Украинский дипломат пообещал устроить России Афганистан в случае войны

В случае войны с Россией Украина «перейдет в наступление», уверен советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Об этом он заявил в интервью каналу Politeka.
«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче», – подчеркнул Арестович.
Он добавил, что Украина является «единственной страной в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации».
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