Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Размер шрифта
А
А
А
Четырехлетняя девочка застряла в игровом автомате, пытаясь... 12:52
Песков не сомневается, что Медведев доложит Путин об итогах визита... 12:51
В Кремле рассказали, что было в послании Путина главе Китая 12:51
Центробанк продал банк «Открытие» за 340 млрд рублей 12:51
В Канаде запретили иностранцам покупать жилье 12:51
Захарова рассказала, как США участвуют в конфликте... 12:49
В Кабардино-Балкарии наказали сотрудников школы, где разыграли... 12:48
Мать умершей беременной в челябинской больнице заявила, что тело... 12:46
В Кремле отреагировали на сообщение о ранении Рогозина 12:45
Песков: миротворцы РФ в Карабахе делают все возможное... 12:45
Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Армия

В разведке ЛНР сообщили о переброске украинских спецподразделений в район Артемовска

Зеленский приезжал в город несколько дней назад

close
100%
РИА Новости
Украина перебрасывает в Артемовск спецподразделения для противодействия российским штурмующим группам, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В свою очередь, портал «Русская весна» утверждает, что бойцы группировки «Отважные» «взяли штурмом украинские позиции и захватили трех пленных». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала переброску спецподразделений Сил специальных операций Украины в район города Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике для противодействия штурмующим группам РФ. С таким утверждением в четверг, 22 декабря, выступил офицер НМ Луганской народной республики Андрей Марочко.

«В район Артемовска перебрасывают спецподразделения. Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских Сил специальных операций. В их задачи входит противодействие нашим штурмующим группам, ведение маневренной обороны, а также пресечение панических настроений и дезертирства в рядах украинских войск», — приводит его слова ТАСС.

20 декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут (российское название — Артемовск) и вручил награды бойцам. Отмечается, что с начала месяца украинский лидер дважды побывал на подконтрольной Киеву части ДНР.

На этом фоне портал «Русская весна» утверждает, что «бойцы группировки «Отважные» взяли штурмом украинские позиции и захватили трех пленных»:

«Несколько [бойцов] пытались сопротивляться и были ликвидированы. Двое пленных получили ранения, один из них тяжелый, ранены ноги и рука. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу, где их состояние стабилизировали.

Еще один ВСУшник был взят в чем мать родила, наши бойцы проявили великодушие и дали ему комплект российской формы», — следует из текста.

Другие детали — в том числе место, где якобы захватили пленных, — в публикации не раскрываются.

О чем сообщали в Минобороны РФ

Добавим, что в ходе вчерашнего брифинга министерства обороны России сообщалось следующее:

«Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен на краснолиманском направлении;

ВС РФ заняли новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении, уничтожено более 80 военных ВСУ. ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных на купянском направлении.

На южнодонецком направлении артиллерия ВС РФ поразила живую силу и технику подразделений мехбригады ВСУ и бригады теробороны.

ВС РФ уничтожили в Херсонской области и ДНР три артиллерийские системы М-777 производства США. Российские войска уничтожили в Харьковской и Запорожской областях два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке МО РФ от 21 декабря.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+