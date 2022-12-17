«Останется всего полшага»: после ЗРС Patriot Запад может передать Украине истребители F-16

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес не исключил поставки Украине крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. При этом окончательное решение еще не принято. «Газета.Ru» разбиралась с деталями передачи авиационных средств поражения западного производства ВСУ.

Ракета Storm Shadow

Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow/SCALP представляет собой совместную англо-французскую разработку и производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia).

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Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP EG, что переводится как многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением. Изделие комплектуется боевой частью весом 450 кг, дальность стрельбы Storm Shadow превышает 250 км, высота полета при этом составляет 30-40 м, скорость ракеты – 0,8 М (приблизительно 1000 км/ч).

Применение в военных конфликтах КРВБ Storm Shadow зафиксировано с 2003 года. В ходе боевых действий ракета продемонстрировала весьма высокую эффективность.

Передадут ли Украине «умные бомбы» с GPS-наведением

Несколькими днями ранее появилась информация о том, что США планируют передать Украине оборудование для переделки неуправляемых авиационных боеприпасов в «умные бомбы». Речь идет о поставках комплектов оборудования Joint Direct Attack Munition на основе технологии GPS, что фактически превращает авиационные бомбы свободного падения в высокоточное оружие. Особо отметим, что совместимость JDAM обеспечивается с самолетами производства США и некоторыми образцами авиационной техники европейского производства (в частности, Eurofighter Typhoon).

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Казалось бы, возможная передача Украине подобного оружия должна существенно повысить боевые возможности ВСУ. Однако тут есть свои нюансы. Для начала заметим, что боевой и численный состав Воздушных сил Украины в настоящее время весьма ограничен и представлен всего несколькими десятками боевых самолетов. То есть силы, способной внести перелом в ход вооруженной борьбы, Воздушные силы Украины собой в настоящее время не представляют, поставляй им при этом современные авиационные средства поражения западного производства, или не поставляй. Задачу захвата превосходства в воздухе в существующем виде они решить объективно не могут. Помимо всего прочего, на оснащении украинской авиации состоят машины исключительно советской разработки — МиГ-29, Су-27, Су-24М, Су-25, Су-24МР.

Для начала зададимся вопросом – можно ли истребитель отечественного производства использовать в качестве носителя современных авиационных средств поражения западного производства? Как ранее писала «Газета.Ru», это не самая простая задача, поскольку, образно говоря, из ракет и бомб абсолютно ничего не подходит и ничего не совпадает даже чисто по геометрическим размерам, не говоря уже об остальных характеристиках.

Даже для свободнопадающих авиационных бомб придется радикально переделывать на любом из самолетов узлы подвески вооружения. Еще сложнее будет ситуация с управляемыми ракетами.

Для них предназначены балочные держатели, с которыми дополнительно монтируется масса агрегатов и аппаратуры. Иными словами, чтобы просто подвесить AGM-88 HARM производства фирмы Raytheon или Storm Shadow разработки концерна MBDA под отечественный МиГ-29, необходимы значительные механические изменения в конструкции самолета. Но все это, что называется, еще цветочки по сравнению с требуемыми изменения в бортовом радиоэлектронном оборудовании истребителя в целом и прицельно-навигационном комплексе в частности.

Эти изменения могут быть столь велики и объемны, что на практике это означает только одно – перепроектирование самолета. Проще сделать новый истребитель, чем, к примеру, в полном объеме приспособить МиГ-29 для использования AGM-88 HARM (Storm Shadow, или любой другой управляемой ракеты класса «воздух-земля»).

При этом в ходе вооруженного конфликта на Украине были зафиксированы случаи боевого применения вооруженными силами Украины противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM производства фирмы Raytheon против российских средств ПВО.

