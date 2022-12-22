В разведке ЛНР сообщили о переброске украинских спецподразделений в район Артемовска

Украина перебрасывает в Артемовск спецподразделения для противодействия российским штурмующим группам, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В свою очередь, портал «Русская весна» утверждает, что бойцы группировки «Отважные» «взяли штурмом украинские позиции и захватили трех пленных». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала переброску спецподразделений Сил специальных операций Украины в район города Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике для противодействия штурмующим группам РФ. С таким утверждением в четверг, 22 декабря, выступил офицер НМ Луганской народной республики Андрей Марочко.

«В район Артемовска перебрасывают спецподразделения. Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских Сил специальных операций. В их задачи входит противодействие нашим штурмующим группам, ведение маневренной обороны, а также пресечение панических настроений и дезертирства в рядах украинских войск», — приводит его слова ТАСС. «Цели достигнуть не удалось». Что пишут западные СМИ о визите Зеленского в США За улыбками и рукопожатиями — и новым пакетом военной помощи на сумму $1,85 млрд —... 22 декабря 10:43

20 декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут (российское название — Артемовск) и вручил награды бойцам. Отмечается, что с начала месяца украинский лидер дважды побывал на подконтрольной Киеву части ДНР.

На этом фоне портал «Русская весна» утверждает, что «бойцы группировки «Отважные» взяли штурмом украинские позиции и захватили трех пленных»: Военная операция РФ на Украине. День 302-й Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Джо Байден поддержал проведение саммита... 22 декабря 12:47

«Несколько [бойцов] пытались сопротивляться и были ликвидированы. Двое пленных получили ранения, один из них тяжелый, ранены ноги и рука. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу, где их состояние стабилизировали.

Еще один ВСУшник был взят в чем мать родила, наши бойцы проявили великодушие и дали ему комплект российской формы», — следует из текста.

Другие детали — в том числе место, где якобы захватили пленных, — в публикации не раскрываются. Зеленский посетил Бахмут. Это его вторая поездка в Донбасс за месяц 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут (российское название — Артемовск)... 20 декабря 15:58

О чем сообщали в Минобороны РФ

Добавим, что в ходе вчерашнего брифинга министерства обороны России сообщалось следующее:

«Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен на краснолиманском направлении;

ВС РФ заняли новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении, уничтожено более 80 военных ВСУ. ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных на купянском направлении.

На южнодонецком направлении артиллерия ВС РФ поразила живую силу и технику подразделений мехбригады ВСУ и бригады теробороны.

ВС РФ уничтожили в Херсонской области и ДНР три артиллерийские системы М-777 производства США. Российские войска уничтожили в Харьковской и Запорожской областях два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке МО РФ от 21 декабря.