Трибунал и Patriot под вопросом. США не приняли решения о передаче Украине зенитных комплексов

Президент США Джо Байден пока не готов одобрить отправку ЗРК Patriot на Украину. Одновременно с этим представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты пока «прорабатывают» идею созыва трибунала в связи с российско-украинским конфликтом. До конца 2023 года военные действия вряд ли закончатся, полагают власти США. «Газета.Ru» изучила последние заявления американского руководства по поводу Украины.

Байден ждет разъяснений

Президент США Джо Байден пока не принял решения об отправке на Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как сообщает со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США газета The Washington Post,

Байден ждет от Пентагона разъяснений по поводу всех вопросов эксплуатации ЗРК, юридических тонкостей и возможного влияния этого шага на боеготовность американских войск.

«Вооружения поступят с американских складов, но не из какого-либо действующего подразделения», — отметил источник WP.

Телеканал CNN ранее со ссылкой на собственные источники сообщал, что власти США заканчивают согласовывать планы по отправке комплексов Patriot Киеву. В то же время пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 13 декабря заявил, что пока не может ничего сообщить о поставках Украине этих ЗРК. Patriot едет на Украину. Что это значит для России По данным телеканала CNN, военно-политическое руководство США может в ближайшее время объявить... 14 декабря 18:11

Украина неоднократно просила передать ей MIM-104 Patriot, но до самого последнего момента этот вопрос был отложен «в долгий ящик». Причины западными специалистами назывались самые разные – и боязнь того, что с возможным захватом системы российскими войсками критические технологии могут оказаться в распоряжении Москвы, и страхи по поводу дискредитации системы государственного опознавания, и риски, связанные с эскалацией конфликта на Украине. Наконец, считалось, что освоение ЗРС Patriot украинскими расчетами потребует значительного времени.

Трибунал пока не создали

Руководство США продолжает изучать предложение о созыве трибунала для расследования специальной военной операции РФ на Украине, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Что касается трибунала, мы все еще изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос. Мы хотим убедиться, что этот процесс [рассмотрения] продолжится, прежде чем мы скажем что-то определенное по данному поводу», — отметил он.

Кирби добавил, что США хотят «призвать РФ к ответу за свои действия на Украине».

«Сейчас проводится целый ряд международных расследований, которые мы поддерживаем, помогаем документами и в проведении анализа. И мы собираемся продолжать это делать», — подчеркнул чиновник.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее отмечал, что учредить международный трибунал может только Совет Безопасности ООН.

К Новому году не закончат

Белый дом не видит возможности завершения военного противостояния на Украине до конца 2022 года, добавил Джон Кирби.

«Думаю, учитывая то, что мы видим в небе и на земле на Украине, сложно прийти к выводу, что это завершится к концу года», — отметил представитель Совета нацбезопасности США. Он также указал на ожесточенные бои, развернувшиеся в Донбассе.

«Активно идут боевые действия. Мы бы ожидали, что они продолжатся в течение какого-то времени», — добавил он. По словам Кирби, у руководства США «нет свидетельств, безусловно, нет ожиданий, что к концу года прекратится война».

Наконец, он заявил, что решение о возможных переговорах с РФ должна принимать Украина, «а не Соединенные Штаты».

Вашингтон продолжит помощь

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, что администрация президента Байдена вскоре намерена объявить о выделении еще одного пакета военной помощи Киеву.

«Я думаю, что на этой неделе будет объявлено о выделении очередного пакета военной помощи», — рассказала Донфрид.

Помощник госсекретаря не уточнила точных сроков и объема нового пакета помощи.