Для этого использовались истребители типа МиГ-29 с полукустарными переделками подкрыльевых пилонов этого самолета для подвески AGM-88 HARM и внесения минимально возможных в этом случае изменений в электрические цепи носителя. Однако результаты по вышеупомянутым причинам получились, что называется, так себе – желаемой эффективности боевого применения AGM-88 HARM по российским радиоэлектронным средствам достигнуть так и не удалось (шума было значительно больше, чем реальных успехов). Примерно то же получится и с Storm Shadow, если использовать самолеты советской разработки. Существенно не помогут в этом плане и словацкие МиГ-29.

Для радикального решения проблемы, и об этом ранее писала «Газета.Ru», надо переоснащать Воздушные силы Украины многофункциональными истребителями западного производства в количестве не менее 72-108 единиц. На роль подобного самолета поколения 4++ могут претендовать машины типа Saab JAS-39E/F Gripen, F-16 Block 70/72 или F-15. И вместе с поставками многофункциональных истребителей одновременно следует поставлять соответствующие авиационные средства поражения. Только в этом случае возможно достижение запланированного эффекта. Все остальное – паллиативы.

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В целом в течение последнего времени передача современного вооружения Украине значительно интенсифицировалась – и в плане намерений, и в плане реальных поставок. Помимо авиационных средств поражения на повестке дня – передача ВСУ самых современных зенитных ракетных систем и комплексов западного производства.

В связи с тем, что Россия в ходе специальной военной операции использует беспилотные летательные аппараты иранского производства для уничтожения критически важных объектов инфраструктуры украинских городов, Киев запросил у стран Запада поставку дополнительных систем противовоздушной обороны. Особенно болезненными для украинской стороны оказались удары крылатыми ракетами различных видов базирования и барражирующими боеприпасами по Киеву.

Как ранее писала «Газета.Ru», Франция и Италия направят ВСУ зенитные ракетные комплексы SAMP/T. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на заявление посла Франции на Украине Этьена де Понсена.

Зенитный ракетный комплекс SAMP-T

Поступивший на вооружение итальянской армии в 2013 году ЗРК SAMP/T (EUROSAM Land system, в ВВС Франции он имеет обозначение «Мамба») предназначен для зенитного ракетного прикрытия объектов страны и вооруженных сил от ударов всех средств воздушного нападения, включая тактические баллистические ракеты. Комплекс функционирует в любых погодных условиях и в условиях сложной помеховой обстановки.

В состав ЗРК SAMP/T входят: система управления огнем, включая многофункциональный радар с ФАР Арабель; самоходные пусковые установки с восемью транспортно-пусковыми контейнерами на автомобильном шасси Astra/Iveco (для Италии) и Renault-TRM-10000 (для Франции), колесная формула 8х8; зенитные управляемые ракеты АСТЕР-30.

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ЗРК SAMP-T отличает высокий темп стрельбы и минимальное время реакции. Восемь ракет с одной ПУ могут быть запущены всего за 10 секунд. Дальность стрельбы комплекса достигает 100 км. Верхняя граница зоны поражения составляет 25 км.

Помимо этого, в настоящее время Вашингтон завершает согласование планов по поставке Украине систем Patriot.

Зенитная ракетная система Patriot (да еще в версии РАС-3) представляет собой, без всякого преувеличения, сгусток высоких технологий оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов. И если в Белом доме решились на передачу Украине столь продвинутого образца зенитного ракетного вооружения, то вопрос о поставках Киеву основных боевых танков западного образца типа германских Leopard 2 и боевых машин пехоты типа Marder будет разрешен в ближайшее время.

В этом случае, как ранее писала «Газета.Ru», у Пентагона и Белого дома будут все основания заявить своим союзникам по Североатлантическому альянсу – «мы поставляем Украине высокотехнологичную систему стоимостью в миллиард долларов, а у вас еще есть сомнения и колебания по поводу передачи танков стоимостью в шесть миллионов долларов за единицу?».

Также следует заметить, что после передачи Украине ЗРС Patriot и тяжелой бронетехники до поставок ВСУ истребителей типа F-15 и F-16 останется всего полшага.