Призыв на срочную службу с 21 до 30 лет. О чем говорил Шойгу на коллегии МО

Сегодня, 21 декабря, в Национальном центре обороны на Фрунзенской набережной Москвы прошла итоговая коллегия Минобороны. Глава ведомства Сергей Шойгу сделал несколько важных заявлений: он предложил увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, довести численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, создать два новых военных округа и несколько дополнительных дивизий, а также рассказал о ходе спецоперации. «Газета.Ru» собрала самые значимые заявления министра.

О призыве и военкоматах

Одним из центральных заявлений Сергея Шойгу стало предложение постепенно увеличить призывной возраст в стране.

«При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — сказал глава оборонного ведомства. Сейчас на срочную службу в России не призывают после достижения 27 лет.

Кроме того, Шойгу отметил, что для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности страны, численность военнослужащих в армии нужно нарастить.

«Необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек», — пояснил министр.

Последний раз штатная численность российской армии увеличивалась президентом Владимиром Путиным в августе 2022 года. Тогда общее число увеличили до 2,04 млн человек, а количество непосредственно военнослужащих выросло на 137 тысяч до 1,15 млн.

Министр также высказался за изменение порядка поступления на военную службу. По его словам, нужно обеспечить для граждан возможность поступать на контрактную службу по желанию с первого же дня призыва. Еще одним требованием главы Минобороны стало завершение как можно быстрее цифровой трансформации военкоматов.

О структуре ВС РФ

Целый блок заявлений министра обороны был связан с реструктуризацией российских вооруженных сил. Во-первых, Шойгу анонсировал создание двух новых военных округов — Московского и Ленинградского. Это будут стратегические межвидовые территориальные объединения, их создание является ответом на расширение НАТО.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России», — объяснил глава МО РФ.

Также в ВДВ будут сформированы две дополнительные десантно-штурмовые дивизии, а в береговых войсках ВМФ — пять дивизий морской пехоты на базе существующих бригад. Для боевого слаживания новых структурных формирований вооруженных сил в следующем году будут проведены маневры «Запад-2023».

В целом Шойгу призвал совершенствовать структуру вооруженных сил, повысить ответственность главных командований за подготовку и применение объединений и соединений. При этом он подчеркнул, что боевые возможности ВС РФ за 2022 год выросли более чем на 13%.

О мобилизации

Отдельно Сергей Шойгу прокомментировал частичную мобилизацию, которая шла в России с 21 сентября по 1 ноября. Он назвал ее одновременно и серьезным испытанием, и критерием зрелости войск.

«Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация. Она стала критерием зрелости российского общества, серьезным испытанием для страны и Вооруженных сил», — сообщил министр.

Мобилизация позволила повысить боевые возможности российской армии и активизировать наступательные действия.

Из запаса, по словам главы Минобороны, призвали 300 тысяч человек, еще 830 тысяч были освобождены от частичной мобилизации — это сотрудники предприятий оборонной промышленности и ряда социально значимых сфер. Кроме того, за неполные полтора месяца мобилизации в военкоматы пришли 20 тысяч добровольцев.

О спецоперации

Не называя конкретных цифр, министр обороны заявил, что украинская армия понесла существенные потери в ходе проводимой Россией спецоперации.

«Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. Существенная часть вооружения и техники, имевшаяся на начало операции, уничтожена», — рассказал глава ведомства.

Однако эти потери компенсируются поставками с Запада. По словам министра, 27 стран уже потратили на восполнения потерь в технике и вооружениях Киева $97 млрд, что куда больше брошенного американцами имущества в Афганистане.

«Часть из него [оружия] находится в руках террористов и расползается по всему миру. Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины», — добавил Шойгу.

Кроме того, он отметил, что в зоне спецоперации находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты, помогающие киевскому режиму. На него также работают более 500 спутников.

«В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 – военные, остальные – двойного назначения», — пояснил министр.

Несмотря на накачку Украины вооружениями, российские войска вполне успешно противостоят ВСУ и разрушают логистику подобных иностранных поставок.

«Российские войска продолжают уничтожать военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанными с ними объектами, в том числе энергетики. Разрушается цепочка поставок иностранного вооружения, сокрушается военный потенциал Украины», — рассказал руководитель военного министерства.

Шойгу особо отметил работу военных врачей в зоне СВО, которые смогли добиться рекордно низкой летальности пациентов за всю историю вооруженных конфликтов. По данным Минобороны, этот показатель в военных госпиталях составляет 0,5%. Первая помощь оказывается бойцам в течение 10 минут, раненые попадают в медицинские подразделения в течение часа, а в военные госпитали — в течение первых суток после ранения.

Всего за почти десять месяцев спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военных. 120 человек получили звание Героя России, общее количество обладателей госнаград за стойкость и самоотверженность в бою превысило 100 тысяч человек.