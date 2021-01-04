Украинский дипломат пообещал устроить России Афганистан в случае войны

В случае войны с Россией Украина «перейдет в наступление», уверен советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Об этом он заявил в интервью каналу Politeka.

«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче», – подчеркнул Арестович.

Он добавил, что Украина является «единственной страной в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации».

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