвали автомобильный мост. Сначала военкоры сообщили о прилете ракеты РСЗО Himars, но потом местные власти рассказали, что причиной, скорее всего, стала заложенная у опоры взрывчатка. В Киеве уже заявили, что таким образом ВСУ «изолирует театр боевых действий». Украинские СМИ и военкоры считают, что удар по логистическому объекту связан с грядущим наступлением ВСУ на запорожском направлении.

В городе Мелитополь Запорожской области произошло два взрыва. Об этом в Telegram сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! Около 21:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде были слышны два мощных взрыва», — написал Рогов, пообещав представить подробности позже.

В то же время некоторые Telegram-каналы начали сообщать, что по мосту в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя — украинскими военными был нанесен ракетный удар из натовских ракетных систем Himars.

Однако чуть позже Рогов опроверг атаку из РСЗО. По его словам, мост в Константиновке был поврежден в результате диверсии.

«Информация об ударе РСЗО по мосту в Мелитополе не подтверждается. По предварительным данным, террористами УГИЛ у опоры моста была заложена взрывчатка», — написал глава движения.

Рогов пояснил, что «террористы» выбрали мост своей целью, чтобы нарушить поставки жизненно важных грузов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей — продуктов, лекарств и стройматериалов.

Он также опубликовал несколько видео, на которых сначала слышен звук первого взрыва, а потом показана ситуация на мосту. Судя по кадрам, как минимум один пролет автомобильного перехода в результате взрыва просел вниз. По данным Telegram-канала WarGonzo, одно из перекрытий моста «нырнуло» вниз, но асфальт на нем не поврежден.

В проукраинских Telegram-каналах мост, соединяющий Константиновку и Мелитополь, называют одним из наиболее важных транспортных объектов региона — по нему российские войска, в том числе, перевозят военную технику.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», речь идет об одном из двух мостовых переходов, ведущих в Константиновку — либо через реку Молочную, либо через Кизиярский ручей. Ни один из них не превышает в длину 150 метров. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Позже власти Запорожской области подтвердили РИА Новости информацию о повреждении моста. Сама его конструкция выдержала взрыв, но дорожное полотно серьезно просело. Администрация также сообщила, что по предварительной информации, причиной инцидента стала заложенная у опоры взрывчатка.

Администрация Мелитополя сообщила, что в результате взрыва повреждены опоры моста. В данный момент движение по нему приостановлено, на месте происшествия работают оперативные службы.

На теракт уже отреагировали в Киеве. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал эту операцию «изоляцией театра боевых действий».

«Мы не даем им возможности перебрасывать вооружение и боевую технику своевременно. Теперь им придется ехать в объезд и это очень хорошо, потому что современная война не про тонны, а про ритмы», — пояснил Арестович.

В социальных сетях и местных Telegram-каналах жители Мелитополя сообщают, что практически сразу после взрывов в некоторых районах города стали наблюдаться перебои с мобильной связью и интернетом.

В проукраинских новостных Telegram-каналах сообщается, что взрыв на мосту Мелитополя преследует цель нарушить логистику российских вооруженных сил, поскольку ВСУ планирует масштабное наступление на запорожском направлении. По данным украинских СМИ, в регионе взрывы были слышны также в районе Пришиба и на окраинах Токмака.