«Противоядия от особенностей «Авангарда» пока нет»

«Авангард» представляет собой гиперзвуковой планирующий боевой блок, оснащенный специальной боевой частью (то есть ядерным боеприпасом). В ряде случаев возможна установка и конвенциональной боевой части.
До гиперзвуковой скорости «Авангард» разгоняет жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования МБР УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО – SS-19 Stiletto) с дальностью стрельбы более 10 тыс. км. В перспективе носителем изделия «Авангард» станет новейшая МБР тяжелого класса РС-28 «Сармат».
После разделения с последней ступенью ракеты УР-100Н УТТХ планирующий боевой блок осуществляет самостоятельный полет. Конструкция и материалы корпуса «Авангарда» позволяют ему выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов. При этом сохраняются стабильные аэродинамические характеристики и возможность устойчивого управления на всей траектории полета.
Планирующий боевой блок обладает гиперзвуковой скоростью полета (по некоторым данным, существенно больше М - 25) и возможностями совершения энергичных маневров по курсу и высоте.
Именно маневр делает систему «Авангард» неуязвимым оружием против любой системы противоракетной обороны. Все дело в том, что
стрельбовый радиолокатор системы ПРО, обнаружив боевой блок МБР, по нескольким засечкам завязывает трассу. Цифровой вычислительный комплекс системы экстраполирует траекторию полета блока, рассчитывает зону поражения и определяет точку встречи и момент старта противоракеты. И именно в эту точку встречи устремляется противоракета. То есть вся работа системы ПРО (и особенно цифрового вычислительного комплекса) строится на гипотезе прямолинейного и равномерного движения боевого блока. По большому счету, в случае отражения удара классических межконтинентальных баллистических ракет так и происходит. Никакого маневра их боевые блоки на заключительном этапе траектории полета не производят.
Но если после завязки трассы полета боевого блока и экстраполяции траектории, определения границ зоны поражения и точки встречи противоракеты с целью боевой блок начинает маневрировать, более того, пуск противоракеты уже произведен, то промах в этом случае обеспечен со 100 процентной вероятностью.
А по-другому систему ПРО построить вряд ли удастся. Дело в том, что скорости сближения противоракеты и боевого блока настолько велики, что определение момента пуска и процесса наведения противоракеты надо максимально автоматизировать, то есть полностью исключить человека-оператора из боевого цикла функционирования системы ПРО. В этих целях с началом боевого цикла работы противоракетного комплекса даже выдается специальная команда, блокирующая все возможные переключения тумблеров и кнопок. Это делается для того, чтобы боевой расчет не имел возможности вмешаться в процесс боевой работы. А в этом случае в основу боевого цикла непременно должен быть положен принцип прямолинейного и равномерного движения цели.
Но вот маневры планирующего боевого блока «Авангарда» по курсу и высоте кладут на лопатки любую систему ПРО. И противоядия от этих особенностей «Авангарда» пока нет никаких. Выручит ли в этом случае принцип кинетического перехвата и инфракрасная головка самонаведения на противоракетах, применяемая в некоторых американских системах ПРО (к примеру, типа THAAD), тоже не вполне очевидно.
Аналогичный принцип используется и в системе ПРО США GMD (Ground-Based Midcourse Defense, Наземная система ПРО с перехватом на маршевом участке). В этой ПРО применяется заатмосферный кинетический перехватчик типа EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle). Опять-таки, при энергичных маневрах планирующего боевого блока «Авангарда» срыв самонаведения EKV и последующий промах противоракеты более чем вероятен.
Вероятно, именно эти соображения дали право изданию Newsweek считать систему «Авангард» «непобедимым оружием Владимира Путина».