ВСУ обстреляли Белгород, восемь человек ранены, один погиб

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе систем ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Telegram-канал Baza пишет, что на несколько улиц в разных районах города упали обломки ракет. В результате обстрела один человек погиб, еще восемь пострадали. Повреждения получили жилые дома, автомобили и корпус птицефабрики в селе Ясные зори.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Белгороде прозвучало девять громких взрывов, пишет РИА Новости. Издание Mash сообщает о 12-ти взрывах.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, в центре города в домах дрожали стекла, а у автомобилей срабатывала сигнализация.

В некоторых зданиях повыбивало стекла, многие автомобили получили повреждения, написал Telegram-канал Baza.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле», — рассказал губернатор.

В селе Севрюково Белгородского района осколки упали на автомобиль. По данным Telegram-канала «Readovka», в нем были два человека, они не пострадали.

В микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах разбиты стекла в ряде окон. Различные повреждения есть и в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах. Повреждения получили также девять автомобилей, сообщил глава региона.

«Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается», — сказал он.

В Белгородском районе под обстрел попала птицефабрика. По данным Telegram-канала «Жесть Белгород», пострадало здание четвертого корпуса птицефабрики «Ясные зори» в одноименном селе Белгородского района.

Власти сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем.

«К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место», — рассказал губернатор Гладков.

По словам главы региона, мужчина приехал в Белгородскую область из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

Погибший, исходя из официальных сообщений властей, стал 24-м мирным жителем Белгородской области, скончавшимся в результате украинских обстрелов с начала военной операции, отмечает «Коммерсантъ».

На самой птицефабрике поврежден один корпус и несколько машин спецтехники, пишет Telegram-канал «Жесть Белгород».

Гладков рассказал, что в результате обстрелов в городе и области были ранены восемь человек, семь из них находятся в больнице, при этом один человек в реанимации. «Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение», — сказал Гладков.

По его словам, состояние четверых пострадавших оценивается как средней тяжести.

Предупреждение об обстреле

Как передает Telegram-канал «Белгород№1», жители города впервые получили СМС-сообщения от РСЧС об обстреле с рекомендациями спуститься в подвал и найти укрытие.

Сообщения начали поступать примерно в 13:40 (то есть уже после первых сообщений в СМИ об обстреле). По словам жителей, которые приводит издание «МК», такие сообщения они получили впервые.

Им также пришли сообщения об окончании обстрела.

Ранее подобные оповещения приходили только жителям приграничных населенных пунктов.

Последний раз о работе систем ПВО в небе над Белгородом сообщалось 1 декабря. В тот день под обстрел попали села в Шебекинском округе и в Валуйском районе.

16 декабря губернатор региона сообщал об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В области до 21 декабря продлили действие «желтого» уровня террористической угрозы. В регионе также действует запрет на запуск петард, фейерверков и салютов. Приграничные российские территории регулярно подвергаются обстрелам. В связи с этим в Брянской и Курской областях, а также в Крыму тоже действует «желтый» уровень террористической опасности.