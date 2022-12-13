«Переход к ВВС завтрашнего дня». Как американский гиперзвук догоняет российский

ВВС США заявили, что провели первый испытательный пуск полностью работоспособного прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования типа AGM-183A ARRW. «Газета.Ru» разбиралась с деталями полета ГЗКР.

Испытания AGM-183A ARRW производства корпорации Lockheed Martin, которые состоялись 9 декабря у побережья Южной Калифорнии, были признаны успешными. Гиперзвуковая крылатая ракета была запущена с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, приписанного к 412-му испытательному крылу, пункт постоянного базирования — авиабаза ВВС США Эдвардс в Калифорнии.

Прототип ГЗКР был сброшен с бомбардировщика, затем запустился твердотопливный двигатель, и изделие быстро разогналось до более чем пятикратной скорости звука.

Ракета выполнила запланированную программу полета и на конечном участке траектории была подорвана в воздухе. По словам представителей ВВС США, первые результаты телеметрии показывают, что все цели испытаний были достигнуты.

Перспективное американское изделие получило название ARRW (Air-launched Rapid-Response Weapon), что можно перевести как «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования».

«За пять лет команда ARRW успешно спроектировала и испытала гиперзвуковую ракету воздушного базирования», — заявил исполнительный директор программы управления вооружений ВВС США бригадный генерал Джейсон Бартоломеи. Его слова приводит Defense News.

Как отмечает издание, Россия и Китай вложили значительные средства в разработку собственного гиперзвукового оружия, а американские конструкторы и военные столкнулись с давлением и властей, и общественности, в том числе со стороны законодателей, с требованием продемонстрировать существенно больший прогресс в собственных гиперзвуковых возможностях.

Успешные испытания прототипа ARRW продолжают серию успешных испытаний программы в 2022 году, ознаменовав собой поворот от разочаровывающего по своим результатам 2021 года, который поставил все предыдущие усилия американских разработчиков под угрозу.

В 2021 году у ARRW было три неудачных теста подряд, и все они были связаны с проблемами в процессе запуска маршевого двигателя. В марте того же года американские законодатели подвергли программу сомнению и сократили финансирование проекта на $161 млн из бюджета 2022-го финансового года, сославшись при этом на сбои и задержки в процессе тестирования перспективного оружия. Полоса неудач в ходе создания ГЗКР была прервана в мае успешным испытанием ускорителя ARRW. Еще один успешный тест последовал в июле.

Тактико-технические характеристики гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW выглядят следующим образом. По данным ВВС США, она может преодолеть расстояние в 1600 км за 10-12 минут. Это оружие составит серьезную конкуренцию российской гиперзвуковой ракете «Циркон», радиус действия которой, по некоторой информации, достигает 1000 км.

Конструктивно ARRW представляет собой ракету, состоящую из твердотопливного ускорителя и планирующего боевого блока (без двигателя). После достижения определенной скорости и высоты ускоритель завершает работу, а клиновидный планирующий боевой блок продолжает движение к цели с гиперзвуковой скоростью.

Не так давно Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects, DARPA) заявляло, что планирующий боевой блок, разрабатываемый по программе Tactical Boost Glide (TBG), потенциально может достичь максимальной скорости М-20. Корпорация Lockheed Martin является генеральным подрядчиком по обоим этим направлениям. Предполагается, что планирующий боевой блок ГЗКР ARRW является производным от программы TBG.

Во время летных испытаний в 2010 и 2011 годах опытный образец гиперзвуковой ракеты DARPA (Hypersonic Test Vehicle, HTV-2) — а это еще один американский планирующий боевой блок клиновидной формы — достиг пиковой скорости М-20.

В марте 2020 года Сухопутные войска США совместно с ВМС успешно провели первые летные испытания своего гиперзвукового планирующего боевого блока. По принятой в США терминологии — Common-Hypersonic Glide Bode, C-HGB. Считается, что этот аппарат способен развивать максимальную скорость М-17. После пуска блок осуществлял полет на гиперзвуковой скорости и поразил мишень в заданной точке.

Успешный запуск гиперзвукового планирующего блока был осуществлен с Тихоокеанского ракетного полигона на острове Кауаи, Гавайи, 19 марта в 22.30 по местному времени. Приоритетом номер один в модернизации Сухопутных войск США является высокоточная стрельба на дальние дистанции, и гиперзвуковые разработки, безусловно, попадают в эту категорию.

Компания Lockheed Martin получила контракт на разработку ГЗКР AGM-183A еще в 2018 году. Первый испытательный полет, в котором в качестве носителя ARRW использовался стратегический бомбардировщик B-52H, состоялся в июне 2019 года на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии.

Основным носителем ГЗКР AGM-183A ARRW пока рассматривается B-52. Стратегический бомбардировщик особенно хорошо подходит для выполнения этой роли по сравнению с другими существующими американскими боевыми самолетами. B-52 сможет нести по две ARRW на каждом из двух подкрыльевых пилонов.

Вместе с тем наравне с В-52 рассматривается и еще один вариант носителя ГЗКР AGM-183A ARRW — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer («Улан») ВВС США. Оснащение В-1В гиперзвуковой ракетой может привести к резкому повышению боевых и оперативных возможностей бомбардировочной авиации ВВС США.

«Адаптация некоторого количества наших самых боеспособных бомбардировщиков B-1В для применения гиперзвукового оружия имеет жизненно важное значение. По сути, это переход от бомбардировщиков, которые у нас есть сегодня, к военно-воздушным силами завтрашнего дня», — ранее утверждал глава Стратегического командования ВВС США генерал Тим Рэй. Предполагается, что стратегический бомбардировщик B-1B сможет нести от четырех и более гиперзвуковых ракет во внутренних оружейных отсеках.

Независимо от того, на какой платформе будут размещены ARRW, совершенно ясно, что ГЗКР этого типа предоставят ВВС США новые возможности по нанесению ударов по хорошо защищенным целям при критичности времени, полагают военные и разработчики в США.

В сочетании с высокой скоростью и атмосферным профилем полета на горизонтальном участке траектории гиперзвуковая ракета сможет маневрировать в полете, что сделает ее еще более трудной целью для поражения средствами ПВО противника.

Дальность полета в 1600 км позволит носителю ARRW оставаться вне досягаемости средств поражения противника, по крайней мере, в большинстве случаев.

Гиперзвуковое оружие — это та область, в которой Соединенные Штаты сейчас концентрируют свои усилия, стремясь встать в один ряд с Китаем и Россией.

«Гиперзвуковое оружие обеспечит критически важные боевые возможности Сухопутных войск США в поддержку Стратегии национальной обороны. Совместными усилиями наших промышленных партнеров и Министерства обороны мы будем развивать эту систему стратегического оружия и тем самым выполнять важнейшую миссию для нашей страны», — ранее утверждал директор управления армии США по гиперзвуковому оружию генерал-лейтенант Нил Тергуд.

Приблизительные тактико-технические характеристики отечественной гиперзвуковой ракеты «Циркон» выглядят следующим образом: дальность стрельбы (по разным источникам) — от 400 до 1000 км, длина изделия — 8-10 м, скорость — М-8 и более, вес боевой части — 300-400 кг. Проведенные с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные возможности данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.