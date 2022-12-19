«Западная кампания по сокрытию настоящих потерь ВСУ трещит по швам»

США и Евросоюз не могут больше скрывать «реальное положение дел» в рядах ВСУ, считает американский публицист Джордж О'Нил-младший. По его словам, американские медиа и Белый дом «до рвоты твердят», что Украина побеждает РФ, однако «факты на поле боя» не соответствуют этим заявлениям. Он также указал, что западные СМИ все чаще пишут, что у Америки и Европы истощаются запасы оружия для Киева.

США и страны Европы больше не могут «скрывать реальное положение дел» в украинской армии. Об этом в статье для издания The American Conservative написал член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший, передает РИА Новости.

«Ведущие медиа и администрация [президента Джо] Байдена до рвоты твердят, что Украина побеждает Российскую Федерацию. Однако факты на самом поле боя не соответствуют этой версии, и в Вашингтоне знают это», — заявил публицист.

О'Нил-младший добавил, что украинская армия терпит «значительные потери» из-за провала «циничной внешней политики США и Евросоюза».

«Их нация разрушена ради глобалистской американской империи», — считает он.

Эксперт добавил, что «западная кампания по сокрытию настоящих потерь ВСУ» начинает «трещать по швам». Все больше СМИ пишут, что арсеналы Америки и Европы истощаются, но публично власти США и ЕС заявляют, что «для Украины дела на фронте идут хорошо».

«Чего добилась Украина, потеряв десятки тысяч жизней и львиную долю своей инфраструктуры? Многие украинцы потеряли своих близких, и им предстоит жестокая зимовка — ради таких людей, как [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден и их подчиненных-неоконсерваторов. Пришло время западным лидерам посмотреть правде в глаза и начать переговоры, чтобы спасти украинцев от этой человеческой трагедии», — добавил О'Нил-младший.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 100 тыс. украинских военнослужащих погибли в ходе конфликта с Российской Федерацией.

«Вторжение России на Украину принесло смерть, разрушения и невыразимые страдания <...> По оценкам, на данный момент были убиты более 20 000 гражданских лиц и 100 000 украинских военных», — сказала фон дер Ляйен.

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Глава МО РФ Сергей Шойгу заявил 27 сентября, что Украина потеряла более 61 тыс. военных убитыми и более 49 тыс. ранеными. В конце октября президент РФ Владимир Путин говорил, что потери Вооруженных сил Украины «бывают в семь–десять раз выше российских, в последнее время — в семь-восемь раз». «Борются с Россией до последнего украинца. <…> Людей не жалеют совсем», — говорил Путин.