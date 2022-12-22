Накануне вечером ВСУ обстреляли ресторан «Шеш-Беш» в Донецке, в котором бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал свое 59-летие. По предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро, включая экс-чиновника и председателя правительства ДНР Виталия Хоценко, ранены. Рогозина госпитализировали, врачи считают, что осколок, попавший ему в позвоночник, извлечь не получится. Что известно об обстреле ресторана — в материале «Газеты.Ru».

«Целенаправленный удар»

Об обстреле гостиницы в Донецке, в которой расположен ресторан «Шеш-Беш», сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он вместе с другими гостями отмечал в заведении день рождения бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Видимо, засекли, корректировщики (ВСУ. — «Газета.Ru») на земле сработали. Потому что били прямой наводкой по зданию, по которому за восемь с половиной лет ни разу не стреляли. 155 мм — НАТОвский калибр. Предположительно, из самоходной установки Caesar французской фирмы Nexter. Целенаправленный удар», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Журавлев уточнил, что ему «понятно, в кого метились и кого хотели убить». По его словам, «буквально за 10 минут до взрыва» в заведение приехал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, поэтому «не исключено, что именно это стало своеобразным сигналом для артиллерии ВСУ». Той же позиции придерживается и Рогозин: в беседе с RT он сказал, что целью обстрела, вероятно, был премьер ДНР.

«Дмитрий Рогозин ранен в спину. Госпитализирован, угрозы жизни нет. Получили ранения и сопровождавшие его лица — всем оперативно оказана необходима медицинская помощь. Я и мой помощник живы», — написал депутат, отметив, что его помощник ранен в грудь, у него «все лицо посечено».

Журавлев добавил, что Рогозин вместе с группой военных советников жил в обстрелянной гостинице, приезжая на Донбасс, и, «соответственно, все деловые встречи по возможности назначали там же».

«Сегодня у Дмитрия Рогозина день рождения... В каком-то смысле слова — второй», — подытожил депутат Госдумы.

Как уточнил Telegram-канал Baza, среди двоих погибших — охранник Хоценко. По информации канала, экс-глава «Роскосмоса» «получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра». Всего ранения получили пять человек, среди них оказался еще один бывший топ-менеджер «Роскосмоса» — Артем Мельников.

Гибель двух человек также подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Помощница Журавлева Татьяна Калегина, рассказала Telegram-каналу Mash, что в ресторане «людей было немного, так как банкета не было, был фуршет».

«Был Дмитрий Олегович и его соратники, которые непосредственно были рядом. Это группа «Царские волки», которая проживала в этой гостинице», — сказала она.

По ее словам, информация о ранении Рогозина в ягодицы не соответствует действительности — «фигня» и «диверсия для красного словца».

«Официально: осколочное ранение 1 см, до позвоночника не дошло», — подчеркнула она.

Осколок в позвоночнике извлечь не получится

По информации РИА Новости, в позвоночник Рогозина попал осколок мины. Врачи ДНР считают, что извлечь его не получится.

«Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем», — сказал помощник бывшего главы «Роскосмоса».

По его словам, «Рогозин отказывается от эвакуации в медицинские учреждения иных регионов России, пока не стабилизируется состояние других раненых».

В свою очередь пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева заявила ТАСС, что премьер-министр ДНР ранен, но угрозы его жизни нет.

«С ним все хорошо. Он от госпитализации отказался», — отметила она.

Рогозин пояснил в своем Telegram-канале, что накануне вечером в ресторане проходила «рабочая встреча», «узким кругом и в спокойной обстановке».

По его словам, в этой гостинице он жил «все последние месяцы». Экс-глава «Роскосмоса» предположил, что «кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место», где он находился вместе с военными советниками.

«Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто. У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — написал он.

Военному корреспонденту Александру Коцу бывший чиновник рассказал, что осколок вошел в его правую лопатку и застрял в позвонке. В своем Telegram-канале журналист уточнил со ссылкой на слова Рогозина, что всего было «шесть-семь точных прилетов».