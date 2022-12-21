«Говорю абсолютно искренне». Матвиенко пообещала, что второй волны мобилизации не будет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что новой волны мобилизации в России не будет. Она также прокомментировала визит президента Украины Владимира Зеленского в США и назвала условия для возобновления переговоров Москвы и Киева. Кроме того, председатель Совфеда назвала итоги года для российской экономики оптимистичными. Главные заявления Матвиенко – в материале «Газеты.Ru».

Вторая волна мобилизации

Валентина Матвиенко выступила на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года. Она пообещала, что второй волны мобилизации в России не будет.

«Коллеги, добавить к тому, что сказал президент, нечего. Вы хорошо слышали высказывание на этот счет президента РФ, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет, и я вам честно скажу как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась и ее сегодня нет вообще в повестке», — сказала Матвиенко.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о «дополнительной» мобилизации в стране бессмысленны, так как в ней нет необходимости.

9 декабря Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, где он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, объяснил, почему первой волны мобилизации достаточно.

«300 тысяч было призвано в рамках мобилизации <…> 150 тысяч находятся в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только половина – чуть больше, 77, – в боевых подразделениях. Остальная половина или на вторых, третьих позициях – это фактически роль территориальных войск, либо занимаются дополнительной подготовкой», — заявил глава государства.

По его информации, «еще 150 тысяч вообще не находятся даже в группировке» — эти «ребята находятся на полигонах и в учебных центрах».

«Какая дополнительная (мобилизация – «Газета.Ru»)? Это, считайте, такой боевой резерв – половина всех мобилизованных. Поэтому о какой мобилизации дополнительной (говорить – «Газета.Ru»), у нас сейчас речи нет никакой об этом», — заключил он.

Визит Зеленского в США и переговоры

Матвиенко считает, что во время визита президента Украины в Вашингтон, где он планирует встретиться с Байденом и выступить перед обеими палатами конгресса, США не будут принуждать Киев к переговорам с Россией.

«Я уверена, что никаких предпосылок для понуждения Украины к миру, для понуждения к переговорам не будет. Будут обсуждаться новые поставки вооружения, будет обсуждаться растущий бюджет на военную поддержку Украины, что само по себе также не создает предпосылок для начала переговоров. Думаю, что устроят шоу с выступлением, потом похлопают по плечу, дадут ему рюкзак на плечи и отправят снова на войну», — полагает она.

Председатель Совета Федерации добавила, что возобновление переговоров Москвы и Киева возможно только при «признании существующих реалий». По ее мнению, в ближайшее время начать диалог нет возможности.

«Я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры. Не о чем и не с кем. Не о чем — я имею в виду постоянные высказывания украинского руководства, которое убеждает нас, что вообще отсутствие всякого понимания реальности и попыток признать эту реальность, поэтому не о чем пока с этим руководством говорить», — сказала Матвиенко, отметив, что, по ее мнению, повестку украинским политикам формирует «вашингтонский обком». Валентина Матвиенко и сенаторы присоединились к акции «Елка желаний» Председатель Совфеда Валентина Матвиенко открыла и пригласила всех сенаторов участвовать в акции «Елка... 15 декабря 17:09

По словам председателя Совфеда, некорректно говорить и о сроках завершения военной спецоперации на Украине, но уточнила, что она закончится тогда, когда будут достигнуты поставленные Москвой цели.

Оптимистичные итоги для экономики

По мнению Матвиенко, российская экономика имеет запас прочности и большой потенциал для роста, так как выстояла в условиях «жесточайших санкций». По ее мнению, в экономике нет оснований для панических настроений.

«Никакого панического настроения (в экономике) не должно быть, нет для этого оснований. Мы собирались все это время, мы поняли, где мы находимся. Да, проблемы есть, нельзя приукрашивать, боже упаси, или расслабляться, но мы собрались, мы отмобилизовались, и мы видим ближайшую перспективу, строим стратегические планы на будущее», — сказала председатель Совфеда.

Она также назвала экономические результаты года «удовлетворительными» — «лучше, чем прогнозировали». При этом Матвиенко отметила, что это не повод для «самоуспокоения», но «придает оптимизм».

По ее данным, ВВП по итогам года снизится в пределах 2,5-2,7%. По ее словам, «это не то, чего хотелось бы, но гораздо лучше, чем прогнозировал коллективный Запад».

Она также сочла, что законопроект об ограничении удаленной работы для ряда категорий работников не влечет никакого ущемления прав, и поддержала инициативу. По ее мнению, законопроект не направлен на то, чтобы «наказать тех, кто покинул Россию», а на то, чтобы «обеспечить коммерческую и информационную безопасность».